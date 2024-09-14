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міст (1220) Покровськ (404)

У Покровську росіяни обстрілом зруйнували шляхопровід "Східний"

Окупанти зруйнували шляхопровід у Покровську

Минулої доби ворог декілька разів обстрілював Покровськ, завдаючи ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Покровська МВА

"13 вересня о 05.40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні об'єкти. Того ж дня, близько 22.30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Тип озброєння встановлюється. Наразі рух мостом неможливий. Крім того, вчора ввечері, внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено 2 домогосподарства у приватній забудові міста", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом. ФОТО

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А так все стабільно та контрольовано. Ага.
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14.09.2024 13:28 Відповісти
це НЕ стьоб, панове, це ЗЄліна безтолково безсоромна корупція !!!!! 19 червня 2024 р.

В Покровске планируют отремонтировать дороги на двух улицах за более 9,5 миллиона гривен: где именно...
Услугу заказал Жилищно-коммунальный отдел Покровского городского совета.
Дороги на обеих улицах должны отремонтировать до 31 августа 2024 года.
https://freeradio.com.ua/ru/v-pokrovske-planyruiut-otremontyrovat-dorohy-na-dvukh-ulytsakh-za-bolee-9-5-myllyona-hryven-hde-ymenno/

встигли вюги хапнути та втекти ? тендер був 19 червня 2024 р. !!! вже канонаду було чутно.....
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14.09.2024 13:46 Відповісти
В такій справі головне - встигнути перерахувати передплату "переможцю тендера" (прокладці). А там - шукай вітра в полі бабла в офшорах...
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14.09.2024 14:09 Відповісти
Вже кацапи беруться за Покровськ - швидко вони до нього дочухали
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14.09.2024 13:28 Відповісти
зеленський та шобла старалися знатно.
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14.09.2024 18:59 Відповісти
зато суджа наша навіщо вона нам такою ціною тальки херпіду знає
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14.09.2024 13:30 Відповісти
знову "злобний" Байден не дозволяє Найвеличнівшивій Бубочкє бити західним озброєнням по військовим цілям кацапів на території окупованої Донеччини..? - чи це - мЄлко, не масштаби нарциса, Моськи дермака..? - їй "томагавки" вже подавай - тоді вона всЄх пАрвьОт..!?..
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14.09.2024 13:39 Відповісти
"росіяни обстрілом зруйнували (нещодавно відремонтований?) шляхопровід "Східний" Джерело: https://censor.net/ua/n3509870
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14.09.2024 14:12 Відповісти
 
 