Армія РФ просунулася на Донеччині: в Торецьку та біля Нью-Йорку, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники мають просування біля низки населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.

"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

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