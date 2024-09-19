Внаслідок російських обстрілів загинув мешканець селища Вільча на Харківщині
19 вересня війська РФ здійснили обстріл селища Вільча Чугуївського району на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Харківську обласну прокуратуру.
Внаслідок атаки загинув чоловік: сьогодні йому виповнилось 85 років.
Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.
Нагадаємо зранку 19 вересня ращисти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Ворог скинув на місто 12 керованих авіабомб.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тонка червона лінія
показати весь коментар19.09.2024 19:52 Відповісти Мені подобається 0
Анатолій Бойко 57d63d88
показати весь коментар19.09.2024 20:14 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...