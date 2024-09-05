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Харьковщина (5576) Изюм (246) государственная измена (1489) коллаборационизм (831)

Жительнице Харьковщины объявили о подозрении за работу на оккупантов: организовывала распространение пропагандистских газет в Изюме, - прокуратура

зрадниця

51-летняя жительница Изюма во время оккупации города сознательно и добровольно пошла на сотрудничество с врагом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что когда Изюм оккупировали россияне, женщина добровольно заняла должность "начальника отделения почтовой связи №4 Коммунального предприятия "Почта Изюма".

Коллаборантка давала поручение подчиненным ей почтальонам распространять среди населения пропагандистские газеты "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" и "Красная звезда". В них содержались кремлевские нарративы "об освобождении Украины от нацистов и фашистов". На страницах этих "изданий" отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины, стремясь посеять в обществе недоверие к политическому руководству Украины и ВСУ.

Учитывая, что люди не имели доступа к интернету и украинским медиа в целом, пророссийские газеты должны были навязать им мысль, что Россия не является врагом и "заботится" об украинском народе.

Правоохранители разоблачили коллаборационистку.

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харківська вата - викормиш гепи та допи
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05.09.2024 14:24 Ответить
В Ізюмі ще вагон колаборантів яких чомусь ніхто не притягає до вдповідальнсті. А такі любителі путіна, як Д. Штейман навіть через суд відбілюють своє "чесне" ім'я, Задніпровська навіть до ТЦК влаштувалась. Чудні діла твої, зЕлене правосуддя...
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05.09.2024 15:16 Ответить
А де "при спробі затримання вчинила самогубство" ?
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05.09.2024 15:26 Ответить
депортувати нахєр на болото цю курву московську , за який чорт в неї паспорт України.
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05.09.2024 19:54 Ответить
 
 