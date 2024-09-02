У Покровську зводять фортифікації в деяких кварталах. Частину почали будувати ще у 2022 році, - МВА

У Покровську на Донеччині вже збудовано декілька ліній оборони.

Про це заявив глава Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще в 2022 році в березні або в квітні", - сказав він.

Добряк пояснив, що за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень. Місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.

"Завдання по зовнішньому кільцю (отримані) від військових. За кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, (вона) робить план оборони міста або агломерації і дає завдання, що робити цивільним. Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ (добровольчого формування територіальної громади. - Ред.) збудовано вже те, що було потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (укріплення. - Ред.) не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється", - підсумував він.

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