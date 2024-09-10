Разоблачен экс-чиновник Купянского горсовета, сотрудничавший с врагом во время оккупации города: "реконструировал" на бумаге поврежденные здания. ФОТО

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении экс-чиновнику Купянского горсовета по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно о подозреваемом?

Подозреваемый - бывший чиновник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Купянского городского совета.

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Сотрудничество с оккупантами

По данным следствия, во время захвата г. Купянска мужчина добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Рассказав "новой власти" о своем профессиональном опыте, в июне 2022 года подозреваемый занял псевдодолжность в оккупационной администрации. Он занимался якобы реконструкцией разрушенных российскими ударами зданий. Фактически это было только на бумаге, чтобы создать у местных жителей впечатление, что Россия "заботится о людях", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в дальнейшем это использовалось для подготовки российских пропагандистских сюжетов о "восстановлении" Россией жилых домов, которые, согласно кремлевским нарративам, разрушила украинская армия.

После освобождения ВСУ г. Купянск мужчина сбежал в Харьков. Он оформил статус внутренне перемещенного лица и арендовал квартиру в областном центре, где и был разоблачен правоохранителями.