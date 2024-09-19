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Донецкая область (8728)

Россияне продвинулись возле Украинска на Донетчине и Обуховки в Курской области, - DeepState. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении вражеских войск в Донецкой области и на Курщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Враг продвинулся возле Обуховки (Курская обл. - Ред.), Песчаного (Харьковская область, - Ред.), Марфополя (Донецкая область - Ред.), Украинска (Донецкая область - Ред.) и в Зализном (Донецкая область - Ред.)", - говорится в сообщении DeepState.

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Просування росіян поблизу Українська

Просування росіян в Залізному
Карта бойових дій у Курській області

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19.09.2024 03:11 Ответить
Потужно...
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19.09.2024 04:48 Ответить
Авантюра ішака з Курськом приносить свої "плоди". До чого причетне це обкурене чмо, там завжди біда.
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19.09.2024 07:13 Ответить
Удар по репутації ****а і "фторой арміі міра" був дуже болючий,але не треба було там затримуватись.Зробили діло,забрали полонених і трофеї,і додому.
А там рашисти хай голову ламають,що ми далі робити будемо.
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19.09.2024 07:43 Ответить
Після того , як Військовий Вождь та його Пророк Єрмак викинули з ЗСУ Главкома Залужного та ще з два десятки генералів з дворічним досвідом цієї війни фронт почав валитися - після втрати Авдіївки тільки відступаємо ... довелось Вові Квартальному та його ЗЕбригаді нагинати Сирського на Курську Авантюру , що ще більше пришвидшило просування Орди на Донбасі.

Але "мудрому наріду73%" на шМарафоні постійно верещать про неймовірні перемоги по захопленню хуторів та малих дєрєвень в Курській області , а Донбас то таке ...
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19.09.2024 08:21 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=oAEQxzjJ6hQ Кирило САЗОНОВ: Все! Под Курском ОКРУЖЕНИЕ. Наши ВЗЯЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ. Россияне в ЛОВУШКЕ. КУЧА ПЛЕННЫХ
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19.09.2024 14:36 Ответить
 
 