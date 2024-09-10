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Новости Война
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Рашисты ударили по Покровской громаде, погиб мужчина, ранена женщина. Повреждена газораспределительная станция

Обстріл Покровської громади: Що відомо про наслідки

Российские оккупанты утром обстреляли Покровск, в результате чего была повреждена газораспределительная станция.

Об этом сообщила Покровская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых - жители Покровска, остальные 5 - жители Родинского", - говорится в сообщении.

Также в 11:30 оккупанты ударили по селу Гнатовка, в результате чего погиб мужчина. Ранения получила его жена.

Читайте: Сутки на Донетчине: Погибли 3 человека, 5 ранены. Оккупанты 14 раз били по области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27114) Донецкая область (9636) Покровск (591)


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10.09.2024 17:09 Ответить
А зеленський з єрмаком, рашистам у відповідь, самміт організують
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10.09.2024 17:34 Ответить
 
 