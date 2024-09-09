Из Покровского района Донетчины за неделю эвакуировали 92 человека, среди них 10 детей, - ГСЧС
За неделю из прифронтовых населенных пунктов Покровского района Донецкой области спасатели эвакуировали 92 человека, в том числе 10 детей и одного маломобильного человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Помогли 305 людям, из них - 49 детей и 43 маломобильных", - рассказали спасатели.
Кроме этого, в ГСЧС призвали жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные места.
"Уважаемые граждане! Оставаться на территории Донецкой области становится все опаснее. Спасатели, рискуя собственными жизнями, не оставляют людей наедине с бедой. Не медлите, эвакуируйтесь", - говорится в призыве ГСЧС.
Напомним, что из-за ситуации с безопасностью из 31-го населенного пункта Покровского и Краматорского районов Донецкой области принудительно эвакуируют детей. Об этом ранее сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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