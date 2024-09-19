Зранку рашисти скинули на Куп’янськ 12 КАБів: поранено 6 людей

Російські загарбники зранку 19 вересня обстріляли Куп'янськ Харківської області. Ворог скинув на місто 12 керованих авіабомб, є руйнування та постраждалі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Куп'янської РДА Андрій Канашевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За попередньою інформацією, прилетіло 12 КАБів. Внаслідок цього є суттєві руйнування приватного житла", - зазначив він.

За словами Канашевича, щонайменше 13 приватних будинків пошкоджено.

"Шість людей зазнали різного ступеня поранень. Наразі вони госпіталізовані. Це у нас три жінки, три чоловіки. Наймолодшому чоловіку 50 років, найстаршій жінці, що поранена, 85 років", - розповів голова РДА.

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У РДА додали, що окупанти нарощують інтенсивність обстрілів. Під ударом ворога, зокрема, населені пункти вздовж річки Оскіл.

Канашевич закликав посилити евакуацію населення.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не припиняють обстрілів Харківщини. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Харків, Куп'янський, Харківський та Ізюмський райони.

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