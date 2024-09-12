Рашисты разрушили мост между Покровском и Мирноградом. ФОТО

Российские захватчики разрушили Дмитриевский мост, который соединял Покровск с Мирноградом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

"Российские оккупационные войска продолжают разрушать мирные города Донетчины, уничтожая все то, от чего зависит жизнедеятельность прифронтовых громад", - говорится в сообщении.

Так за прошедшие сутки враг дважды нанес удары по гражданской инфраструктуре Покровска.

11 сентября около 10.50 произошел вражеский обстрел восточной части Покровска. Попадание произошло возле одного из путепроводов. От взрывной волны также получили повреждения жилые многоквартирные дома.





Сегодня, 12 сентября, в 04:40 враг снова ударил в дорожно-транспортный объект и разрушил одну из секций путепровода.

Напомним, в Покровске в результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время город получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно. Ранее в Покровске была повреждена газораспределительная станция. Без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых - жители Покровска, остальные 5 - жители Родинского.

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