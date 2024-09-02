З Покровська щодня евакуюють дві тисячі жителів, половина вже виїхала, - МВА

Щодня із Покровська Донецької області евакуюється близько 2 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані станом на ранок 2 вересня в коментарі "Радіо Свобода" озвучив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, дітей у місті залишилось 1365, у цілому в громаді, куди входить два міста (Покровськ і Родинське) і 39 сіл - 2279 дітей. З населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Сергій Добряк додав, що триває примусова евакуація дітей із батьками.

"На сьогодні на ранок у Покровську залишається трохи більш як 30 тисяч мешканців. У громаді - це два міста і 39 сіл - 42 тисячі. Ми в примусовий спосіб евакуюємо дітей не з усієї громади. Це тільки з двох міст і 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів. Решта залишається. Дітей із сіл, які наближені до лінії фронту, вже вивезли", - сказав Добряк.

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За словами начальника Покровської МВА, темпи евакуації зросли. Якщо два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня, то зараз – близько двох тисяч на добу.

"Зараз займаємось містом Покровськ і містом Родинським. Триває евакуація дуже нормальними темпами", - зазначив Сергій Добряк.

Зазначимо, що з 2 вересня в Покровську припиняють роботу банки, працюватимуть лише банкомати, повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню. Зараз у районі триває подовжена комендантська година – люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11:00 до 15:00. Але, за словами начальника Покровського районного управління поліції Станіслава Загурського, якщо люди евакуюються або їдуть власним транспортом, щоб вивезти свої речі, то їх пропускають і в час дії комендантської години.

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Як стверджує розвідка Британії, сухопутні війська РФ прискорили просування до Покровська. За даними Forbes, Україна перекинула на Донеччину наступальну бригаду НГУ "Кара-Даг". Це підкреслює терміновість проблем біля Покровська.