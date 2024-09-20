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Донецька область (7548) бойові дії (3210) карта (353)

Армія РФ просунулася на Донеччині: в Торецьку та біля Нью-Йорку, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники мають просування біля низки населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.

"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

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карта DeepState
карта DeepState
карта DeepState
карта DeepState

Автор: 
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Топ коментарі
+19
Лідор кахав шо все вирівняв
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20.09.2024 07:41
+17
Тільки учора було тут,що фронт стабілізували.
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20.09.2024 07:42
+12
При Залужному такої хні не було
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20.09.2024 07:46
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Лідор кахав шо все вирівняв
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20.09.2024 07:41 Відповісти
Тільки учора було тут,що фронт стабілізували.
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20.09.2024 07:42 Відповісти
При Залужному такої хні не було
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20.09.2024 07:46 Відповісти
Темпи просування знову впали.
Хочете - вірте, а хочете - ні, але непозитивний блогер Vatakaratel у вчорашньому блозі написав, що у русні зараз жорстка нестача м'яса. Чекають, коли нове підвезуть, а поки - навіть на Часовому Яру притихли, не кажучи про Харківську область.
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20.09.2024 08:51 Відповісти
Це за новим планом перемоги від зе?
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20.09.2024 09:03 Відповісти
Класно говнокомандучий 🤡 та сирський рулять ...це в них гра, у піддавки на полі бою ...хто б цю паску* у , шо в ОПі засіла ,витяг на люди , біля смітників ...та кришку заварив потім
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20.09.2024 09:25 Відповісти
Як тепер теж каже Зеленскій - Все по плану! Там вирівнюють ситуацію!
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20.09.2024 12:21 Відповісти
Все під конролем верховного
.......
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20.09.2024 14:22 Відповісти
Сумно(((
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20.09.2024 16:38 Відповісти
 
 