Викрито експосадовця Куп’янської міськради, який співпрацював із ворогом під час окупації міста: "реконструював" на папері пошкоджені будівлі. ФОТО
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області громадянину повідомлено про підозру експосадовцю Купʼянської міськради за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що відомо про підозрюваного?
Підозрюваний - колишній посадовець Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Куп’янської міської ради.
Співпраця з окупантами
За даними слідства, під час захоплення м. Купʼянськ чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
"Розповівши "новій владі" про свій професійний досвід, у червні 2022 року підозрюваний обійняв псевдопосаду в окупаційній адміністрації. Він займався начебто реконструкцією зруйнованих російськими ударами будівель. Фактично це було тільки на папері, щоб створити у місцевих мешканців враження, що Росія "дбає про людей", - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, у подальшому це використувалось для підготовки російських пропагандистських сюжетів про "відновлення" Росією житлових будинків, які, згідно з кремлівськими наративами, зруйнувала українська армія.
Після звільнення ЗСУ м. Купʼянськ чоловік втік до Харкова. Він оформив статус внутрішньо-переміщеної особи та орендував квартиру в обласному центрі, де і був викритий правоохоронцями.
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