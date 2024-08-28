Блогер РПЦ Комаров, школьная учительница и таксист из Киева: Сообщено о подозрении трем пророссийским агитаторам, - СБУ
На еще трех пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, собрана доказательная база.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, все трое агитаторов являются жителями Киева.
Так, задержана учительница одной из столичных школ, которая оказалась идейной сторонницей кремлевского режима. После проведения уроков по биологии педагог записывала провокационные видеоролики и участвовала в прямых эфирах тиктоков, где распространяла фейки московской пропаганды. В частности, она называла войну РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом", а также оправдывала преступления РФ, в том числе ракетно-пушечные удары по гражданской инфраструктуре.
Еще одним задержанным в Киеве оказался водитель местного такси, который ждал захвата столицы Украины и восхвалял Путина. Об этом он регулярно рассказывал своим пассажирам во время поездок, а также знакомым, с которыми переписывался в мессенджере.
Также заочное подозрение получил бывший клирик УПЦ (МП), который накануне полномасштабной войны сбежал из Киева в Москву и оттуда публично призывает к поддержке оккупантов. Речь идет о блогере-коллаборационисте Сергее Комарове, который активно "разгоняет" нарративы Кремля о вооруженной агрессии РФ против Украины. Для массового распространения вражеской пропаганды злоумышленник использует медиа-ресурсы РПЦ с общей аудиторией более 20 млн пользователей.
В СБУ сообщают, что экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности трех фигурантов. На основании собранных доказательств всем трем предателям сообщено о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Кроме того, преступные действия Комарова дополнительно квалифицированы по ст. 436 (пропаганда войны) и ч. 6 ст. 111-1(коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.
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"ВСІ ссср-ські вчителки одинакові - шльондри в постклімаксі" - цитата. 🤣
Навіщо в ссср набирали шльондр на роботу учителями? Це цікаве відкриття про ссср.
Як думаєте?
По-друге - якщо вони з совка - то їм уже за 60-т років - думаєте навіть в 60-т років ссср-ских повій навіть в постклімаксному стані не відпускає жага сексу? ЦЕ ФЕЕРИЧНО. 🤣
Тай не можуть бути вчителі брудні - це ж школа.
Ви просто дуже ненавидите Україну - бо ви кацапка - ось і все.
Гадити на пенсійних Українських інтелігентів - це може робити "неохайна жінка" така як ти.
лише в совку та кацапи ОБОБЩАЮТЬ одного на ВСІХ - це їх типова "фішка" і прокол
як ти рахувала більшість? сама об'їздила ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ шкіл по ВСІЙ Україні?
"дурілка ти картонна"
Опробовуєш нову методичку куратора - бо сама "неохайна жінка" біля куратора
Можливо у тебе проблеми з носом - раз тобі все смердить?
Доречі таке буває коли людина живе біля смітника чи відстійника - вона крім смороду більше нічого не знає.
На каналах ********** та соловея там це звучить 24 години в суткі "ВСЕ, ВСЕХ НАРОД, ВЕСЬ МИР, ВСЯ ГАЛАКТИКА И ВСЕЛЕННАЯ"