Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух російських ударних безпілотників з північного та південного напрямків.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Рух "шахедів" на півдні зафіксовано с Чорного моря у напрямку Южного. Є загроза для Одеської області.
На півночі загроза застосування ворогом ударних БпЛА наразі є для Чернігівської та Черкаської областей.
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показати весь коментар21.09.2024 07:42 Відповісти Мені подобається 0
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