Армия РФ продвинулась на Донетчине: в Торецке и возле Нью-Йорка, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.
"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галициновки и в Торецке", - говорится в сообщении.
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Хочете - вірте, а хочете - ні, але непозитивний блогер Vatakaratel у вчорашньому блозі написав, що у русні зараз жорстка нестача м'яса. Чекають, коли нове підвезуть, а поки - навіть на Часовому Яру притихли, не кажучи про Харківську область.
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