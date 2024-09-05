Жительнице Харьковщины объявили о подозрении за работу на оккупантов: организовывала распространение пропагандистских газет в Изюме, - прокуратура

51-летняя жительница Изюма во время оккупации города сознательно и добровольно пошла на сотрудничество с врагом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что когда Изюм оккупировали россияне, женщина добровольно заняла должность "начальника отделения почтовой связи №4 Коммунального предприятия "Почта Изюма".

Коллаборантка давала поручение подчиненным ей почтальонам распространять среди населения пропагандистские газеты "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" и "Красная звезда". В них содержались кремлевские нарративы "об освобождении Украины от нацистов и фашистов". На страницах этих "изданий" отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины, стремясь посеять в обществе недоверие к политическому руководству Украины и ВСУ.

Учитывая, что люди не имели доступа к интернету и украинским медиа в целом, пророссийские газеты должны были навязать им мысль, что Россия не является врагом и "заботится" об украинском народе.

Правоохранители разоблачили коллаборационистку.

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