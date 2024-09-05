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Харківщина (6053) Ізюм (307) державна зрада (1633) колабораціонізм (1118)

Мешканці Харківщини оголошено про підозру за роботу на окупантів: організовувала поширення пропагандистських газет в Ізюмі, - прокуратура.

зрадниця

51-річна мешканка Ізюма під час окупації міста свідомо та добровільно пішла на співпрацю з ворогом. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що коли Ізюм окупували росіяни, жінка добровільно обійняла посаду "начальника отделения почтовой связи №4 Коммунального предприятия Почта Изюма".

Колаборантка надавала доручення підпорядкованим їй листоношам поширювати серед населення пропагандистські газети "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" та "Красная звезда". У них містились кремлівські наративи "про освобождение Украины от нацистов и фашистов". На шпальтах цих "видань" заперечували збройну агресію РФ проти України, прагнучи посіяти у суспільстві недовіру до політичного керівництва України та ЗСУ.

Враховуючи, що люди не мали доступу до інтернету та українських медіа в цілому, проросійські газети мали навʼязати їм думку, що Росія не є ворогом та "турбується" про український народ.

Правоохоронці викрили колаборантку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блогер РПЦ Комаров, шкільна вчителька і таксист із Києва: Повідомлено про підозру трьом проросійським агітаторам, - СБУ

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харківська вата - викормиш гепи та допи
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05.09.2024 14:24 Відповісти
В Ізюмі ще вагон колаборантів яких чомусь ніхто не притягає до вдповідальнсті. А такі любителі путіна, як Д. Штейман навіть через суд відбілюють своє "чесне" ім'я, Задніпровська навіть до ТЦК влаштувалась. Чудні діла твої, зЕлене правосуддя...
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05.09.2024 15:16 Відповісти
А де "при спробі затримання вчинила самогубство" ?
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05.09.2024 15:26 Відповісти
депортувати нахєр на болото цю курву московську , за який чорт в неї паспорт України.
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05.09.2024 19:54 Відповісти
 
 