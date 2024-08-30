Над Новогродовкой фактически контроль потерян. Враг уже заходит в Селидово, - DeepState
На Покровское направление Россия привлекла значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурма в районе Селидово и Новогродовки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении. Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки", - отметил Микула.
По его словам, наши войска в определенной степени не были готовы к интенсивному давлению со стороны врага.
На данный момент фактически потерян контроль над Новогродовкой. Враг уже заходит в Селидово и пытается продвинуться к Украинску, еще одному ключевому городу на этом участке", - добавил аналитик DeepState.
29 августа в DeepState сообщили, что российские захватчики установили свой флаг на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не подобається його правда, то їдьте на фронт та скажіть йому це в очі.
Боїтесь?
"Ну і головне - в нашому суспільстві немає категоричного морального осуду ухилянтів, відказників та дезертирів."
Це також з телеграм-блогу офіцера бригади НГУ «Азов» Пономаренко.
Але чомусь замість того, щоб осудити поведінку чувака, який напав на представника ТЦК, повалив його на землю і почав бити, ви стали на сторону ухилянта.
Немає на відео того, про що пишеш
Десяток орків без БК заскакує в село, роблять селфі і в інтернет. Довбні з дікстейту моніторять орочі ТГ і майже онлайн, замальвують село червоним і пох шо кацапню там перебили дронами через півгодини. Сусідні ВОПи дивляться карту і починають волать про оточення, або прямо стають на лижі. А далі ефект доміно що зараз і відбувається.
Раніше діки терпіли 3 дні, тепер же викладають практично онлайн і кацапи вкуривши фішку користуються цим по повній...
тільки тепер зепідори проклинають той день коли оприлюднили...
Зате курс наш, доречі кляті діпи і там ситуації показують...
тільки тепер зепідори проклинають той день коли оприлюднили...
ХавайТе:
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid08iyUJf4GzXVbzRW2SeULNRGSaFPAVGFtHkWuFr7TMTYSDtjL8625PrK2Ctrkj4iil
Ми не росія, якій та курська область - що укус комара, не помітить, навіть якщо повністю втратить (але не втратить, бо немає у нас сил на її захоплення, а тим більш утримання).
Ми не можемо дозволити собі плавати у теплій ванні.
місто здали, ні не здали кацапи захопили, за 3 дні, винні Бутусов та діпи.... логічно.
перший план - потужний
другий план - рішучий
у вечері прогундосить
хочу почути як зупинити ворога що має таку перевагу в живій силі .
нагадую ми воюємо не
Коли у старих представників генштабу запитали чому вони не ротують з тиловими частинами ті відповіли що немає належного забезпечення ні озброєнням ні ************...
Судячи з математики резерви є в Зсу, немає зброї чим воювати
Що пистанув земеля на пресусі тепер чиста правда, так подається на опешних тг каналах.
От і доводиться вставляти коментарі військових , які там воюють .
Можливо йому й слали темники ( хоча я про це вперше чую ) але демон ніколи під дудку політруків не танцював .. Я його давно читаю , і скажу що цей хлопець заслуговує 100% довіри .
Можу ще привести коментарі військових , подібних цьому коментарю . В них схожа думка .
він якось, може по пяні, бо тоді було багато постів, сміявся з того що їм проводять бесіди політруки як спілкуватись з цивільними в інтернеті, тобто фактично "темники".
п.с. чим кацапи мали захоплювати Суми ? кадирчатами та срочниками ? ну смішно це.
КУрська операція, вже всьо, кацапи помаленьку відбивають втрачене, тож потрібно якось виправдовувати пройоб на покровському напрямку, це все було прогнозовано.
І взагалі - мені думка Демона важливіша за думку сотні цензорівських аналітєгів .
А ти знаєш хто такий той Демон ?
може черговий Джокер....
ось так і керують громадською думкою куратори з опешки.
Вони частенько видають , як то кажуть - бажане за дійсне .
.
Я не військовий, тому коментувати не можу.
Цей акк начебто нормальний, не жене пургу.
/15.07.2024 17:08/
Українців цікавить що за куйня відбувається на Покровсько-Торецькому напрямку, хто в цьому винен і що робиться для ліквідації катастрофічного прориву фронту.
На жодне з цих питань Сирський не дав відповіді. Тому абсолютно пох, де він там сидів: у бункері чи в окопах. На фронті від цього нічого не змінилося.
кривоноса в Жуляни, бо боневтіки почнуть втікати...
але шо вже є...
Каб має велику руйнівну силу, як не крути.... раніше у орків не було стільки скидів і точність тих кабів бажала кращого
У нас відсутня якась взаємодія Реб між підрозділами.... Орки якось навчились глушити навігацію американських бомб щоб вони не попадали в ціль... необхідно шукати які прості рішення поки в штатах не відбудуться вибори і нова адміністрація вже щось буде рішати з авіацією ... тому що поточна саботує
понаобирали лайна зеленого.. дебіли 73%ві .. це був дУууууже складний вибір для ідіотів..
Поліцію теж ніхто не відправить. Війна зайшла у глухий кут для нас...
наберає впевнених обертів... І де ж оті загони місцевої самооборони на місцях ?! Де оті підпільні обкоми в дії? Врешті--решт : чому НЕ видко там ( у захоплених місцинах проявів спротиву жодного партизана ( подвигами- яких завжди відзначався свободолюбивий український народ в часи навали ??? ) Куди ж нам 70-річним дідам дибати...кого благати. щоб видали КС ( карабін СімоноваЇ. щоб виконати зобов*язання перед Батьківщиною. народом України. власною совістю і запуляти п*яток озвірілих кацапидло-раклів ???
Натомість вже третій місяць в щоці: НЕ можу забути настанови нашого керманича--ЗЕ-шкідника: ---Кто НЕ сдаст трофейное оружие---будет СЕДЕТЬ !!! Отаке чудо : ані сам. ані держава НЕ можуть захистити від болотяної орди...так іще й самим нам дідам. цього НЕ дозволяє !
То хто ж він Є насправді ?!