Рашисти зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом. ФОТО

Російські загарбники зруйнували Дмитрівський міст, який сполучав Покровськ з Мирноградом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

"Російські окупаційні війська продовжують руйнувати мирні міста Донеччини, знищуючи все те, від чого залежить життєдіяльність прифронтових громад", - йдеться в повідомленні.

Так минулої доби ворог двічі завдав ударів по цивільній інфраструктурі Покровська.

11 вересня близько 10.50 стався ворожий обстріл східної частини Покровська. Влучання відбулося біля одного зі шляхопроводів. Від вибухової хвилі також зазнали пошкоджень житлові багатоквартирні будинки.





Сьогодні, 12 вересня, 0 04.40 ворог знову поцілив в дорожньо-транспортний об’єкт та зруйнував одну із секцій шляхопроводу.

Нагадаємо, у Покровську внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом місто отримувало воду. Відновити її роботу наразі неможливо. Раніше у Покровську було пошкоджено газорозподільчу станцію. Без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких - мешканці Покровська, інші 5 - жителі Родинського.

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