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обстрел (25742) Харьковщина (5576)

В результате российских обстрелов погиб житель поселка Вильча на Харьковщине

Росіяни обстріляли Вільчу на Харківщині

19 сентября войска РФ осуществили обстрел поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В результате атаки погиб мужчина: сегодня ему исполнилось 85 лет.

Также в населенном пункте повреждены жилые дома и административные здания.

Напомним утром 19 сентября рашисты обстреляли Купянск Харьковской области. Враг сбросил на город 12 управляемых авиабомб.

Читайте: Утром рашисты сбросили на Купянск 12 КАБов: ранены 6 человек
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Повідомляють, що ЗСУ вибили рашистів із села Стариці на Вовчанському напрямку.
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19.09.2024 19:52 Ответить
Вільча . Земляки з Поліського району.Була там станція Вільч
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19.09.2024 20:14 Ответить
 
 