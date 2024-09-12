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Рашисти зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом. ФОТО

Російські загарбники зруйнували Дмитрівський міст, який сполучав Покровськ з Мирноградом.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

"Російські окупаційні війська продовжують руйнувати мирні міста Донеччини, знищуючи все те, від чого залежить життєдіяльність прифронтових громад", - йдеться в повідомленні.

Так минулої доби ворог двічі завдав ударів по цивільній інфраструктурі Покровська

11 вересня близько 10.50 стався ворожий обстріл східної частини Покровська. Влучання відбулося біля одного зі шляхопроводів. Від вибухової хвилі також зазнали пошкоджень житлові багатоквартирні будинки.

Зруйновано Дмитрівський міст у Покровську
Зруйновано Дмитрівський міст у Покровську

Сьогодні, 12 вересня, 0 04.40 ворог знову поцілив в дорожньо-транспортний об’єкт та зруйнував одну із секцій шляхопроводу.

Нагадаємо, у Покровську внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом місто отримувало воду. Відновити її роботу наразі неможливо. Раніше у Покровську було пошкоджено газорозподільчу станцію. Без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких - мешканці Покровська, інші 5 - жителі Родинського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог обстріляв 12 населених пунктів, шестеро загиблих та 13 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

міст (1233) Донецька область (8522) Покровськ (630)


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Топ коментарі
+10
Що не кажіть, а працюють орки чітко... Лізуть тварі поступово і послідовно...
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12.09.2024 11:14
+7
Це просто міст над залізницею. По ньому були прильоти вже раніше. Тож там нема проблем від слова зовсім. Давно вже прийняли найпростіше рішення і все зробили.
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12.09.2024 12:01
+6
Я так розумію - там річки нема Значить - залишилась якась об"їзна дорога що сполучала населені пункти до будівництва шляхопроводу ......
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12.09.2024 11:16
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Що не кажіть, а працюють орки чітко... Лізуть тварі поступово і послідовно...
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12.09.2024 11:14 Відповісти
Особливо цінна для них допомога ze, прокачка нафти Україною відновилася з допомогою їрмака- гроші на снаряди завжди будуть(
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12.09.2024 11:38 Відповісти
І газ з Нового Року качатимуть.... Типу азєрський...
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12.09.2024 11:41 Відповісти
той сухопутний міст до сра...ки !
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12.09.2024 14:38 Відповісти
Я так розумію - там річки нема Значить - залишилась якась об"їзна дорога що сполучала населені пункти до будівництва шляхопроводу ......
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12.09.2024 11:16 Відповісти
Це просто міст над залізницею. По ньому були прильоти вже раніше. Тож там нема проблем від слова зовсім. Давно вже прийняли найпростіше рішення і все зробили.
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12.09.2024 12:01 Відповісти
І хто б міг подумати?..
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12.09.2024 11:20 Відповісти
Іранська балістика?
Чи досі нема доказів?
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12.09.2024 11:24 Відповісти
польова арта
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12.09.2024 11:31 Відповісти
На фото не видно следов взрыва или прилета. Похоже мост сам рухнул от старости и перегрузки.
Нельзя по мостам, которым 50 лет и больше гонять колонны танков - сотни тонн не для таких старых мостов.
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12.09.2024 11:45 Відповісти
По цьому мосту ще кілька місяців тому було два прильоти. Але можна було їздити. Зараз його просто добили.
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12.09.2024 12:04 Відповісти
Схил у місці розлому не дуже і крутий вийшов. Може накидати на низ два крази щебню і густо залити цементним розчином?
Щоби нашвидкорцч вийшла собі дорога з горбочками.
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12.09.2024 11:49 Відповісти
Там давно вже все зроблено. Як не дивно але в цьому питанні спрацювали на випередження.
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12.09.2024 12:05 Відповісти
одного не можу зрозуміти - чому у межах досяжності нашої звичайної АРТИ (це - до 50км від кордонів) спокійно функціонують усі стратегічні шляхопроводи-енергооб'єкти Московії, адже тут особливий (як подобається зєлєнскім і вони цим прикриваються) дозвіл не потрібний..
козирний дермак не дозволяє?
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12.09.2024 11:54 Відповісти
Ясно ж сказано було: із західної зброї можна стріляти у прикордонні суто по військових цілях. По нафто-газопроводах та розподільчих станціях пітьми - ніт. Бо Байден розсердиться.
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12.09.2024 12:35 Відповісти
з арти можна влупити так, що не буде зрозуміло, хто поцілив: ми чи вони
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12.09.2024 12:40 Відповісти
нафтобаза, яка заправляє військову техніку - військовий об'єкт, як і шляхопровід, яким пересувається військова техніка.. це Вам будь-який американський генерал підтвердить.. і вони підтверджували це по усьому Світі..
до того ж - у гру "нас там нЄт" можна грати як на балалайці так і на бандурі.. і, так - відчуйте різницю у класі інструментів...
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12.09.2024 12:55 Відповісти
САУ Богдана теж Байденівська ?
аби щось ляпнути на захист сонцесяйного та його шобли.
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12.09.2024 13:14 Відповісти
Це, шляхопровід, над залізницею. В липні, там вже прилітало. Ще тоді зробили тимчасовий переїзд.
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12.09.2024 12:53 Відповісти
 
 