На тлі зростаючої активності російських військ в районі Покровська, Україна вирішила перекинути одну зі своїх небагатьох наступальних бригад, "Кара-Даг", для посилення оборони цього стратегічного напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Переміщення бригади з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом", – йдеться в матеріалі.

Російські пропагандисти припускають, що у ЗСУ ще є близько п'яти добре оснащених бригад у резерві. Як стверджують російські пропагандисти, можливо, Україна планує використати ці резерви в іншому районі для досягнення вирішального удару до того, як фронт на Донбасі буде повністю знищений.

Цим іншим районом може бути Курськ, де український наступ уже четвертий тиждень не демонструє ознак зупинки.

"Посилюючи сили в Курській області та зменшуючи їх в Покровську, українські лідери ризикують, вважаючи, що потенційні вигоди від раптового вторгнення на півночі можуть мати більше значення для результату війни, ніж можливі втрати на сході. Це дуже ризикована стратегія", - додають у Forbes.

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Що відомо про бригаду "Кара-Даг"?

Бригада "Кара-Даг", яка є однією з наступальних підрозділів Національної гвардії і була створена в 2014 році, раніше брала участь у боях біля Мелітополя на початку повномасштабного конфлікту.

Протягом двох років вона переважно залишалася в цьому ж районі, але зараз її перекинули на схід, де тривають найзапекліші бої.