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эвакуация (2003) Донецкая область (8786) Покровск (383)

Из Покровского района Донетчины за неделю эвакуировали 92 человека, среди них 10 детей, - ГСЧС

Із Покровського району Донеччини за тиждень евакуювали 92 людини, серед них 10 дітей,- ДСНС

За неделю из прифронтовых населенных пунктов Покровского района Донецкой области спасатели эвакуировали 92 человека, в том числе 10 детей и одного маломобильного человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Помогли 305 людям, из них - 49 детей и 43 маломобильных", - рассказали спасатели.

Кроме этого, в ГСЧС призвали жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные места.

"Уважаемые граждане! Оставаться на территории Донецкой области становится все опаснее. Спасатели, рискуя собственными жизнями, не оставляют людей наедине с бедой. Не медлите, эвакуируйтесь", - говорится в призыве ГСЧС.

Напомним, что из-за ситуации с безопасностью из 31-го населенного пункта Покровского и Краматорского районов Донецкой области принудительно эвакуируют детей. Об этом ранее сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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