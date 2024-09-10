Викрито експосадовця Куп’янської міськради, який співпрацював із ворогом під час окупації міста: "реконструював" на папері пошкоджені будівлі. ФОТО

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області громадянину повідомлено про підозру експосадовцю Купʼянської міськради за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що відомо про підозрюваного?

Підозрюваний - колишній посадовець Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Куп’янської міської ради.

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Співпраця з окупантами

За даними слідства, під час захоплення м. Купʼянськ чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

"Розповівши "новій владі" про свій професійний досвід, у червні 2022 року підозрюваний обійняв псевдопосаду в окупаційній адміністрації. Він займався начебто реконструкцією зруйнованих російськими ударами будівель. Фактично це було тільки на папері, щоб створити у місцевих мешканців враження, що Росія "дбає про людей", - йдеться у повідомленні.

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Як наголошується, у подальшому це використувалось для підготовки російських пропагандистських сюжетів про "відновлення" Росією житлових будинків, які, згідно з кремлівськими наративами, зруйнувала українська армія.

Після звільнення ЗСУ м. Купʼянськ чоловік втік до Харкова. Він оформив статус внутрішньо-переміщеної особи та орендував квартиру в обласному центрі, де і був викритий правоохоронцями.