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Новини Війна
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Україна перекинула на Донеччину наступальну бригаду НГУ "Кара-Даг". Це підкреслює терміновість проблем біля Покровська, - Forbes

Бригада Кара-даг

На тлі зростаючої активності російських військ в районі Покровська, Україна вирішила перекинути одну зі своїх небагатьох наступальних бригад, "Кара-Даг", для посилення оборони цього стратегічного напрямку.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Переміщення бригади з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом", – йдеться в матеріалі.

Російські пропагандисти припускають, що у ЗСУ ще є близько п'яти добре оснащених бригад у резерві. Як стверджують  російські пропагандисти, можливо, Україна планує використати ці резерви в іншому районі для досягнення вирішального удару до того, як фронт на Донбасі буде повністю знищений.

Цим іншим районом може бути Курськ, де український наступ уже четвертий тиждень не демонструє ознак зупинки.

"Посилюючи сили в Курській області та зменшуючи їх в Покровську, українські лідери ризикують, вважаючи, що потенційні вигоди від раптового вторгнення на півночі можуть мати більше значення для результату війни, ніж можливі втрати на сході. Це дуже ризикована стратегія", - додають у Forbes.

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Що відомо  про бригаду "Кара-Даг"?

Бригада "Кара-Даг", яка є однією з наступальних підрозділів Національної гвардії і була створена в 2014 році, раніше брала участь у боях біля Мелітополя на початку повномасштабного конфлікту.

Протягом двох років вона переважно залишалася в цьому ж районі, але зараз її перекинули на схід, де тривають найзапекліші бої.

Автор: 

бойові дії (3754) Національна гвардія (1523) Покровськ (616)


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Топ коментарі
+13
Просто у Ставки появился БЕССТРАШНЫЙ ТАТАРОВ
А трусливого Залужного
При котором все эти украинские городки и села были украинскими
Под зад ногой
Правильно говорят - народ заслуживает ТУ ВЛАСТЬ ,КОТОРУЮ ИМЕЕТ
Мы таких, как Залужный - не заслуживаем
Мы их предаем
Армия предала своего лучшего генерала
Все ,что происходит на Донбассе сегодня - справедливо
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31.08.2024 14:33
+12
Говнокомандущий *******. И Донбасс потеряем и из курска выбьют. Дело времени.
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31.08.2024 14:54
+10
Щось цей Forbes починає дуже бути схожим на жовтий бульварний листок якому кацапи "заносять".
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31.08.2024 14:15
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ЗЕ усіх переграв, на конференції прикинувся неадекватним, нехай і далі русня вважає що Зеля віпрацював на Курськ щоби путін думав що ми провоковуємо його перекидати туди війська, нехай і далі путін вважає себе нелохом і нехай пре на Донбасі, а тим часом Зе з Сирським заманюють ворога у велику пастку, незабаром усе побачимо.
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31.08.2024 16:13 Відповісти
Схоже, що рашисти для розвитку свого наступу на Покровському напрямку ввели всі наявні у них оперативні резерви.
От тут і стануть в нагоді наступальні спроможності нашої бригади, щоби відсікти вістря ворожого "язика", самого небезпечного.
Зараз на піку рашистського наступального куражу потрібен міцний фланговий контрудар. І тоді ворожа навала одразу ж зупиниться.
Але перед цим потрібно обстріляти всі ближні аеродроми ворога, де базується його фронтова авіація і носії КАБів. Як стверджує автор інфографіки (нижче), це поставить її застосуванняна "на межу колапсу" - Су-25,24 перестануть застосовувати, Су-34 сконцентрують на 2-х авіабазах, які вже були атаковані.

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31.08.2024 16:15 Відповісти
Що таке "наступальні спроможності"? Це взяв автомата та пішов шеренгою в психічну? Чи в цій бригади є адекватні засоби підсилення: бронетехніка, авіація? То розповідьте, не соромтеся. Хоча б штатний склад бригади, з загальновідомих джерел, хоча б вікіпедії. Дякую.
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31.08.2024 17:36 Відповісти
Чому підписи на малюнках не державною мовою? Що Ви тут тулите, взагалі? Щось поплутали?
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31.08.2024 17:38 Відповісти
Що у Вас з настроєм? Якщо через успіхи ворога на Покровському напрямку, то Ви даремно переживаєте, бо, як вбачається із наведеної нижче аналітики, вони скоро зійдуть на ніт.
Ось думка одного із обізнаних з цією темою джерел:
"Прорив рашистів у бік Покровська досі продовжується. Окупанти глибоко вклинилися на вузькій ділянці фронту, що є для них небезпечним. Наразі у них там більше проблем, ніж у ЗСУ.
По-перше, на цьому напрямку у ЗСУ збудовано систему оборони, що дає можливість відходу у певних місцях через можливі перебої із ************.
По-друге: в рашистів неукріплені фланги. Щойно брак озброєння буде усунуто, українські війська зупинять окупантів і вони опиняться в дуже плачевному становищі. Тому що вони відірвалися у бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту - 15 - 20 кілометрів, при тому, що окупанти мають непідготовлені та неукріплені фланги.
Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, російським загарбникам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів.
Тому, вже розуміючи всі ці процеси, вони не так посилено тиснуть на Покровськ, в зараз розгорнулися більше на південь, намагаються видавити українські гарнізони, щоби розширити своє вклинення.
Тож, вже видавив Карлівський гарнізон, зайшовши в тил з боку Покровська, а залишається ще Курахівський та Вугледарський. Але це дуже складне для рашистів завдання, бо там з усіх боків знаходяться укріпрайони.
Сирський має 1,5 - 2 тижні, допоки російські війська не розширять своє вклинення. В
ЗСУ є можливість його зрізати.".
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31.08.2024 20:16 Відповісти
Вибачте, Ви українською розумієте? Було поставлене питання: чим саме (оружієм какім) буде зроблене оте "зрізання"? Лише автоматами калашнікова? Чи є в наявності в отої "наступальної бригади" огнемети, рсзо, крилати ракети, авіація?
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31.08.2024 21:44 Відповісти
Бачу Ви зациклились на одній з бригад і її озброєнні. І в самих Ваших питаннях читається якесь роздратування і зневіра у силах ЗСУ.
А між тим, якщо Вас не переконує українське джерелоа, то наведу думку з одного із рашистських зет-каналів щодо готування українського контрудару силами резервних 8 - 10 бригад ЗСУ (світлина - нижче).
Тож, не сумуйте. Все буде добре!

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31.08.2024 22:21 Відповісти
То не я зациклився, то Ви обговорюєте зі мною новину про конкретну бригаду. Яка, на Вашу думку, буде щось зрізати. Саме тому виникло питання: чим саме зрізати. В бригади є на озброєнні (чи надано як підсилення) вогнемети рсзо ракети авіація? Чи самими автоматами калашнікова зріжуть орчатину?
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01.09.2024 12:18 Відповісти
Новини по конкретній бригаді:
01.09.2024 бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг" танковим пострілом знищують ворожий БТР-82А з штурмовою групою рашистів в районі звлізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження .
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02.09.2024 00:33 Відповісти
Отже, в складі бригади є танковий батальон. Саме це я й питав, дякую.
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02.09.2024 08:31 Відповісти
Вже вона "оперативна" бригада))
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02.09.2024 08:33 Відповісти
Так. Точна назва бригади "КАРАДАГ" - 15-та бригада оперативного призначення НГУ (15 БрОП, в/ч 3029).
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02.09.2024 10:38 Відповісти
Не...Пишите русским языком!Его все понимают...🇷🇺
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01.09.2024 08:33 Відповісти
"Кара-Даг" забезпечить рузьгим Кара-Чун!
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31.08.2024 20:29 Відповісти
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