Із Покровського району Донеччини за тиждень евакуювали 92 людини, серед них 10 дітей,- ДСНС

За тиждень із прифронтових населених пунктів Покровського району Донецької області рятувальники евакуювали 92 людини, зокрема 10 дітей та одну маломобільну людину.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Допомогли 305 людям, із них - 49 дітей та 43 маломобільних", - розповіли рятувальники.

Крім цього, у ДСНС закликали мешканців Донеччини евакуюватися до більш безпечних місць.

"Шановні громадяни! Залишатися на території Донеччини стає дедалі небезпечніше. Рятувальники, ризикуючи власними життями, не залишають людей наодинці з бідою. Не зволікайте, евакуюйтеся", - йдеться у заклику ДСНС.

Нагадаємо, що через безпекову ситуаці із 31-го населеного пункту Покровського і Краматорського районів Донецької області примусово евакуюють дітей. Про це раніше повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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