Вчора окупанти намагалися десантуватися на Курахівському напрямку. ЗСУ зупинили ворожий штурм, - пресслужба 33-ї ОМБр

Російські війська пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування на Курахівському напрямку. Сили оборони цього не дозволяють і знищують штурмові групи противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков.

"На Курахівському напрямку ворог використовує бронетехніку, оскільки ділянка, яку росіяни намагаються подолати, складається з полів, через які складно пересуватися пішки. Ці поля дистанційно заміновані або добре пристріляні нашими артилерійськими системами й мінометами. Також ми активно застосовуємо FPV-дрони. Вчора на нашому напрямку відбувся черговий ворожий штурм", - зазначив Войтенков.

За його словами, це була спроба висадити десант у двох посадках, де вони планували закріпитися, вкопатися, чекати на підтримку і згодом рухатися далі, але росіянам це не вдалося. Українські війська зупинили штурм і повністю знищили десантну групу.

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В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр також зауважив, що окупанти зазвичай підвозять техніку, з якої можуть висадити до 10-15 осіб. Проте ЗСУ їх бачать завдяки цілодобовому моніторингу поля бою.

"Будь-які їхні спроби сховатися, замаскуватися або зайняти укриття ми анулюємо, дезінтегруємо й знищуємо. Ми не дозволяємо їм скупчуватися, оскільки це небезпечно. Саме тому вони пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування. Однак ми їм цього не дозволяємо", - додав Войтенков.

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