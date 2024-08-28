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Блогер РПЦ Комаров, школьная учительница и таксист из Киева: Сообщено о подозрении трем пророссийским агитаторам, - СБУ

Повідомлено про підозру трьом проросійським агітаторам

На еще трех пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, собрана доказательная база.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, все трое агитаторов являются жителями Киева.

Так, задержана учительница одной из столичных школ, которая оказалась идейной сторонницей кремлевского режима. После проведения уроков по биологии педагог записывала провокационные видеоролики и участвовала в прямых эфирах тиктоков, где распространяла фейки московской пропаганды. В частности, она называла войну РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом", а также оправдывала преступления РФ, в том числе ракетно-пушечные удары по гражданской инфраструктуре.

Еще одним задержанным в Киеве оказался водитель местного такси, который ждал захвата столицы Украины и восхвалял Путина. Об этом он регулярно рассказывал своим пассажирам во время поездок, а также знакомым, с которыми переписывался в мессенджере.

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Также заочное подозрение получил бывший клирик УПЦ (МП), который накануне полномасштабной войны сбежал из Киева в Москву и оттуда публично призывает к поддержке оккупантов. Речь идет о блогере-коллаборационисте Сергее Комарове, который активно "разгоняет" нарративы Кремля о вооруженной агрессии РФ против Украины. Для массового распространения вражеской пропаганды злоумышленник использует медиа-ресурсы РПЦ с общей аудиторией более 20 млн пользователей.

В СБУ сообщают, что экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности трех фигурантов. На основании собранных доказательств всем трем предателям сообщено о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также смотрите: СБУ задержала двух коллаборанток на Харьковщине. ФОТО

Кроме того, преступные действия Комарова дополнительно квалифицированы по ст. 436 (пропаганда войны) и ч. 6 ст. 111-1(коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Автор: 

СБУ (19871) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+5
Контингент звісно серйозний взяли. Так а шо по Баканову?
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28.08.2024 17:30
+3
Не ну це вам не чеченiв полювати
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28.08.2024 17:34
+3
самі й відповідаєте. Ця стара жаба зараз заробляє зарплату , принаймні, трьох молодих вчителів. Молодь не хоче йти, бо у вчителя низька зп, а якщо цих совкових динозаврів позвільняти які отримують , рахуйте, пенсію+зарплату, плюс вислуга років і ще там багато чого, уявляєте, скільки звільниться коштів? Для молодих?А що в внз робиться? Ті старі опудала ходять на викладання ще з совковими конспектами лекцій! І тільки давай їм, на екзамени- плати,заліки - плати , вступ - плати, жеруть, як не в себе. Освіту треба чистити і , причому, генерально. Про репетиторів - взагалі мовчу. То Клондайк для бюджету України.Хоч і не в тему, але німці не знають, що таке репетитори. Якщо ти вже зовсім не тямиш нічого, є спеціальні установи Nachhilfe-там працюють з учнями вчителі не для того, щоб отримати з них гроші, а дійсно, допомогти. У нас ці старі жаби в першу чергу тягнуть постійно гроші.Ну, і як бачите, ще й розносять рускій мір, ще й на виборах аж сраки прогинають, так підставляють ті владні голоси.
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28.08.2024 17:50
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Правила форума Совет форумчан
як може вчителька! виправдовувати удари по Україні, під час яких гинуть люди! Ті старі совкові жаби повинні залишити освіту. Вони всі однакові. Для чого вони потрібні підростаючому поколінню? Невже так важко позвільняти всіх шльондр- пенсіонерок і дати шлях молодим вчителям????Вони ж в постклімаксі, як вони можуть щось інше, крім совка і расії пропагувати?
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28.08.2024 17:15 Ответить
Кому молодому треба така робота? Я ще як в школі вчився, то коли "молода надія" поприходила, то я у свої несвідомі роки зрозумів, що моє майбутнє повязане з точноними науками накрилось мідним тазом.
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28.08.2024 17:34 Ответить
Зараз вона доречі директор школи
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28.08.2024 17:35 Ответить
самі й відповідаєте. Ця стара жаба зараз заробляє зарплату , принаймні, трьох молодих вчителів. Молодь не хоче йти, бо у вчителя низька зп, а якщо цих совкових динозаврів позвільняти які отримують , рахуйте, пенсію+зарплату, плюс вислуга років і ще там багато чого, уявляєте, скільки звільниться коштів? Для молодих?А що в внз робиться? Ті старі опудала ходять на викладання ще з совковими конспектами лекцій! І тільки давай їм, на екзамени- плати,заліки - плати , вступ - плати, жеруть, як не в себе. Освіту треба чистити і , причому, генерально. Про репетиторів - взагалі мовчу. То Клондайк для бюджету України.Хоч і не в тему, але німці не знають, що таке репетитори. Якщо ти вже зовсім не тямиш нічого, є спеціальні установи Nachhilfe-там працюють з учнями вчителі не для того, щоб отримати з них гроші, а дійсно, допомогти. У нас ці старі жаби в першу чергу тягнуть постійно гроші.Ну, і як бачите, ще й розносять рускій мір, ще й на виборах аж сраки прогинають, так підставляють ті владні голоси.
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28.08.2024 17:50 Ответить
Тебе важко читати. Старій жабі-директоркі 35 років. Це твоя надія, яка угробила якісну освіту вже декількох поколінь. Молодь зараз меркантильна, амбіційна, але й тупа. На низькооплачовану і відповідальну посаду викладачів йдуть не за покликом, а тому що треба десь штани протирать за доволі низьку зарплатку.
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28.08.2024 18:29 Ответить
вас важко зрозуміти. Якщо ви пишете, "ще як в школі вчився" "свої несвідомі роки", "молодь зараз меркантильна, амбіційна, але й тупа"то , мабуть, зараз ви вже свідомий? то шляхом інтерполяції визначаємо, що ви вже немолода людина. Звісно, і вчителька теж немолода. Це раз. По-друге, ви чекали, щоб вас навчили точним наукам якісь вчителі? То я вас зовсім розчарую - відомих вчених фізиків, математиків і хіміків навчили не вчителі в школі, -в більшості випадків, вони навіть були поганими учнями. У вас немає достатнього інтелекту вчити точні науки, якщо ви чекаєте на якихось вчителів. Ну, якщо ви хотіли лише штани точними науками протирати, то вам навіть це не вдалось, старий пердуне.
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28.08.2024 18:48 Ответить
"смешались вместе кони люди и залпі тісячі орудій слілісь в печальний вой" 😂
"ВСІ ссср-ські вчителки одинакові - шльондри в постклімаксі" - цитата. 🤣
Навіщо в ссср набирали шльондр на роботу учителями? Це цікаве відкриття про ссср.
Як думаєте?
По-друге - якщо вони з совка - то їм уже за 60-т років - думаєте навіть в 60-т років ссср-ских повій навіть в постклімаксному стані не відпускає жага сексу? ЦЕ ФЕЕРИЧНО. 🤣
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28.08.2024 17:49 Ответить
ви тільки про повій думаєте. У "шльондри" є інше тлумачення - ШЛЬОНДРА, и, ж. 1. зневажл. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Неохайна https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 жінка . (Словник української мови) Так саме бачить молоде покоління тих совкових жаб. Вони про себе не дбають, але дбають, щоб засунути в мізки молоді спогади про совок і їхню любіму росію, бо вони в такому глибокому вже маразмі, що ці поняття не розділяють.
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28.08.2024 17:56 Ответить
Танечка - це ваші фантазії. У мене тітка, покійна (царство їй Небесне) - все життя математику викладала - ніколи про політику не говорила.
Тай не можуть бути вчителі брудні - це ж школа.
Ви просто дуже ненавидите Україну - бо ви кацапка - ось і все.
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29.08.2024 12:33 Ответить
визнай, що ти обкакався. Те, що мене тут кацапи, не знаючи української мови, називають кацапкою - не новина зовсім. Улюблений прийом кацапів. Фаріон вони називають комуністкою, Степана Бандеру - фашистом, мене простіше всього для них обізвати кацапкою. Та нехай собі як знають, божеволіють, конають - нам своє робить!Нам своє робить...
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29.08.2024 12:56 Ответить
ТОБІ, а не нам своє робить
Гадити на пенсійних Українських інтелігентів - це може робити "неохайна жінка" така як ти.
лише в совку та кацапи ОБОБЩАЮТЬ одного на ВСІХ - це їх типова "фішка" і прокол
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29.08.2024 13:20 Ответить
дурнику, саме ти узагальнюєш, своєю однією тіткою всіх міряєш. Вона там одна математику викладала і про політику не говорила, то всі такі? Ідіот. мені до бексайду твоя тітка, я говорю про більшість совкових вчителів, яких потрібно з освіти гнати, ще й поганим віником та давати молодим місця і зарплати вищі. І так, як ти дурний, то, вочевидь не знаєш, що молоді вчителі більш ефективні в наданні освітніх послуг, ніж старі, зморщені, товсті і зачухані пердунки.. Такі закони фізіології. Природа, справді, на племінниках відпочиває.
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29.08.2024 13:26 Ответить
більшість - це скільки? 🤔
як ти рахувала більшість? сама об'їздила ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ шкіл по ВСІЙ Україні?
"дурілка ти картонна"
Опробовуєш нову методичку куратора - бо сама "неохайна жінка" біля куратора
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29.08.2024 13:38 Ответить
що ти бігаєш за мною, як старий вчитель фізкультури?Пішов геть від мене, не смерди тут.
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29.08.2024 13:44 Ответить
Учиталя фізкультури теж смердять? А хто тоді пахне?
Можливо у тебе проблеми з носом - раз тобі все смердить?
Доречі таке буває коли людина живе біля смітника чи відстійника - вона крім смороду більше нічого не знає.
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29.08.2024 13:46 Ответить
Танечка - хай куратор тебе навчить - повторюся ОБОБЩАТИ/УЗАГАЛЬНЮВАТИ одного на ВСІХ - це їх типовий "прокол" ольгінського троля 🤣
На каналах ********** та соловея там це звучить 24 години в суткі "ВСЕ, ВСЕХ НАРОД, ВЕСЬ МИР, ВСЯ ГАЛАКТИКА И ВСЕЛЕННАЯ"
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29.08.2024 13:44 Ответить
Богу - богове, а цесарю.........січєніє!!))))
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28.08.2024 18:27 Ответить
Контингент звісно серйозний взяли. Так а шо по Баканову?
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28.08.2024 17:30 Ответить
ше варто би було прошерстити ВСІХ пасажирів таксіста!........всяке може бути.....
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28.08.2024 18:30 Ответить
Не ну це вам не чеченiв полювати
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28.08.2024 17:34 Ответить
 
 