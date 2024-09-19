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обстріл (27070) Харківщина (6053)

Внаслідок російських обстрілів загинув мешканець селища Вільча на Харківщині

Росіяни обстріляли Вільчу на Харківщині

19 вересня війська РФ здійснили обстріл селища Вільча Чугуївського району на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок атаки загинув чоловік: сьогодні йому виповнилось 85 років.

Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.

Нагадаємо зранку 19 вересня ращисти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Ворог скинув на місто 12 керованих авіабомб.

Читайте: Зранку рашисти скинули на Куп’янськ 12 КАБів: поранено 6 людей

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Повідомляють, що ЗСУ вибили рашистів із села Стариці на Вовчанському напрямку.
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19.09.2024 19:52 Відповісти
Вільча . Земляки з Поліського району.Була там станція Вільч
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19.09.2024 20:14 Відповісти
 
 