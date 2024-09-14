У Покровську росіяни обстрілом зруйнували шляхопровід "Східний"

Минулої доби ворог декілька разів обстрілював Покровськ, завдаючи ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Покровська МВА

"13 вересня о 05.40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні об'єкти. Того ж дня, близько 22.30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Тип озброєння встановлюється. Наразі рух мостом неможливий. Крім того, вчора ввечері, внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено 2 домогосподарства у приватній забудові міста", - йдеться у повідомленні.

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