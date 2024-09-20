Армия РФ продвинулась на Донетчине: в Торецке и возле Нью-Йорка, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галициновки и в Торецке", - говорится в сообщении.

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