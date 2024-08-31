Україна перекинула на Донеччину наступальну бригаду НГУ "Кара-Даг". Це підкреслює терміновість проблем біля Покровська, - Forbes
На тлі зростаючої активності російських військ в районі Покровська, Україна вирішила перекинути одну зі своїх небагатьох наступальних бригад, "Кара-Даг", для посилення оборони цього стратегічного напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
"Переміщення бригади з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом", – йдеться в матеріалі.
Російські пропагандисти припускають, що у ЗСУ ще є близько п'яти добре оснащених бригад у резерві. Як стверджують російські пропагандисти, можливо, Україна планує використати ці резерви в іншому районі для досягнення вирішального удару до того, як фронт на Донбасі буде повністю знищений.
Цим іншим районом може бути Курськ, де український наступ уже четвертий тиждень не демонструє ознак зупинки.
"Посилюючи сили в Курській області та зменшуючи їх в Покровську, українські лідери ризикують, вважаючи, що потенційні вигоди від раптового вторгнення на півночі можуть мати більше значення для результату війни, ніж можливі втрати на сході. Це дуже ризикована стратегія", - додають у Forbes.
Що відомо про бригаду "Кара-Даг"?
Бригада "Кара-Даг", яка є однією з наступальних підрозділів Національної гвардії і була створена в 2014 році, раніше брала участь у боях біля Мелітополя на початку повномасштабного конфлікту.
Протягом двох років вона переважно залишалася в цьому ж районі, але зараз її перекинули на схід, де тривають найзапекліші бої.
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От тут і стануть в нагоді наступальні спроможності нашої бригади, щоби відсікти вістря ворожого "язика", самого небезпечного.
Зараз на піку рашистського наступального куражу потрібен міцний фланговий контрудар. І тоді ворожа навала одразу ж зупиниться.
Але перед цим потрібно обстріляти всі ближні аеродроми ворога, де базується його фронтова авіація і носії КАБів. Як стверджує автор інфографіки (нижче), це поставить її застосуванняна "на межу колапсу" - Су-25,24 перестануть застосовувати, Су-34 сконцентрують на 2-х авіабазах, які вже були атаковані.
Ось думка одного із обізнаних з цією темою джерел:
"Прорив рашистів у бік Покровська досі продовжується. Окупанти глибоко вклинилися на вузькій ділянці фронту, що є для них небезпечним. Наразі у них там більше проблем, ніж у ЗСУ.
По-перше, на цьому напрямку у ЗСУ збудовано систему оборони, що дає можливість відходу у певних місцях через можливі перебої із ************.
По-друге: в рашистів неукріплені фланги. Щойно брак озброєння буде усунуто, українські війська зупинять окупантів і вони опиняться в дуже плачевному становищі. Тому що вони відірвалися у бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту - 15 - 20 кілометрів, при тому, що окупанти мають непідготовлені та неукріплені фланги.
Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, російським загарбникам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів.
Тому, вже розуміючи всі ці процеси, вони не так посилено тиснуть на Покровськ, в зараз розгорнулися більше на південь, намагаються видавити українські гарнізони, щоби розширити своє вклинення.
Тож, вже видавив Карлівський гарнізон, зайшовши в тил з боку Покровська, а залишається ще Курахівський та Вугледарський. Але це дуже складне для рашистів завдання, бо там з усіх боків знаходяться укріпрайони.
Сирський має 1,5 - 2 тижні, допоки російські війська не розширять своє вклинення. В
ЗСУ є можливість його зрізати.".
А між тим, якщо Вас не переконує українське джерелоа, то наведу думку з одного із рашистських зет-каналів щодо готування українського контрудару силами резервних 8 - 10 бригад ЗСУ (світлина - нижче).
Тож, не сумуйте. Все буде добре!
01.09.2024 бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг" танковим пострілом знищують ворожий БТР-82А з штурмовою групою рашистів в районі звлізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження .