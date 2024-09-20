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безпілотник (3669) Повітряні сили (2342)

Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили

шахеди

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух російських ударних безпілотників з північного та південного напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Рух "шахедів" на півдні зафіксовано с Чорного моря у напрямку Южного. Є загроза для Одеської області.

На півночі загроза застосування ворогом ударних БпЛА наразі є для Чернігівської та Черкаської областей.

Також читайте: Знищено 61 із 70 "шахедів" та ракету X-59, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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21.09.2024 07:42 Відповісти
 
 