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Сутки на Донетчине: РФ 33 раза била по области, 3 человека погибли, 8 ранены. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение суток 33 раза обстреляли Донецкую область, погибли 3 человека, 8 ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

Россияне повредили 11 домов в Новоукраинке Угледарской громады.

Покровский район

1 человек ранен в Курахово, повреждены частные дома. 2 человека ранены в Кураховке, также повреждены 5 домов. 9 домов повреждены в Островском. В Доброполье Криворожской громады РФ ударила по предприятию. В Белицком повреждены 5 админзданий, 13 частных домов и 3 многоэтажки. В Ривно Мирноградской громады ранены 2 человека. В Покровске повреждены 2 предприятия; также в громаде повреждены магазин и дом в селе Первое Мая.

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Краматорский район

РФ ударила по Заречному Лиманской громады, 1 человек ранен, разрушен дом. Также дом разрушен в Торском. В Краматорске повреждены 5 многоэтажек и социальный объект. В Заре Ильиновской громады ранен человек, повреждены 3 объекта. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 14 частных домов, многоэтажка, 4 линии электропередач и 2 газопровода.

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Бахмутский район

В Сиверске разрушена школа, повреждены 7 частных домов; в Серебрянке ранен человек и повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 33 частных дома, админздание и инфраструктурный объект.

В течение суток оккупанты 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 731 человек, в том числе - 103 ребенка.

19 сентября захватчики убили 3 жителей Донетчины: 2 - в Часовом Яре и 1 - в Константиновке. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

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Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня

Автор: 

обстрел (27327) Донецкая область (9734)


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