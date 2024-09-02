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З Покровська щодня евакуюють дві тисячі жителів, половина вже виїхала, - МВА

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

Щодня із Покровська Донецької області евакуюється близько 2 тисяч осіб. 

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані станом на ранок 2 вересня в коментарі "Радіо Свобода" озвучив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, дітей у місті залишилось 1365, у цілому в громаді, куди входить два міста (Покровськ і Родинське) і 39 сіл - 2279 дітей. З населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Сергій Добряк додав, що триває примусова евакуація дітей із батьками.

"На сьогодні на ранок у Покровську залишається трохи більш як 30 тисяч мешканців. У громаді - це два міста і 39 сіл - 42 тисячі. Ми в примусовий спосіб евакуюємо дітей не з усієї громади. Це тільки з двох міст і 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів. Решта залишається. Дітей із сіл, які наближені до лінії фронту, вже вивезли", - сказав Добряк.

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За словами начальника Покровської МВА, темпи евакуації зросли. Якщо два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня, то зараз – близько двох тисяч на добу.

"Зараз займаємось містом Покровськ і містом Родинським. Триває евакуація дуже нормальними темпами", - зазначив Сергій Добряк.

Зазначимо, що з 2 вересня в Покровську припиняють роботу банки, працюватимуть лише банкомати, повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню. Зараз у районі триває подовжена комендантська година – люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11:00 до 15:00. Але, за словами начальника Покровського районного управління поліції Станіслава Загурського, якщо люди евакуюються або їдуть власним транспортом, щоб вивезти свої речі, то їх пропускають і в час дії комендантської години.

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Як стверджує розвідка Британії, сухопутні війська РФ прискорили просування до Покровська. За даними Forbes, Україна перекинула на Донеччину наступальну бригаду НГУ "Кара-Даг". Це підкреслює терміновість проблем біля Покровська.

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евакуація (2309) Донецька область (8401) Покровськ (618)


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Ціна курського рейду.
Пуйло мислить так: спочатку Покровськ і вихід на Дніпро,а потім "курськ",адже сказав же зе,що йому курська земля непотрібна.
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02.09.2024 10:46 Відповісти
Покровськ важливий логістичний центр на Донеччині, Сирський зокрема, і уряд загалом, повинні це розуміти, одже розуміють, Покровськ не повинен стати ареною вуличних боїв, всі можливі для цього резерви потрібні, щоб знищувати ворога на відстані від міста, яка зараз від нього складає начебто 10-11 км.
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02.09.2024 10:47 Відповісти
А зроблять навпаки,по бахмутськи: запеклі вуличні,поки касапи не зруйнують дотла і залишуть місто.
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02.09.2024 12:07 Відповісти
А у 2019 році 90% проголосували за "какую разницу", за "країну в смартфоні" і черги поляків на кордоні, щоб потрапити до нас на роботу...,
Діти не поїхали, вони геть побігли з України разом з мамами і на сьогодні це вже буде до 10 мільйонів. А вчителі, дуже їм дякуємо за вибір, бо впевнений, що дуже бажали отримувати 4 штуки баксів, допомогли шахраям зробити нас разом, сьогодні отримують мізер і багато хто залишився без роботи. А обдурені, знесилені(на сьогодні ними є Покровці, завтра можуть бути інші), в них немає вибору квартири в міській зоні чи за містом, а що попало, щоб вижити. Все, що нажили за роки свого життя залишають, беруть одну валізу, документи і у невідомість...
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02.09.2024 10:57 Відповісти
Поліція судді прокурори ТЦК вже взяла свої автомати та кинулась в окопи, захищати місто. Давно хлопці рвались, але кабмін не дозволяв. Нарешті нагода відірватись по повній! Бий окупанта!
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02.09.2024 10:58 Відповісти
Сподіваюсь що там побудовані заздалегідь надійний рубежі і замінованого по 5 мін на метр.
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02.09.2024 11:41 Відповісти
До Дніпра немає сенсу їхати. Хоча насправді так в більшості і відбувається...
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02.09.2024 12:08 Відповісти
покровські мусора вже прилаштовані в Дніпрі?
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02.09.2024 13:10 Відповісти
 
 