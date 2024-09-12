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Новости
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Рашисты перебили водоснабжение в Покровск на Донетчине

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Работаем над решением этой проблемы. В частности, уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД - 250 скважин возле многоэтажек", - говорится в сообщении.

Филашкин отметил, что в громаде организован подвоз питьевой воды, а также установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно. Кроме того, в Родинском водоснабжение продолжается.

Однако ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет, поэтому начальник ОВА в очередной раз призвал местных эвакуироваться.

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Напомним, 10 сентября стало известно, что в Покровске была повреждена газораспределительная станция. Без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых - жители Покровска, остальные 5 - жители Родинского.

По состоянию на 4 сентября в Покровске Донецкой области оставалось около 26 тысяч жителей, за месяц из города выехали около 20 тысяч человек.

Автор: 

Донецкая область (9642) Покровск (591)


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Топ комментарии
+5
А нефтепровод "дружба" никто не перебил? Удивительно что украинцы сидят без света, без воды но нефть для рашистов за которую она закупает оружие и наемников мы исправно качаем
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12.09.2024 09:12
+3
"Закликає евакуюватися", цікаво КУДИ?!
Що то я не чув, щоб зе-покидьки будували евакуаційні містечка, а ще й зима скоро...
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12.09.2024 09:07
+3
вчора ж тільки квіти садили на клумбах...
поки по голові не прилетить не доходить
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12.09.2024 09:14
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Так само в Миколаєві було на початку великої війни.
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12.09.2024 09:04 Ответить
ЗС РФ зруйнували міст між Покровськом і Мирноградом Донецької області

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12.09.2024 10:22 Ответить
Аж гордість бере за русскую армію?
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12.09.2024 10:25 Ответить
Це в тему про Покровську.

Не тільки немає води, але руйнується інфраструктура.

Швидше за все вже немає світла.
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12.09.2024 10:27 Ответить
Часів Яр вже давно в такому стані.
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12.09.2024 10:28 Ответить
"Закликає евакуюватися", цікаво КУДИ?!
Що то я не чув, щоб зе-покидьки будували евакуаційні містечка, а ще й зима скоро...
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12.09.2024 09:07 Ответить
А нефтепровод "дружба" никто не перебил? Удивительно что украинцы сидят без света, без воды но нефть для рашистов за которую она закупает оружие и наемников мы исправно качаем
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12.09.2024 09:12 Ответить
вчора ж тільки квіти садили на клумбах...
поки по голові не прилетить не доходить
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12.09.2024 09:14 Ответить
Бо очільникам комунального підприємства потрібно було терміново ,,освоїти,, кошти.
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12.09.2024 09:44 Ответить
бабкі, бабочки, бабусіки...
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12.09.2024 09:52 Ответить
Короче, все идет за планом!

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12.09.2024 10:06 Ответить
 
 