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Новости Война
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В Покровске строят фортификации в некоторых кварталах. Часть начали строить еще в 2022 году, - ГВА

У Покровську зводять фортифікації

В Покровске Донецкой области уже построено несколько линий обороны.

Об этом заявил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"До уличных боев еще у нас несколько линий обороны построено уже. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими громадами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", - сказал он.

Добряк пояснил, что за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая контролирует план обороны города и построение укреплений. Местные власти получили задание на построение укреплений в некоторых районах города и работают над этим.

"Задачи по внешнему кольцу (получены) от военных. За каждым городом Донетчины закреплена боевая бригада, (она) делает план обороны города или агломерации и дает задание, что делать гражданским. Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ (добровольческого формирования территориальной громады. - Ред.) построено уже то, что было нужно. Мы получили задание на внутриквартальные вещи (укрепления. - Ред.) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так. Заходим еще в такую работу, и работа не прекращается", - подытожил он.

Читайте также: Из Покровска ежедневно эвакуируют две тысячи жителей, половина уже уехала, - ГВА

Автор: 

Покровск (586) фортификации (118)


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Топ комментарии
+9
«Замість копати окопи, висаджують квіти», - бійці ЗСУ обурені тим, що побачили у Покровську

24 липня 2024 р. о 22:08
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02.09.2024 13:01
+6
У кацапів мабуть легка паніка. Вони давно роздивляються ті знімки, але фортифікацій досі знайти не можуть
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02.09.2024 13:01
+5
Фоточки слабо показати?
І супутникові теж.
А то, віри цім зе-фортифікаторам НІЯКОЇ!
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02.09.2024 12:48
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Останіи форпост а далі степ
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02.09.2024 12:39 Ответить
Фоточки слабо показати?
І супутникові теж.
А то, віри цім зе-фортифікаторам НІЯКОЇ!
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02.09.2024 12:48 Ответить
супутникові? щоб полегщити кацапам обстріл?
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02.09.2024 12:55 Ответить
У кацапів мабуть легка паніка. Вони давно роздивляються ті знімки, але фортифікацій досі знайти не можуть
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02.09.2024 13:01 Ответить
фортеця-невидимка. В принципі погоджуюся. Велике фортифі-крадівництво
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02.09.2024 13:07 Ответить
А ти, кацапчику, з Німеччини за Курськ не переживаєш?
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02.09.2024 12:56 Ответить
Які ще фортифікації?
А квіти хто буде висаджувати та асфальт класти?
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02.09.2024 13:00 Ответить
«Замість копати окопи, висаджують квіти», - бійці ЗСУ обурені тим, що побачили у Покровську

24 липня 2024 р. о 22:08
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02.09.2024 13:01 Ответить
Сєпари почали отмазки строїть.
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02.09.2024 13:31 Ответить
від тих, хто був у Покровську особисто ще 3-4 тижні тому, можу сказати, що це - 3.14здьож чистої води

ніяких захисних споруд не зводили... може десь в полях якихось траншей нарили - але це більше схоже на канави, а не на повноцінні споруди

очільника МВА Сірьожу, по уму, треба під варту взяти за таку "підготовку", а не слухати його казочки
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02.09.2024 13:56 Ответить
1. Разрабатывается стратегический план обороны города
2. На основании этого плана, создаются чертежи ЛИНИЙ (а не отдельные участки!) обороны. План линий обороны обсуждается и корректируется командирами частей, которые будут непосредственно воевать на этих линиях обороны (вплоть до ротных командиров)
3. Определяются необходимые материалы и техника, которые нужны для строительства. Назначается ответственный (координатор) который будет это все обеспечивать.
4. Определяются человеческие ресурсы, силами которых будет осуществляться строительство. (часть - военные, часть - гражданские).
5. Определяется ответсвенность за невыполнение. (Сейчас это работает так: ОВА должы дать 20 профессиональных строителей. Дают 5 и говорят "у нас больше нет" и ... не несут за это никакой ответсвенности. У них глухая отмазка: В коммунальных службах было 30 строителей. 20 - уехали (эвакуировались), 5 - отказались. Осталось 5, вот мы их и даем. С техникой еще хуже. У частников техника есть. И даже есть закон об изъятии техники для нужд ВСУ. Только этот закон никто не использует. Что видит вся страна по продолжающемуся строительству элиток и ТЦ.
6. Назначается технадзор за строительством из числа военных инженеров. (Упс, а они у нас есть?)
Технадзор должен ЕЖЕДНЕВНО контролировать строительство фортификаций.
7. Фортификации должна принимать в эксплуатацию военная комиссия. Любые замечания должны иметь последствия, согласно п.5

Как думаете, сейчас у нас ТАК возводяться фортификации?
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02.09.2024 14:04 Ответить
Як завжди у Зелених зрадників - тільки на словах і на папері. Бюджет розкрадено і закопано в дороги і клумби. Чекають русню. Оман сам себе не виконає
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02.09.2024 14:35 Ответить
https://x.com/leusenko1





https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1830512027380461983 4 ч

Не здивуюсь, якщо скоро Зеленський заселфіться поруч з табличкою Дніпро - маяк кураторам про чергову "лише точку на мапі". Такими ж саме селфі н....япка звітував про готовність здачі Соледару, Бахмуту, Авдіївки, Роботине, Покровська etc А ми і далі обурюємося на диванах.
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02.09.2024 15:25 Ответить
Не треба нам тільки трандіти. На Павлоград теж були виділені величезні кошти, ні фортифікацій ні коштів, так і в Дніпрі теж. Україну злили ще до війни.
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02.09.2024 15:30 Ответить
я переконаний що на бумазі в оп в Покровське всі фортифікації з бетону і в 3 метри в землю а в наявності великий сумнів
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02.09.2024 16:03 Ответить
Були би в нас такі інженерні війська,як у кацапів, то я впевнений,що ми б і Авдіївку не втратили
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02.09.2024 17:09 Ответить
 
 