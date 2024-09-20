Сутки на Донетчине: РФ 33 раза била по области, 3 человека погибли, 8 ранены. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение суток 33 раза обстреляли Донецкую область, погибли 3 человека, 8 ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

Россияне повредили 11 домов в Новоукраинке Угледарской громады.

Покровский район

1 человек ранен в Курахово, повреждены частные дома. 2 человека ранены в Кураховке, также повреждены 5 домов. 9 домов повреждены в Островском. В Доброполье Криворожской громады РФ ударила по предприятию. В Белицком повреждены 5 админзданий, 13 частных домов и 3 многоэтажки. В Ривно Мирноградской громады ранены 2 человека. В Покровске повреждены 2 предприятия; также в громаде повреждены магазин и дом в селе Первое Мая.

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Краматорский район

РФ ударила по Заречному Лиманской громады, 1 человек ранен, разрушен дом. Также дом разрушен в Торском. В Краматорске повреждены 5 многоэтажек и социальный объект. В Заре Ильиновской громады ранен человек, повреждены 3 объекта. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 14 частных домов, многоэтажка, 4 линии электропередач и 2 газопровода.

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Бахмутский район

В Сиверске разрушена школа, повреждены 7 частных домов; в Серебрянке ранен человек и повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 33 частных дома, админздание и инфраструктурный объект.

В течение суток оккупанты 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 731 человек, в том числе - 103 ребенка.

19 сентября захватчики убили 3 жителей Донетчины: 2 - в Часовом Яре и 1 - в Константиновке. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

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