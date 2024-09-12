Рашисти перебили водопостачання до Покровська на Донеччині

Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ - 250 свердловин біля багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні.

Філашкін зазначив, що у громаді організовано підвезення питної води, а також встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно. Крім того, у Родинському водопостачання триває.

Проте ситуація складна і найближчим часом кращою не стане, тож начальник ОВА вкотре закликав місцевих евакуюватися.

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Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що у Покровську було пошкоджено газорозподільчу станцію. Без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського.

Станом на 4 вересня у Покровську на Донеччині залишалося близько 26 тисяч мешканців, за місяць з міста виїхали близько 20 тисяч людей