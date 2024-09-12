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Донецька область (7519) Покровськ (396)

Рашисти перебили водопостачання до Покровська на Донеччині

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ - 250 свердловин біля багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні.

Філашкін зазначив, що у  громаді організовано підвезення питної води, а також встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно. Крім того, у Родинському водопостачання триває.

Проте ситуація складна і найближчим часом кращою не стане, тож начальник ОВА вкотре закликав місцевих евакуюватися.

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Нагадаємо,  10 вересня стало відомо, що у Покровську було пошкоджено газорозподільчу станцію.  Без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського.

Станом на 4 вересня у Покровську на Донеччині залишалося близько 26 тисяч мешканців, за місяць з міста виїхали близько 20 тисяч людей

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Топ коментарі
+5
А нефтепровод "дружба" никто не перебил? Удивительно что украинцы сидят без света, без воды но нефть для рашистов за которую она закупает оружие и наемников мы исправно качаем
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12.09.2024 09:12
+3
"Закликає евакуюватися", цікаво КУДИ?!
Що то я не чув, щоб зе-покидьки будували евакуаційні містечка, а ще й зима скоро...
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12.09.2024 09:07
+3
вчора ж тільки квіти садили на клумбах...
поки по голові не прилетить не доходить
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12.09.2024 09:14
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Так само в Миколаєві було на початку великої війни.
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12.09.2024 09:04 Відповісти
ЗС РФ зруйнували міст між Покровськом і Мирноградом Донецької області

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12.09.2024 10:22 Відповісти
Аж гордість бере за русскую армію?
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12.09.2024 10:25 Відповісти
Це в тему про Покровську.

Не тільки немає води, але руйнується інфраструктура.

Швидше за все вже немає світла.
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12.09.2024 10:27 Відповісти
Часів Яр вже давно в такому стані.
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12.09.2024 10:28 Відповісти
"Закликає евакуюватися", цікаво КУДИ?!
Що то я не чув, щоб зе-покидьки будували евакуаційні містечка, а ще й зима скоро...
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12.09.2024 09:07 Відповісти
А нефтепровод "дружба" никто не перебил? Удивительно что украинцы сидят без света, без воды но нефть для рашистов за которую она закупает оружие и наемников мы исправно качаем
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12.09.2024 09:12 Відповісти
вчора ж тільки квіти садили на клумбах...
поки по голові не прилетить не доходить
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12.09.2024 09:14 Відповісти
Бо очільникам комунального підприємства потрібно було терміново ,,освоїти,, кошти.
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12.09.2024 09:44 Відповісти
бабкі, бабочки, бабусіки...
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12.09.2024 09:52 Відповісти
Короче, все идет за планом!

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12.09.2024 10:06 Відповісти
 
 