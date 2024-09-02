У Покровську зводять фортифікації в деяких кварталах. Частину почали будувати ще у 2022 році, - МВА
У Покровську на Донеччині вже збудовано декілька ліній оборони.
Про це заявив глава Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще в 2022 році в березні або в квітні", - сказав він.
Добряк пояснив, що за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень. Місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.
"Завдання по зовнішньому кільцю (отримані) від військових. За кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, (вона) робить план оборони міста або агломерації і дає завдання, що робити цивільним. Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ (добровольчого формування територіальної громади. - Ред.) збудовано вже те, що було потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (укріплення. - Ред.) не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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І супутникові теж.
А то, віри цім зе-фортифікаторам НІЯКОЇ!
А квіти хто буде висаджувати та асфальт класти?
24 липня 2024 р. о 22:08
ніяких захисних споруд не зводили... може десь в полях якихось траншей нарили - але це більше схоже на канави, а не на повноцінні споруди
очільника МВА Сірьожу, по уму, треба під варту взяти за таку "підготовку", а не слухати його казочки
2. На основании этого плана, создаются чертежи ЛИНИЙ (а не отдельные участки!) обороны. План линий обороны обсуждается и корректируется командирами частей, которые будут непосредственно воевать на этих линиях обороны (вплоть до ротных командиров)
3. Определяются необходимые материалы и техника, которые нужны для строительства. Назначается ответственный (координатор) который будет это все обеспечивать.
4. Определяются человеческие ресурсы, силами которых будет осуществляться строительство. (часть - военные, часть - гражданские).
5. Определяется ответсвенность за невыполнение. (Сейчас это работает так: ОВА должы дать 20 профессиональных строителей. Дают 5 и говорят "у нас больше нет" и ... не несут за это никакой ответсвенности. У них глухая отмазка: В коммунальных службах было 30 строителей. 20 - уехали (эвакуировались), 5 - отказались. Осталось 5, вот мы их и даем. С техникой еще хуже. У частников техника есть. И даже есть закон об изъятии техники для нужд ВСУ. Только этот закон никто не использует. Что видит вся страна по продолжающемуся строительству элиток и ТЦ.
6. Назначается технадзор за строительством из числа военных инженеров. (Упс, а они у нас есть?)
Технадзор должен ЕЖЕДНЕВНО контролировать строительство фортификаций.
7. Фортификации должна принимать в эксплуатацию военная комиссия. Любые замечания должны иметь последствия, согласно п.5
Как думаете, сейчас у нас ТАК возводяться фортификации?
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
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https://x.com/leusenko1/status/1830512027380461983 4 ч
Не здивуюсь, якщо скоро Зеленський заселфіться поруч з табличкою Дніпро - маяк кураторам про чергову "лише точку на мапі". Такими ж саме селфі н....япка звітував про готовність здачі Соледару, Бахмуту, Авдіївки, Роботине, Покровська etc А ми і далі обурюємося на диванах.