В результате российских обстрелов погиб житель поселка Вильча на Харьковщине
19 сентября войска РФ осуществили обстрел поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
В результате атаки погиб мужчина: сегодня ему исполнилось 85 лет.
Также в населенном пункте повреждены жилые дома и административные здания.
Напомним утром 19 сентября рашисты обстреляли Купянск Харьковской области. Враг сбросил на город 12 управляемых авиабомб.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тонка червона лінія
показать весь комментарий19.09.2024 19:52 Ответить Мне нравится 0
Анатолій Бойко 57d63d88
показать весь комментарий19.09.2024 20:14 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...