Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух російських ударних безпілотників з північного та південного напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Рух "шахедів" на півдні зафіксовано с Чорного моря у напрямку Южного. Є загроза для Одеської області.

На півночі загроза застосування ворогом ударних БпЛА наразі є для Чернігівської та Черкаської областей.

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