Над Новогродівкою фактично контроль втрачено. Ворог вже заходить у Селидове, - DeepState

На Покровський напрямок Росія залучила значні сили, які перебували в оперативному резерві. Зараз вони використовуються для штурму в районі Селидового та Новогродівки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"За останні два з половиною тижні ворог досяг суттєвих успіхів на Покровському напрямку. Це пов'язано з тим, що росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Зараз вони використовуються для штурмових дій у районі Селидового та Новогродівки", - зазначив Микула.

За його словами, наші війська певною мірою не були готові до інтенсивного тиску з боку ворога.

На цей момент фактично втрачено контроль над Новогродівкою. Ворог вже заходить у Селидове і намагається просунутися до Українська, ще одного ключового міста на цій ділянці", - додав аналітик DeepState.

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29 серпня у DeepState повідомили, що російські загарбники встановили свій прапор на адмінбудівлях шахти "Котляревська" східніше від Селидового.