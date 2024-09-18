У Покровську досі залишаються 16 тис. жителів, зокрема 177 дітей, - ОВА

У Покровську на Донеччині залишаються 16 тис. жителів, зокрема 177 дітей.

Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У місті Покровськ зараз залишається 16 тис. людей, з них 177 дітей. Більше 30 тис. людей виїхали і більше 3,5 тис. дітей виїхали. Я дякую людям, що вони бережуть себе та бережуть своїх близьких, тому що ворог кожного дня обстрілює всю Донецьку область, а також Покровськ з усіх наявних видів озброєння – і керовані авіабомби, і ствольна артилерія, і дрони", - сказав очільник області.

Раніше офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький заявив, що російські окупанти націлилися на знищення інфраструктури Покровська та руйнують шляхопроводи.

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