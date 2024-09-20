Уничтожены 61 из 70 "шахедов" и ракета X-59, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 20 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Так, захватчики ударили по Донецкой области тремя ракетами неустановленного типа, по Днепропетровщине - КАР X-59 из оккупированной части Запорожской области.
Также оккупанты запустили 70 ударных БПЛА "Шахед".
Как отработала ПВО?
"В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный БПЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала)", - говорится в сообщении.
Силы ПВО работали в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
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