Майже 1500 дітей залишаються в населених пунктах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію
У населених пунктах Донецької області, у яких оголошено примусову евакуацію, досі залишаються 1437 дітей. Найгірша ситуація в місті Костянтинівка, там перебуває 995 дітей
Про це повідомляє Донецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Так, на Донеччині триває евакуація населення до більш безпечних регіонів України. Через загострення ситуації в регіоні, особливо на Покровському напрямку, кількість людей, що зголошуються на евакуацію, поступово зростає. Проте на території регіону залишається майже 355 тис. цивільних мешканців.
Як зазначається, примусова евакуація дітей з родинами триває у 16-ти населених пунктах Донеччини, в них досі залишаються 1437 неповнолітніх.
Найбільша кількість дітей у небезпеці – в місті Костянтинівка, станом на 17 вересня там залишається 995 дітей. У Покровську - 198 дітей, у сусідньому Родинському 192 дитини. Далі за кількістю дітей, які підпадають під примусову евакуацію, йде село Іллінівка, де залишається 30 дітей. У селі Яблунівка – 12, у селах Бересток і Степанівка – по 11 дітей, Довга Балка – 10 дітей, це все села Іллінівської громади.
Також повідомляється, що централізований евакуаційний пункт тепер розташований у місті Павлоград Дніпропетровської області, звідки щоденно курсують евакуаційні потяги. Там же працюють волонтери, які записують на допомогу від міжнародних благодійників тих, хто евакуюється залізничним транспортом.
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