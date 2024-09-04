В Покровске до сих пор остаются 1076 детей, - ОВА
По состоянию на среду, 4 сентября, в Покровске Донецкой области до сих пор находятся 26 тысяч человек, среди них - 1076 детей.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, за последний месяц из города эвакуировались более 20 тысяч человек.
"Все финансовые учреждения в городах не работают. В то же время, банкоматы имеют достаточно средств, чтобы обслуживать население, которое осталось в городе. Работают семейные врачи, некоторые учреждения. Почти 90% всех учреждений, которые обслуживают население, закрыты. Небольшие магазины и аптеки работают", - рассказал Филашкин о ситуации в городе.
Напомним, что 2 сентября глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявлял, что в Покровске Донецкой области уже построено несколько линий обороны. Часть построили еще в 2022 году.
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на повишеніє зібралась ?
такого НЕ буває !
Коли песіміст (такий як пан) каже: "гірше не буває", я заперечую: "буває, буває!"