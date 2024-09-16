Рашисти націлилися на знищення інфраструктури Покровська та руйнують шляхопроводи, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Наразі вже понад тиждень російські війська роблять спроби обійти Покровськ та вдарити по флангах, де вони сконцентрували свою найбільш потужну силу. Противник продовжує свою тактику ведення війни - знищити населений пункт, а потім намагатися туди увійти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в етері "Еспресо" розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький.

"На Покровському напрямку ситуація є напруженою, але контрольованою. За минулу добу, 15 вересня, на позиціях 59-ї бригади противник здійснив 10 спроб штурму, також було 160 скидів з дронів, трохи більше за кількістю відбулося обстрілів наших позицій. Тобто уявіть цей жах, який постійно є на полі бою", - розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

За словами Цехоцького, ворог безперервно проводить розвідку по всій лінії фронту у пошуках слабких місць в обороні ЗСУ.

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"Зараз противник націлився на знищення інфраструктури Покровська, руйнуючи шляхопроводи. У загарбника завжди була така тактика ведення війни – знищити, а потім намагатися туди увійти. Наразі вже понад тиждень росіяни роблять спроби обійти Покровськ та вдарити по флангах, це північ та південь, де вони сконцентрували свою найбільш потужну силу", - розповів військовий.

За його словами, насамперед противник намагається піхотою прорвати оборону українських військ та діє все тими ж малими піхотними групами.

"Наша задача – виявляти такі групи та знищувати, що ми й робимо", - резюмував Цехоцький.

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Раніше повідомлялося, що у Покровську росіяни обстрілом зруйнували шляхопровід "Східний".

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські загарбники зруйнували Дмитрівський міст, який сполучав Покровськ з Мирноградом.