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Донецкая область (8756) боевые действия (3464) карта (181)

Армия РФ продвинулась на Донетчине: в Торецке и возле Нью-Йорка, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галициновки и в Торецке", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне продвинулись возле Украинска на Донетчине и Обуховки в Курской области, - DeepState. КАРТА

карта DeepState
карта DeepState
карта DeepState
карта DeepState
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Топ комментарии
+19
Лідор кахав шо все вирівняв
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20.09.2024 07:41
+17
Тільки учора було тут,що фронт стабілізували.
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20.09.2024 07:42
+12
При Залужному такої хні не було
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20.09.2024 07:46
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Лідор кахав шо все вирівняв
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20.09.2024 07:41 Ответить
Тільки учора було тут,що фронт стабілізували.
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20.09.2024 07:42 Ответить
При Залужному такої хні не було
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20.09.2024 07:46 Ответить
Темпи просування знову впали.
Хочете - вірте, а хочете - ні, але непозитивний блогер Vatakaratel у вчорашньому блозі написав, що у русні зараз жорстка нестача м'яса. Чекають, коли нове підвезуть, а поки - навіть на Часовому Яру притихли, не кажучи про Харківську область.
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20.09.2024 08:51 Ответить
Це за новим планом перемоги від зе?
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20.09.2024 09:03 Ответить
Класно говнокомандучий 🤡 та сирський рулять ...це в них гра, у піддавки на полі бою ...хто б цю паску* у , шо в ОПі засіла ,витяг на люди , біля смітників ...та кришку заварив потім
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20.09.2024 09:25 Ответить
Як тепер теж каже Зеленскій - Все по плану! Там вирівнюють ситуацію!
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20.09.2024 12:21 Ответить
Все під конролем верховного
.......
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20.09.2024 14:22 Ответить
Сумно(((
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20.09.2024 16:38 Ответить
 
 