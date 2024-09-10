Рашисти вдарили по Покровській громаді, загинув чоловік, поранено жінку. Пошкоджено газорозподільчу станцію
Російські окупанти вранці обстріляли Покровськ, внаслідок чого було пошкоджено газорозподільчу станцію.
Про це повідомила Покровська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського", - йдеться в повідомленні.
Також об 11:30 окупанти вдарили по селу Гнатівка, внаслідок чого загинув чоловік. Поранення дістала його дружина.
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Чайка Київ
показати весь коментар10.09.2024 17:09 Відповісти Мені подобається 0
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар10.09.2024 17:34 Відповісти Мені подобається 1
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