На Донеччині із 31 населеного пункту примусово евакуюють дітей, - Мінреінтеграції

Через безпекову ситуацію із 31-го населеного пункту Покровського і Краматорського районів Донецької області примусово евакуюють дітей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що відповідне рішення погодили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів.

Зокрема з сіл: Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

У відомстві розповіли, що для здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальні пункти евакуації.

"У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - розповіли у міністерстві.

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Крім цього, у Мінреінтеграції наголосили, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безплатно.

"Щоб отримати консультацію щодо виїзду до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Донецькій ОВА розповіли, що станом на середу, 4 вересня, у Покровську Донецької області досі перебувають 26 тисяч людей, серед них 1076 дітей.

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