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Новости Война
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Украина перебросила на Донетчину наступательную бригаду НГУ "Кара-Даг". Это подчеркивает срочность проблем у Покровска, - Forbes

Бригада Кара-даг

На фоне растущей активности российских войск в районе Покровска, Украина решила перебросить одну из своих немногих наступательных бригад, "Кара-Даг", для усиления обороны этого стратегического направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Перемещение бригады с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомое поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском", - говорится в материале.

Российские пропагандисты предполагают, что у ВСУ еще есть около пяти хорошо оснащенных бригад в резерве. Как утверждают российские пропагандисты, возможно, Украина планирует использовать эти резервы в другом районе для достижения решающего удара до того, как фронт на Донбассе будет полностью уничтожен.

Этим другим районом может быть Курск, где украинское наступление уже четвертую неделю не демонстрирует признаков остановки.

"Усиливая силы в Курской области и уменьшая их в Покровске, украинские лидеры рискуют, считая, что потенциальные выгоды от внезапного вторжения на севере могут иметь большее значение для исхода войны, чем возможные потери на востоке. Это очень рискованная стратегия", - добавляют в Forbes.

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Что известно о бригаде "Кара-Даг"?

Бригада "Кара-Даг", которая является одним из наступательных подразделений Национальной гвардии и была создана в 2014 году, ранее участвовала в боях возле Мелитополя в начале полномасштабного конфликта.

В течение двух лет она преимущественно оставалась в этом же районе, но сейчас ее перебросили на восток, где идут самые ожесточенные бои.

Автор: 

боевые действия (3999) Национальная гвардия (2112) Покровск (586)


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Топ комментарии
+13
Просто у Ставки появился БЕССТРАШНЫЙ ТАТАРОВ
А трусливого Залужного
При котором все эти украинские городки и села были украинскими
Под зад ногой
Правильно говорят - народ заслуживает ТУ ВЛАСТЬ ,КОТОРУЮ ИМЕЕТ
Мы таких, как Залужный - не заслуживаем
Мы их предаем
Армия предала своего лучшего генерала
Все ,что происходит на Донбассе сегодня - справедливо
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31.08.2024 14:33
+12
Говнокомандущий *******. И Донбасс потеряем и из курска выбьют. Дело времени.
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31.08.2024 14:54
+10
Щось цей Forbes починає дуже бути схожим на жовтий бульварний листок якому кацапи "заносять".
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31.08.2024 14:15
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ЗЕ усіх переграв, на конференції прикинувся неадекватним, нехай і далі русня вважає що Зеля віпрацював на Курськ щоби путін думав що ми провоковуємо його перекидати туди війська, нехай і далі путін вважає себе нелохом і нехай пре на Донбасі, а тим часом Зе з Сирським заманюють ворога у велику пастку, незабаром усе побачимо.
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31.08.2024 16:13 Ответить
Схоже, що рашисти для розвитку свого наступу на Покровському напрямку ввели всі наявні у них оперативні резерви.
От тут і стануть в нагоді наступальні спроможності нашої бригади, щоби відсікти вістря ворожого "язика", самого небезпечного.
Зараз на піку рашистського наступального куражу потрібен міцний фланговий контрудар. І тоді ворожа навала одразу ж зупиниться.
Але перед цим потрібно обстріляти всі ближні аеродроми ворога, де базується його фронтова авіація і носії КАБів. Як стверджує автор інфографіки (нижче), це поставить її застосуванняна "на межу колапсу" - Су-25,24 перестануть застосовувати, Су-34 сконцентрують на 2-х авіабазах, які вже були атаковані.

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31.08.2024 16:15 Ответить
Що таке "наступальні спроможності"? Це взяв автомата та пішов шеренгою в психічну? Чи в цій бригади є адекватні засоби підсилення: бронетехніка, авіація? То розповідьте, не соромтеся. Хоча б штатний склад бригади, з загальновідомих джерел, хоча б вікіпедії. Дякую.
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31.08.2024 17:36 Ответить
Чому підписи на малюнках не державною мовою? Що Ви тут тулите, взагалі? Щось поплутали?
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31.08.2024 17:38 Ответить
Що у Вас з настроєм? Якщо через успіхи ворога на Покровському напрямку, то Ви даремно переживаєте, бо, як вбачається із наведеної нижче аналітики, вони скоро зійдуть на ніт.
Ось думка одного із обізнаних з цією темою джерел:
"Прорив рашистів у бік Покровська досі продовжується. Окупанти глибоко вклинилися на вузькій ділянці фронту, що є для них небезпечним. Наразі у них там більше проблем, ніж у ЗСУ.
По-перше, на цьому напрямку у ЗСУ збудовано систему оборони, що дає можливість відходу у певних місцях через можливі перебої із ************.
По-друге: в рашистів неукріплені фланги. Щойно брак озброєння буде усунуто, українські війська зупинять окупантів і вони опиняться в дуже плачевному становищі. Тому що вони відірвалися у бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту - 15 - 20 кілометрів, при тому, що окупанти мають непідготовлені та неукріплені фланги.
Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, російським загарбникам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів.
Тому, вже розуміючи всі ці процеси, вони не так посилено тиснуть на Покровськ, в зараз розгорнулися більше на південь, намагаються видавити українські гарнізони, щоби розширити своє вклинення.
Тож, вже видавив Карлівський гарнізон, зайшовши в тил з боку Покровська, а залишається ще Курахівський та Вугледарський. Але це дуже складне для рашистів завдання, бо там з усіх боків знаходяться укріпрайони.
Сирський має 1,5 - 2 тижні, допоки російські війська не розширять своє вклинення. В
ЗСУ є можливість його зрізати.".
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31.08.2024 20:16 Ответить
Вибачте, Ви українською розумієте? Було поставлене питання: чим саме (оружієм какім) буде зроблене оте "зрізання"? Лише автоматами калашнікова? Чи є в наявності в отої "наступальної бригади" огнемети, рсзо, крилати ракети, авіація?
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31.08.2024 21:44 Ответить
Бачу Ви зациклились на одній з бригад і її озброєнні. І в самих Ваших питаннях читається якесь роздратування і зневіра у силах ЗСУ.
А між тим, якщо Вас не переконує українське джерелоа, то наведу думку з одного із рашистських зет-каналів щодо готування українського контрудару силами резервних 8 - 10 бригад ЗСУ (світлина - нижче).
Тож, не сумуйте. Все буде добре!

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31.08.2024 22:21 Ответить
То не я зациклився, то Ви обговорюєте зі мною новину про конкретну бригаду. Яка, на Вашу думку, буде щось зрізати. Саме тому виникло питання: чим саме зрізати. В бригади є на озброєнні (чи надано як підсилення) вогнемети рсзо ракети авіація? Чи самими автоматами калашнікова зріжуть орчатину?
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01.09.2024 12:18 Ответить
Новини по конкретній бригаді:
01.09.2024 бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг" танковим пострілом знищують ворожий БТР-82А з штурмовою групою рашистів в районі звлізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження .
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02.09.2024 00:33 Ответить
Отже, в складі бригади є танковий батальон. Саме це я й питав, дякую.
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02.09.2024 08:31 Ответить
Вже вона "оперативна" бригада))
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02.09.2024 08:33 Ответить
Так. Точна назва бригади "КАРАДАГ" - 15-та бригада оперативного призначення НГУ (15 БрОП, в/ч 3029).
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02.09.2024 10:38 Ответить
Не...Пишите русским языком!Его все понимают...🇷🇺
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01.09.2024 08:33 Ответить
"Кара-Даг" забезпечить рузьгим Кара-Чун!
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31.08.2024 20:29 Ответить
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