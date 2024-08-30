Вчера оккупанты пытались десантироваться на Кураховском направлении. ВСУ остановили вражеский штурм, - пресс-служба 33-й ОМБр

Российские войска передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения на Кураховском направлении. Силы обороны этого не позволяют и уничтожают штурмовые группы противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков.

"На Кураховском направлении враг использует бронетехнику, поскольку участок, который россияне пытаются преодолеть, состоит из полей, через которые сложно передвигаться пешком. Эти поля дистанционно заминированы или хорошо пристреляны нашими артиллерийскими системами и минометами. Также мы активно применяем FPV-дроны. Вчера на нашем направлении состоялся очередной вражеский штурм", - отметил Войтенков.

По его словам, это была попытка высадить десант в двух посадках, где они планировали закрепиться, вкопаться, ждать поддержки и впоследствии двигаться дальше, но россиянам это не удалось. Украинские войска остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу.

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И.о. пресс-офицера 33-й ОМБр также отметил, что оккупанты обычно подвозят технику, из которой могут высадить до 10-15 человек. Однако ВСУ их видят благодаря круглосуточному мониторингу поля боя.

"Любые их попытки спрятаться, замаскироваться или занять укрытие мы аннулируем, дезинтегрируем и уничтожаем. Мы не позволяем им скапливаться, поскольку это опасно. Именно поэтому они передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения. Однако мы им этого не позволяем", - добавил Войтенков.

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