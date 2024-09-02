В Покровске строят фортификации в некоторых кварталах. Часть начали строить еще в 2022 году, - ГВА

В Покровске Донецкой области уже построено несколько линий обороны.

Об этом заявил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"До уличных боев еще у нас несколько линий обороны построено уже. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими громадами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", - сказал он.

Добряк пояснил, что за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая контролирует план обороны города и построение укреплений. Местные власти получили задание на построение укреплений в некоторых районах города и работают над этим.

"Задачи по внешнему кольцу (получены) от военных. За каждым городом Донетчины закреплена боевая бригада, (она) делает план обороны города или агломерации и дает задание, что делать гражданским. Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ (добровольческого формирования территориальной громады. - Ред.) построено уже то, что было нужно. Мы получили задание на внутриквартальные вещи (укрепления. - Ред.) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так. Заходим еще в такую работу, и работа не прекращается", - подытожил он.

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