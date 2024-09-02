З Покровська щодня евакуюють дві тисячі жителів, половина вже виїхала, - МВА
Щодня із Покровська Донецької області евакуюється близько 2 тисяч осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані станом на ранок 2 вересня в коментарі "Радіо Свобода" озвучив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
За його словами, дітей у місті залишилось 1365, у цілому в громаді, куди входить два міста (Покровськ і Родинське) і 39 сіл - 2279 дітей. З населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Сергій Добряк додав, що триває примусова евакуація дітей із батьками.
"На сьогодні на ранок у Покровську залишається трохи більш як 30 тисяч мешканців. У громаді - це два міста і 39 сіл - 42 тисячі. Ми в примусовий спосіб евакуюємо дітей не з усієї громади. Це тільки з двох міст і 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів. Решта залишається. Дітей із сіл, які наближені до лінії фронту, вже вивезли", - сказав Добряк.
За словами начальника Покровської МВА, темпи евакуації зросли. Якщо два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня, то зараз – близько двох тисяч на добу.
"Зараз займаємось містом Покровськ і містом Родинським. Триває евакуація дуже нормальними темпами", - зазначив Сергій Добряк.
Зазначимо, що з 2 вересня в Покровську припиняють роботу банки, працюватимуть лише банкомати, повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню. Зараз у районі триває подовжена комендантська година – люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11:00 до 15:00. Але, за словами начальника Покровського районного управління поліції Станіслава Загурського, якщо люди евакуюються або їдуть власним транспортом, щоб вивезти свої речі, то їх пропускають і в час дії комендантської години.
Як стверджує розвідка Британії, сухопутні війська РФ прискорили просування до Покровська. За даними Forbes, Україна перекинула на Донеччину наступальну бригаду НГУ "Кара-Даг". Це підкреслює терміновість проблем біля Покровська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пуйло мислить так: спочатку Покровськ і вихід на Дніпро,а потім "курськ",адже сказав же зе,що йому курська земля непотрібна.
Діти не поїхали, вони геть побігли з України разом з мамами і на сьогодні це вже буде до 10 мільйонів. А вчителі, дуже їм дякуємо за вибір, бо впевнений, що дуже бажали отримувати 4 штуки баксів, допомогли шахраям зробити нас разом, сьогодні отримують мізер і багато хто залишився без роботи. А обдурені, знесилені(на сьогодні ними є Покровці, завтра можуть бути інші), в них немає вибору квартири в міській зоні чи за містом, а що попало, щоб вижити. Все, що нажили за роки свого життя залишають, беруть одну валізу, документи і у невідомість...