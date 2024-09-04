На Донетчине из 31 населенного пункта принудительно эвакуируют детей, - Минреинтеграции
Из-за ситуации с безопасностью из 31-го населенного пункта Покровского и Краматорского районов Донецкой области принудительно эвакуируют детей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что соответствующее решение согласовали на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов.
В частности из сел: Берестки, Волченка, Вознесенка, Дачное, Зеленовка, Заря, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Сонцевка, Старые Терны, Степановка, Сухие Ялы, Янтарное, поселка Острое, а также из сел Ильиновка, Березовка, Бересток, Водяное Второе, Гнатовка, Длинная Балка, Зеленое Поле, Калиново, Александро-Калиново, Попов Яр, Роскошное, Русин Яр, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка, Яблоновка.
В ведомстве рассказали, что для осуществления эвакуации будет развернуто два приемных пункта эвакуации.
"В безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным убежищем, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", - рассказали в министерстве.
Кроме этого, в Минреинтеграции отметили, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно.
"Чтобы получить консультацию по выезду в безопасные регионы, можно позвонить на горячую линию Донецкой ОГА по номеру: 0 800 408 911. Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Донецкой ОВА рассказали, что по состоянию на среду, 4 сентября, в Покровске Донецкой области до сих пор находятся 26 тысяч человек, среди них 1076 детей.
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