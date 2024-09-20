Знищено 61 із 70 "шахедів" та ракету X-59, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
В ніч на 20 вересня російські війська атакували Україну ракетами та ударними БПЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Так, загарбники вдарили по Донеччині трьома ракетами невстановленого типу, по Дніпропетровщині - КАР X-59 з окупованої частини Запорізької області.
Також окупанти запустили 70 ударних БПЛА "Шахед".
Як відпрацювала ППО?
"В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)", - йдеться в повідомленні.
Сили ППО працювали у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
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