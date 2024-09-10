Рашисты ударили по Покровской громаде, погиб мужчина, ранена женщина. Повреждена газораспределительная станция

Российские оккупанты утром обстреляли Покровск, в результате чего была повреждена газораспределительная станция.

Об этом сообщила Покровская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых - жители Покровска, остальные 5 - жители Родинского", - говорится в сообщении.

Также в 11:30 оккупанты ударили по селу Гнатовка, в результате чего погиб мужчина. Ранения получила его жена.

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