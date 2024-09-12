Рашисты перебили водоснабжение в Покровск на Донетчине
В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
"Работаем над решением этой проблемы. В частности, уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД - 250 скважин возле многоэтажек", - говорится в сообщении.
Филашкин отметил, что в громаде организован подвоз питьевой воды, а также установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно. Кроме того, в Родинском водоснабжение продолжается.
Однако ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет, поэтому начальник ОВА в очередной раз призвал местных эвакуироваться.
Напомним, 10 сентября стало известно, что в Покровске была повреждена газораспределительная станция. Без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых - жители Покровска, остальные 5 - жители Родинского.
По состоянию на 4 сентября в Покровске Донецкой области оставалось около 26 тысяч жителей, за месяц из города выехали около 20 тысяч человек.
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Не тільки немає води, але руйнується інфраструктура.
Швидше за все вже немає світла.
Що то я не чув, щоб зе-покидьки будували евакуаційні містечка, а ще й зима скоро...
поки по голові не прилетить не доходить