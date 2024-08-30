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Новости Война
15 081 100

Над Новогродовкой фактически контроль потерян. Враг уже заходит в Селидово, - DeepState

Ворог просувається на Покровському напрямку

На Покровское направление Россия привлекла значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурма в районе Селидово и Новогродовки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении. Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки", - отметил Микула.

По его словам, наши войска в определенной степени не были готовы к интенсивному давлению со стороны врага.

На данный момент фактически потерян контроль над Новогродовкой. Враг уже заходит в Селидово и пытается продвинуться к Украинску, еще одному ключевому городу на этом участке", - добавил аналитик DeepState.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вчера оккупанты пытались десантироваться на Кураховском направлении. ВСУ остановили вражеский штурм, - пресс-служба 33-й ОМБр

29 августа в DeepState сообщили, что российские захватчики установили свой флаг на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово.

Автор: 

Донецкая область (9574) боевые действия (3990)


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Топ комментарии
+24
Марафон наше все! Там самі перемоги!
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30.08.2024 15:37
+20
100% підтримую! Закрити рота всім цим «Дипстейтам», «Бутусовим» та ін. правдорубам! Упевнений, що якщо «заткнути їм рота», то війну ми відразу виграємо ... ну або путін помре ... ну або Мордор розвалиться.
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30.08.2024 15:42
+14
як мені подобаються ці старі пердуни совкодрочери, у яких вирішення всіх справ це замовчування.
місто здали, ні не здали кацапи захопили, за 3 дні, винні Бутусов та діпи.... логічно.
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30.08.2024 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Та ну нах - посипались?
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30.08.2024 15:30 Ответить
а ти мабудь з татаровим та чечеців у києві різав , тому такий борзий?
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30.08.2024 15:43 Ответить
На відміну від вас, офіцер бригади Азов Пономаренко воює на фронті.
Не подобається його правда, то їдьте на фронт та скажіть йому це в очі.
Боїтесь?
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30.08.2024 15:43 Ответить
зефілітик сраний
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30.08.2024 15:47 Ответить
Тоді, коли вас, зелених падл хоч одного ми побачим на фронті взагалі!. Вилазь, мразота, з жопи дерьмака-грінпоца, і припини тут піздіти, грамотєй продажний. Іди, і воюй, лайно собаче а не розповідай про зелену "мобілізацію". Я у себе в частині надивився на безпомічних інвалідів та дідів в 58-59 років, яких твої зелені мразі виловили на вулиці і направили воювати. А такому лайну як ти, який сидить на жопе вдома на дивані, платят за дерьмо, яке ти тут виливаєш. Тому, падаль, знайду, будеш з нами тут в окопах розповідати- хто і кому рабінович, а ми послухаєм. Не наривайся, падаль!
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30.08.2024 16:00 Ответить
Доречи, ось це гарне

"Ну і головне - в нашому суспільстві немає категоричного морального осуду ухилянтів, відказників та дезертирів."

Це також з телеграм-блогу офіцера бригади НГУ «Азов» Пономаренко.

Але чомусь замість того, щоб осудити поведінку чувака, який напав на представника ТЦК, повалив його на землю і почав бити, ви стали на сторону ухилянта.
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30.08.2024 15:47 Ответить
Закінчуй вже брехати
Немає на відео того, про що пишеш
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30.08.2024 15:59 Ответить
з 17й секунди.
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30.08.2024 16:13 Ответить
Правда очі колить?
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30.08.2024 15:37 Ответить
Як воно відбувається. Це говорять безпосередньо люди які зараз на фронті.
Десяток орків без БК заскакує в село, роблять селфі і в інтернет. Довбні з дікстейту моніторять орочі ТГ і майже онлайн, замальвують село червоним і пох шо кацапню там перебили дронами через півгодини. Сусідні ВОПи дивляться карту і починають волать про оточення, або прямо стають на лижі. А далі ефект доміно що зараз і відбувається.
Раніше діки терпіли 3 дні, тепер же викладають практично онлайн і кацапи вкуривши фішку користуються цим по повній...
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30.08.2024 16:14 Ответить
Вопрос - как орки заскакивают в село, почему их не убивают, а дают делать селфи? И почему ВОПы смотрят в левую карту, у нас что связь отсутствует вообще уже? Эффект домино это и есть "фронт посыпался"
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30.08.2024 16:52 Ответить
Так шо, Новогродовка не под кацапом еще? Он там только сфелсился и сразу здох? И сейчас там ВСУ
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30.08.2024 17:12 Ответить
лише одне питання. Звідки інфа ? Бо Співзасновниками організації є два молоді київські хлопці - Роман Погорілий і Руслан Микула, які, за їхніми словами, не мають жодного стосунку до війська чи міноборони
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30.08.2024 16:22 Ответить
Колись вже писали, що вони з деякого часу співпрацюють з Міноборони.
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30.08.2024 17:02 Ответить
Марафон наше все! Там самі перемоги!
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30.08.2024 15:37 Ответить
https://hromadske.ua/posts/minoboroni-oficijno-pracyuvatime-z-proyektom-deepstate-yakij-publikuye-karti-bojovih-dij-v-******** Міноборони офіційно працюватиме з проєктом DeepState, який публікує карти бойових дій в Україні

тільки тепер зепідори проклинають той день коли оприлюднили...
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30.08.2024 15:50 Ответить
діпи а не недолуге керівництво яке не здатне стабілізувати ситуацію, підкинувши на ділянку резерви...
Зате курс наш, доречі кляті діпи і там ситуації показують...
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30.08.2024 15:52 Ответить
100% підтримую! Закрити рота всім цим «Дипстейтам», «Бутусовим» та ін. правдорубам! Упевнений, що якщо «заткнути їм рота», то війну ми відразу виграємо ... ну або путін помре ... ну або Мордор розвалиться.
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30.08.2024 15:42 Ответить
Нічого не закривать. Ще додати в новини Z- ваєнкорав, щоб іпанати черпали інформацію прямо з "першоджерел".
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30.08.2024 15:47 Ответить
https://hromadske.ua/posts/minoboroni-oficijno-pracyuvatime-z-proyektom-deepstate-yakij-publikuye-karti-bojovih-dij-v-******** Міноборони офіційно працюватиме з проєктом DeepState, який публікує карти бойових дій в Україні

тільки тепер зепідори проклинають той день коли оприлюднили...
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30.08.2024 15:55 Ответить
Ото ти притрушене.
ХавайТе:

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid08iyUJf4GzXVbzRW2SeULNRGSaFPAVGFtHkWuFr7TMTYSDtjL8625PrK2Ctrkj4iil
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30.08.2024 15:56 Ответить
Тут хоч хтось хоч якусь правду говорить, а ви його заткнути пропонуєте.
Ми не росія, якій та курська область - що укус комара, не помітить, навіть якщо повністю втратить (але не втратить, бо немає у нас сил на її захоплення, а тим більш утримання).
Ми не можемо дозволити собі плавати у теплій ванні.
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30.08.2024 16:17 Ответить
як мені подобаються ці старі пердуни совкодрочери, у яких вирішення всіх справ це замовчування.
місто здали, ні не здали кацапи захопили, за 3 дні, винні Бутусов та діпи.... логічно.
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30.08.2024 15:50 Ответить
З енергетикою те саме. Система, схоже, вже завалилася, екстрені 24/7, а Укренерго мовчить і вдає дохлого скунса. "Не дивіться вгору" просто пророчий фільм.
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30.08.2024 16:24 Ответить
це діпстейт винен , що кацапи вже з Донбасом ? ти , довбаний, хочеш віддавати Країну кацапам тихо без паніки, срань вонюча
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30.08.2024 16:09 Ответить
Закрити звичайно можна. А шо ти та тобі подібні будуть робити коли одного ранку на марафоні ведучой вже буде скабеєва - і головне, шо до її появи ЗСУ тіки йшли вперед.
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30.08.2024 16:39 Ответить
Єсть лі у вас план містер ЗЕ?
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30.08.2024 15:36 Ответить
Курск - Орел - Тула - Москва - Кремль
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30.08.2024 15:39 Ответить
Ну це само собою...а куди після кремля?...
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30.08.2024 15:44 Ответить
А після Польщі та Балтики?
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30.08.2024 16:18 Ответить
Марс, Юпітер, Уран, Нептун.
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31.08.2024 22:03 Ответить
є!
перший план - потужний
другий план - рішучий
у вечері прогундосить
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30.08.2024 15:40 Ответить
Багато зі мною не погодяться, але шипіння Зеленського та мичання Вакарчука дістали конкретно...і от я заходжу у магазин Червоний Маркет, а там пісня Петриненка! аж полегшало...
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30.08.2024 15:48 Ответить
домовитись десь посередині. Приблизно по Дніпру
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30.08.2024 16:25 Ответить
У кращому разі...
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30.08.2024 17:13 Ответить
Та у меня этого плана целых два. Мешка.
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30.08.2024 16:54 Ответить
Зараз ми введемо наші 14 бригад! Ми ж введемо, Зе? Ти ж казав що вони є.
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30.08.2024 15:39 Ответить
це йому дєрмак розповів. як про ховраха якого ніхто не бачив але він є
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30.08.2024 16:32 Ответить
Це результат як провалу мобілізації ,хто звільнив всіх воєнкомів без причин заради піару ,хто не підписував вісім місяців закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років,хто затягував майже шість місяців з законом про мобілізацію і не зрозуміло з якої причини було відправленно в відставку вище військове керівництво держави . А де фортифікаційні споруди і мільйон дронів ? коротше не були підготовлені резерви які могли змінити хід війни і зупинити ворога.
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30.08.2024 15:40 Ответить
Балаканина!
хочу почути як зупинити ворога що має таку перевагу в живій силі .
нагадую ми воюємо не
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30.08.2024 15:44 Ответить
Та достали уже із своїми резервами... У війську зараз 1.3 млн... військових, воюють тільки 300 тис яких ще резервів не хватає....

Коли у старих представників генштабу запитали чому вони не ротують з тиловими частинами ті відповіли що немає належного забезпечення ні озброєнням ні ************...

Судячи з математики резерви є в Зсу, немає зброї чим воювати
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30.08.2024 15:59 Ответить
Нахіба нам якесь Сєлідово, в нас тепер Суджа є.
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30.08.2024 15:42 Ответить
..
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30.08.2024 15:55 Ответить
нашо сюди тулити офіцерчика блогера який сам пів року тому зізнався що йому політруки "темники" шлють як з підписотою спілкуватись.
Що пистанув земеля на пресусі тепер чиста правда, так подається на опешних тг каналах.
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30.08.2024 16:09 Ответить
Та тому шо за.бала вже ця зрада , на рівному місці . ! Від сопливих диванних ікспєрдів .
От і доводиться вставляти коментарі військових , які там воюють .
Можливо йому й слали темники ( хоча я про це вперше чую ) але демон ніколи під дудку політруків не танцював .. Я його давно читаю , і скажу що цей хлопець заслуговує 100% довіри .
Можу ще привести коментарі військових , подібних цьому коментарю . В них схожа думка .
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30.08.2024 16:23 Ответить
чоловіче я підписаний на того Демона і знаю про що пишу.
він якось, може по пяні, бо тоді було багато постів, сміявся з того що їм проводять бесіди політруки як спілкуватись з цивільними в інтернеті, тобто фактично "темники".
п.с. чим кацапи мали захоплювати Суми ? кадирчатами та срочниками ? ну смішно це.
КУрська операція, вже всьо, кацапи помаленьку відбивають втрачене, тож потрібно якось виправдовувати пройоб на покровському напрямку, це все було прогнозовано.
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30.08.2024 16:29 Ответить
Маячня . Нічого вони там не відбивають .
І взагалі - мені думка Демона важливіша за думку сотні цензорівських аналітєгів .
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30.08.2024 16:35 Ответить
відкрий кляту карту діпів і поглянь на оновлення.
А ти знаєш хто такий той Демон ?
може черговий Джокер....
ось так і керують громадською думкою куратори з опешки.
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30.08.2024 16:39 Ответить
Я не надто довіряю діпам . Ще з часів Херсонської операції . Там в них були добрячі проколи .
Вони частенько видають , як то кажуть - бажане за дійсне .
.
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30.08.2024 16:52 Ответить
Цікава думка.
Я не військовий, тому коментувати не можу.
Цей акк начебто нормальний, не жене пургу.
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30.08.2024 16:18 Ответить
Це казочки для самих маленьких і самих тупеньких.
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30.08.2024 17:41 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3885584-do-nedoukomplektovanih-14-brigad-pocala-nadhoditi-zbroa-prezident.html До недоукомплектованих 14 бригад почала надходити зброя - Президент
/15.07.2024 17:08/
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30.08.2024 15:42 Ответить
Зараз новопризначений начштаба СБС і підозрюваний в держзраді, в якого жінка-кацапка, роман гладкий всьо парєшаєт.
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30.08.2024 15:43 Ответить
Потужно Сирський у штабному бункері посидів пару днів. Результати вражають.
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30.08.2024 15:44 Ответить
Сирський должен был в окопе боевого охранения пару дней сидеть?
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30.08.2024 17:18 Ответить
Міг узагалі нікуди не їздити і вже тим більше не піариться на цьому.
Українців цікавить що за куйня відбувається на Покровсько-Торецькому напрямку, хто в цьому винен і що робиться для ліквідації катастрофічного прориву фронту.
На жодне з цих питань Сирський не дав відповіді. Тому абсолютно пох, де він там сидів: у бункері чи в окопах. На фронті від цього нічого не змінилося.
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30.08.2024 18:10 Ответить
ЛЮТИЙ ТРЄШ І ВЖЕ ДАВНО.
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30.08.2024 15:46 Ответить
здається фронт проломлений...
кривоноса в Жуляни, бо боневтіки почнуть втікати...
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30.08.2024 15:48 Ответить
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30.08.2024 15:48 Ответить
можна скільки завгодно торчяти головою в пісок і задницею до верху,
але шо вже є...
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30.08.2024 15:51 Ответить
за то курськнаш
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30.08.2024 15:53 Ответить
це ціна вонючого курську, і клован понад усе!
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30.08.2024 15:58 Ответить
це ціна твоєї сраки на дивані, а не на фронті
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30.08.2024 16:01 Ответить
марафонець - срібна медаль!
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30.08.2024 16:03 Ответить
24 серпня. День Незалежностi. США наразі обмежуються навчанням українських пілотів та не збираються передавати літаки.Чому?
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30.08.2024 15:58 Ответить
Можна звинувачувати Курськ, можна командування але приліт 3000 шт 250-500кг кабів в місяць та перевага в арті 1 до 5 це серйозна проблема і просто одним людським ресурсом її не вирішиш....

Каб має велику руйнівну силу, як не крути.... раніше у орків не було стільки скидів і точність тих кабів бажала кращого

У нас відсутня якась взаємодія Реб між підрозділами.... Орки якось навчились глушити навігацію американських бомб щоб вони не попадали в ціль... необхідно шукати які прості рішення поки в штатах не відбудуться вибори і нова адміністрація вже щось буде рішати з авіацією ... тому що поточна саботує
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30.08.2024 16:07 Ответить
тупориле говнокомандувач зеленське (ах да - Верховне!!!) здає МОЮ Донеччину за оманськими домовленостями свого Верховного секретута дермака - Найпотужнішого Манагера Найвеличнівшивого...
понаобирали лайна зеленого.. дебіли 73%ві .. це був дУууууже складний вибір для ідіотів..
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30.08.2024 16:09 Ответить
Я вибачаюсь, а донеччани голосували за Порошенко?😁
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30.08.2024 16:15 Ответить
..принаймні мої Батьки (Царство Їм Небесне) за Донецькою пропискою обидва встигли проголосувати за того самого Пороха, як і я, за київською - за нього, звісно - неідеального, бо не з Бєніного серіалу для ідіотів... але 73%вих дебілів вистачило по всій Україні аби влаштувати нам усим Вирок2019, армагедон2022..
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30.08.2024 16:59 Ответить
Можливо. Але зараз 101% скаже, що за зе не голосував.
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30.08.2024 18:30 Ответить
..у мене й досі усі наші телефонні розмови записані храняться.. але слухати їх неможливо, дуже важко, бо все сталося так, як і передбачалося - тільки життя вже не повернути ні Батькам ні нашим маріупольским родичам ні усим українцям, хто "приколовся" і хто не не приколювався..(
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30.08.2024 18:50 Ответить
Ви ж розумієте, що кацапи на Донеччини не зупиняться? А Гундосий Дегрот це розуміє?
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30.08.2024 16:18 Ответить
Ані трохи не здивуюсь, коли з'ясується, що цей дікстейт фінансується з московії. Нафіга мені це ІПСО новини про Бомбас, коли ЗСУ звільнила ще 5 км теріторії Курської народної республіки.
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30.08.2024 16:21 Ответить
Це ви серйозно? Я сподіваюсь, це така іронія...
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30.08.2024 18:28 Ответить
Сиди вже в сизрані та не відсвічуй.
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30.08.2024 18:32 Ответить
Верніть Залужного поки не піздно.
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30.08.2024 16:25 Ответить
Для чого? Ще раз просрати наступ?
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30.08.2024 23:40 Ответить
щоб не просрати відступ
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31.08.2024 02:28 Ответить
Просрати наступ і просрати оборону це різні речи. Хоча зебілам какаяразница.
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31.08.2024 03:45 Ответить
Прошло всього пів року з призначення Сирського і армія і фронт сипляться на очах.
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31.08.2024 03:55 Ответить
при Залужному він сипався ще гірше
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31.08.2024 07:31 Ответить
Це коли, на початку 2022? Так тоді він виправляв шашлики зелі.
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31.08.2024 11:54 Ответить
Щось мене не надихають бути розпиленому кабом відоси з Одеси, де коментатори вважають антигероєм тіпа в піксельному однострої. Чи розмазаному...з землею і сміттям... А там опинитись шанси таки є, і в компанії зовсім не таких бугаїв в бриджах ...чи шортах, а таких кривуляк, що хай Бог милує. Хоч нам вже майже і байдуже .
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30.08.2024 16:52 Ответить
Побільше пенсіонерів, інвалідів, бусифікованих інженерів та айтішників, тоді оборона буде найкраща.
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30.08.2024 18:07 Ответить
Біда насправді у тому, що більше особливо немає кому воювати. Еліта на війну не піде.
Поліцію теж ніхто не відправить. Війна зайшла у глухий кут для нас...
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30.08.2024 18:30 Ответить
---Нахраписте вторгнення кацапидлів на терени України вже .далеко. НЕ повзуче--воно
наберає впевнених обертів... І де ж оті загони місцевої самооборони на місцях ?! Де оті підпільні обкоми в дії? Врешті--решт : чому НЕ видко там ( у захоплених місцинах проявів спротиву жодного партизана ( подвигами- яких завжди відзначався свободолюбивий український народ в часи навали ??? ) Куди ж нам 70-річним дідам дибати...кого благати. щоб видали КС ( карабін СімоноваЇ. щоб виконати зобов*язання перед Батьківщиною. народом України. власною совістю і запуляти п*яток озвірілих кацапидло-раклів ???
Натомість вже третій місяць в щоці: НЕ можу забути настанови нашого керманича--ЗЕ-шкідника: ---Кто НЕ сдаст трофейное оружие---будет СЕДЕТЬ !!! Отаке чудо : ані сам. ані держава НЕ можуть захистити від болотяної орди...так іще й самим нам дідам. цього НЕ дозволяє !
То хто ж він Є насправді ?!
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30.08.2024 19:23 Ответить
 
 