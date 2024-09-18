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Почти 1500 детей остаются в населенных пунктах Донетчины, где объявлена ​​принудительная эвакуация

Евакуація з Донеччини

В населенных пунктах Донецкой области, в которых объявлена принудительная эвакуация, до сих пор остаются 1437 детей. Наихудшая ситуация в городе Константиновка, там находится 995 детей

Об этом сообщает Донецкая ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Донецкой области продолжается эвакуация населения в более безопасные регионы Украины. Из-за обострения ситуации в регионе, особенно на Покровском направлении, количество людей, которые соглашаются на эвакуацию, постепенно растет. Однако на территории региона остается почти 355 тыс. гражданских жителей.

Как отмечается, принудительная эвакуация детей с семьями продолжается в 16-ти населенных пунктах Донецкой области, в них до сих пор остаются 1437 несовершеннолетних.

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Наибольшее количество детей в опасности - в городе Константиновка, по состоянию на 17 сентября там остается 995 детей. В Покровске - 198 детей, в соседнем Родинском - 192 ребенка. Далее по количеству детей, которые подпадают под принудительную эвакуацию, идет село Ильиновка, где остается 30 детей. В селе Яблоновка - 12, в селах Бересток и Степановка - по 11 детей, Длинная Балка - 10 детей, это все села Ильиновской громады.

Также сообщается, что централизованный эвакуационный пункт теперь расположен в городе Павлоград Днепропетровской области, откуда ежедневно курсируют эвакуационные поезда. Там же работают волонтеры, которые записывают на помощь от международных благотворителей тех, кто эвакуируется железнодорожным транспортом.

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дети (6493) эвакуация (2072) Донецкая область (9656)


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Молимося за усіх за діток та їхніх батьків!
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18.09.2024 21:12 Ответить
Лічінуси ждунів?..
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18.09.2024 21:37 Ответить
А скільки поліцаїв та тцк-шників лишилося захищати своє місто?
Чи такі бубочки ще пригодяться десь в глибокому тилу?
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19.09.2024 08:27 Ответить
 
 