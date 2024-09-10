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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Покровській громаді, загинув чоловік, поранено жінку. Пошкоджено газорозподільчу станцію

Обстріл Покровської громади: Що відомо про наслідки

Російські окупанти вранці обстріляли Покровськ, внаслідок чого було пошкоджено газорозподільчу станцію.

Про це повідомила Покровська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського", - йдеться в повідомленні.

Також об 11:30 окупанти вдарили по селу Гнатівка, внаслідок чого загинув чоловік. Поранення дістала його дружина.

Читайте: Доба на Донеччині: Загинули 3 особи, 5 поранено. Окупанти 14 разів били по області. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440) Покровськ (623)


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10.09.2024 17:09 Відповісти
А зеленський з єрмаком, рашистам у відповідь, самміт організують
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10.09.2024 17:34 Відповісти
 
 