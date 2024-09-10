Сутки на Донетчине: Погибли 3 человека, 5 ранены, оккупанты 14 раз били по области. ФОТОрепортаж
В течение 9 сентября российские оккупанты 14 раз обстреляли территорию Донецкой области, в результате чего 3 человека погибли, 5 получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Горняке погиб 1 человек, 2 ранены. В Курахово повреждено 7 домов. Также оккупанты били по Марьинской, Гродовской и Мирноградской громадам.
Краматорский район
Россияне убили 1 человека, 1 ранили в Щуровом Лиманской громады, повреждены 8 домов. В Ильиновской громаде 1 человек погиб и 1 ранен в Клебан-Быке; поврежден дом в Александро-Калиновом.
Бахмутский район
В Торецке 1 человек ранен, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение.
В течение суток российские захватчики 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1419 человек, в том числе 143 ребенка.
Так, российские оккупанты 9 сентября убили 3 жителей Донецкой области: в Горняке, Щуровом и Клебан-Быке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.
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