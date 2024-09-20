Армія РФ просунулася на Донеччині: в Торецьку та біля Нью-Йорку, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники мають просування біля низки населених пунктів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.
"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.
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Хочете - вірте, а хочете - ні, але непозитивний блогер Vatakaratel у вчорашньому блозі написав, що у русні зараз жорстка нестача м'яса. Чекають, коли нове підвезуть, а поки - навіть на Часовому Яру притихли, не кажучи про Харківську область.
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