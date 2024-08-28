Блогер РПЦ Комаров, шкільна вчителька і таксист із Києва: Повідомлено про підозру трьом проросійським агітаторам, - СБУ

На ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів, зібрано доказову базу.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, усі троє агітаторів є мешканцями Києва.

Так, затримано вчительку однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму. Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди. Зокрема, вона називала війну РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом", а також виправдовувала злочини РФ, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі.

Ще одним затриманим у Києві виявився водій місцевого таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв Путіна. Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався у месенджері.

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Також заочну підозру отримав колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік із Києва до Москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів. Йдеться про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно "розганяє" наративи Кремля щодо збройної агресії РФ проти України. Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіа-ресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.

У СБУ повідомляють, що експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності трьох фігурантів. На підставі зібраних доказів усім трьом зрадникам повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Крім того, злочинні дії Комарова додатково кваліфіковано за ст. 436 (пропаганда війни) та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Оскільки фігурант переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.