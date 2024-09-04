РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10836 посетителей онлайн
Новости
1 134 9

В Покровске до сих пор остаются 1076 детей, - ОВА

Покровськ

По состоянию на среду, 4 сентября, в Покровске Донецкой области до сих пор находятся 26 тысяч человек, среди них - 1076 детей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, за последний месяц из города эвакуировались более 20 тысяч человек.

"Все финансовые учреждения в городах не работают. В то же время, банкоматы имеют достаточно средств, чтобы обслуживать население, которое осталось в городе. Работают семейные врачи, некоторые учреждения. Почти 90% всех учреждений, которые обслуживают население, закрыты. Небольшие магазины и аптеки работают", - рассказал Филашкин о ситуации в городе.

Напомним, что 2 сентября глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявлял, что в Покровске Донецкой области уже построено несколько линий обороны. Часть построили еще в 2022 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наступление РФ усилилось: 8 украинских городов Донбасса под ударом | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

дети (6490) эвакуация (2071) Донецкая область (9612) Покровск (590)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
таваріщь верещук, так ти курва "служиш українському народу" ?

на повишеніє зібралась ?
показать весь комментарий
04.09.2024 17:09 Ответить
Замість вересксучки призначать засмажену васільєву.
показать весь комментарий
04.09.2024 17:14 Ответить
що, ще гірше верещучки ?
такого НЕ буває !
показать весь комментарий
04.09.2024 17:32 Ответить
Я оптіміст.
Коли песіміст (такий як пан) каже: "гірше не буває", я заперечую: "буває, буває!"
показать весь комментарий
04.09.2024 18:41 Ответить
То мабуть діти ждунів.
показать весь комментарий
04.09.2024 17:15 Ответить
Цих дітей там тримають звіри які добре знають що буде з тими дітьми. Недавно кацапська потвора видав откровение як вони з групою згвалтували та потім вбили жінок, дівчаток та хлопчиків в Авдіївці. Це гірше ніж самогубство...
показать весь комментарий
04.09.2024 17:26 Ответить
Але ще минулого тижня вже були повідомлення, що місцева поліція та ТЦК організовано покинули місто. Захищати? Та навіщо? Вони ж неймовірно цінні бубочки, і будуть вкрай потрібні народу України трохи західніше, подалі від обстрілів.
показать весь комментарий
04.09.2024 17:29 Ответить
у этих деток мозги уже засраны ихними ждущими родителями по самую крышку. Не надо на них больше тратить ресурсы, это будущая пятая колона и попадут они в кацапщину или останутся в Украине - для государства они по любому давно потеряны.
показать весь комментарий
05.09.2024 00:05 Ответить
 
 