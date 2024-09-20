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Знищено 61 із 70 "шахедів" та ракету X-59, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО збили 61

В ніч на 20 вересня російські війська атакували Україну ракетами та ударними БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Так, загарбники вдарили по Донеччині трьома ракетами невстановленого типу, по Дніпропетровщині - КАР X-59 з окупованої частини Запорізької області.

Також окупанти запустили 70 ударних БПЛА "Шахед".

Читайте: Доба на Донеччині: РФ 33 рази била по області, 3 особи загинули, 8 поранено. ФОТОрепортаж

Як відпрацювала ППО?

"В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО працювали у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині сили ППО працюють по "Шахеду"

Сили ППО збили 61 "шахед" та одну ракету окупантів

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Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.09.2024 11:20 Відповісти
Немного наоборот получается, але Слава Украіні!!!
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20.09.2024 11:52 Відповісти
Суми давно не спасли спокійно, сьогодня вночі було тихо. Правда - ввеочрі було пагано, пансіонат для літніх людей розбомбили визволителі... Слава ВСУ
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20.09.2024 11:27 Відповісти
 
 