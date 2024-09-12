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Рашисты разрушили мост между Покровском и Мирноградом. ФОТО

Российские захватчики разрушили Дмитриевский мост, который соединял Покровск с Мирноградом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

"Российские оккупационные войска продолжают разрушать мирные города Донетчины, уничтожая все то, от чего зависит жизнедеятельность прифронтовых громад", - говорится в сообщении.

Так за прошедшие сутки враг дважды нанес удары по гражданской инфраструктуре Покровска.

11 сентября около 10.50 произошел вражеский обстрел восточной части Покровска. Попадание произошло возле одного из путепроводов. От взрывной волны также получили повреждения жилые многоквартирные дома.

Зруйновано Дмитрівський міст у Покровську
Зруйновано Дмитрівський міст у Покровську

Сегодня, 12 сентября, в 04:40 враг снова ударил в дорожно-транспортный объект и разрушил одну из секций путепровода.

Напомним, в Покровске в результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время город получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно. Ранее в Покровске была повреждена газораспределительная станция. Без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых - жители Покровска, остальные 5 - жители Родинского.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: 2 человека погибли в Горняке. Повреждены инфраструктурные объекты. ФОТОрепортаж

Автор: 

мост (1028) Донецкая область (9656) Покровск (593)


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Топ комментарии
+10
Що не кажіть, а працюють орки чітко... Лізуть тварі поступово і послідовно...
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12.09.2024 11:14
+7
Це просто міст над залізницею. По ньому були прильоти вже раніше. Тож там нема проблем від слова зовсім. Давно вже прийняли найпростіше рішення і все зробили.
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12.09.2024 12:01
+6
Я так розумію - там річки нема Значить - залишилась якась об"їзна дорога що сполучала населені пункти до будівництва шляхопроводу ......
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12.09.2024 11:16
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Що не кажіть, а працюють орки чітко... Лізуть тварі поступово і послідовно...
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12.09.2024 11:14 Ответить
Особливо цінна для них допомога ze, прокачка нафти Україною відновилася з допомогою їрмака- гроші на снаряди завжди будуть(
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12.09.2024 11:38 Ответить
І газ з Нового Року качатимуть.... Типу азєрський...
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12.09.2024 11:41 Ответить
той сухопутний міст до сра...ки !
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12.09.2024 14:38 Ответить
Я так розумію - там річки нема Значить - залишилась якась об"їзна дорога що сполучала населені пункти до будівництва шляхопроводу ......
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12.09.2024 11:16 Ответить
Це просто міст над залізницею. По ньому були прильоти вже раніше. Тож там нема проблем від слова зовсім. Давно вже прийняли найпростіше рішення і все зробили.
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12.09.2024 12:01 Ответить
І хто б міг подумати?..
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12.09.2024 11:20 Ответить
Іранська балістика?
Чи досі нема доказів?
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12.09.2024 11:24 Ответить
польова арта
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12.09.2024 11:31 Ответить
На фото не видно следов взрыва или прилета. Похоже мост сам рухнул от старости и перегрузки.
Нельзя по мостам, которым 50 лет и больше гонять колонны танков - сотни тонн не для таких старых мостов.
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12.09.2024 11:45 Ответить
По цьому мосту ще кілька місяців тому було два прильоти. Але можна було їздити. Зараз його просто добили.
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12.09.2024 12:04 Ответить
Схил у місці розлому не дуже і крутий вийшов. Може накидати на низ два крази щебню і густо залити цементним розчином?
Щоби нашвидкорцч вийшла собі дорога з горбочками.
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12.09.2024 11:49 Ответить
Там давно вже все зроблено. Як не дивно але в цьому питанні спрацювали на випередження.
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12.09.2024 12:05 Ответить
одного не можу зрозуміти - чому у межах досяжності нашої звичайної АРТИ (це - до 50км від кордонів) спокійно функціонують усі стратегічні шляхопроводи-енергооб'єкти Московії, адже тут особливий (як подобається зєлєнскім і вони цим прикриваються) дозвіл не потрібний..
козирний дермак не дозволяє?
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12.09.2024 11:54 Ответить
Ясно ж сказано було: із західної зброї можна стріляти у прикордонні суто по військових цілях. По нафто-газопроводах та розподільчих станціях пітьми - ніт. Бо Байден розсердиться.
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12.09.2024 12:35 Ответить
з арти можна влупити так, що не буде зрозуміло, хто поцілив: ми чи вони
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12.09.2024 12:40 Ответить
нафтобаза, яка заправляє військову техніку - військовий об'єкт, як і шляхопровід, яким пересувається військова техніка.. це Вам будь-який американський генерал підтвердить.. і вони підтверджували це по усьому Світі..
до того ж - у гру "нас там нЄт" можна грати як на балалайці так і на бандурі.. і, так - відчуйте різницю у класі інструментів...
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12.09.2024 12:55 Ответить
САУ Богдана теж Байденівська ?
аби щось ляпнути на захист сонцесяйного та його шобли.
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12.09.2024 13:14 Ответить
Це, шляхопровід, над залізницею. В липні, там вже прилітало. Ще тоді зробили тимчасовий переїзд.
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12.09.2024 12:53 Ответить
 
 