Блогер РПЦ Комаров, школьная учительница и таксист из Киева: Сообщено о подозрении трем пророссийским агитаторам, - СБУ

На еще трех пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, собрана доказательная база.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, все трое агитаторов являются жителями Киева.

Так, задержана учительница одной из столичных школ, которая оказалась идейной сторонницей кремлевского режима. После проведения уроков по биологии педагог записывала провокационные видеоролики и участвовала в прямых эфирах тиктоков, где распространяла фейки московской пропаганды. В частности, она называла войну РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом", а также оправдывала преступления РФ, в том числе ракетно-пушечные удары по гражданской инфраструктуре.

Еще одним задержанным в Киеве оказался водитель местного такси, который ждал захвата столицы Украины и восхвалял Путина. Об этом он регулярно рассказывал своим пассажирам во время поездок, а также знакомым, с которыми переписывался в мессенджере.

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Также заочное подозрение получил бывший клирик УПЦ (МП), который накануне полномасштабной войны сбежал из Киева в Москву и оттуда публично призывает к поддержке оккупантов. Речь идет о блогере-коллаборационисте Сергее Комарове, который активно "разгоняет" нарративы Кремля о вооруженной агрессии РФ против Украины. Для массового распространения вражеской пропаганды злоумышленник использует медиа-ресурсы РПЦ с общей аудиторией более 20 млн пользователей.

В СБУ сообщают, что экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности трех фигурантов. На основании собранных доказательств всем трем предателям сообщено о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Кроме того, преступные действия Комарова дополнительно квалифицированы по ст. 436 (пропаганда войны) и ч. 6 ст. 111-1(коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.