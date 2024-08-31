Украина перебросила на Донетчину наступательную бригаду НГУ "Кара-Даг". Это подчеркивает срочность проблем у Покровска, - Forbes
На фоне растущей активности российских войск в районе Покровска, Украина решила перебросить одну из своих немногих наступательных бригад, "Кара-Даг", для усиления обороны этого стратегического направления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
"Перемещение бригады с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомое поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском", - говорится в материале.
Российские пропагандисты предполагают, что у ВСУ еще есть около пяти хорошо оснащенных бригад в резерве. Как утверждают российские пропагандисты, возможно, Украина планирует использовать эти резервы в другом районе для достижения решающего удара до того, как фронт на Донбассе будет полностью уничтожен.
Этим другим районом может быть Курск, где украинское наступление уже четвертую неделю не демонстрирует признаков остановки.
"Усиливая силы в Курской области и уменьшая их в Покровске, украинские лидеры рискуют, считая, что потенциальные выгоды от внезапного вторжения на севере могут иметь большее значение для исхода войны, чем возможные потери на востоке. Это очень рискованная стратегия", - добавляют в Forbes.
Что известно о бригаде "Кара-Даг"?
Бригада "Кара-Даг", которая является одним из наступательных подразделений Национальной гвардии и была создана в 2014 году, ранее участвовала в боях возле Мелитополя в начале полномасштабного конфликта.
В течение двух лет она преимущественно оставалась в этом же районе, но сейчас ее перебросили на восток, где идут самые ожесточенные бои.
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От тут і стануть в нагоді наступальні спроможності нашої бригади, щоби відсікти вістря ворожого "язика", самого небезпечного.
Зараз на піку рашистського наступального куражу потрібен міцний фланговий контрудар. І тоді ворожа навала одразу ж зупиниться.
Але перед цим потрібно обстріляти всі ближні аеродроми ворога, де базується його фронтова авіація і носії КАБів. Як стверджує автор інфографіки (нижче), це поставить її застосуванняна "на межу колапсу" - Су-25,24 перестануть застосовувати, Су-34 сконцентрують на 2-х авіабазах, які вже були атаковані.
Ось думка одного із обізнаних з цією темою джерел:
"Прорив рашистів у бік Покровська досі продовжується. Окупанти глибоко вклинилися на вузькій ділянці фронту, що є для них небезпечним. Наразі у них там більше проблем, ніж у ЗСУ.
По-перше, на цьому напрямку у ЗСУ збудовано систему оборони, що дає можливість відходу у певних місцях через можливі перебої із ************.
По-друге: в рашистів неукріплені фланги. Щойно брак озброєння буде усунуто, українські війська зупинять окупантів і вони опиняться в дуже плачевному становищі. Тому що вони відірвалися у бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту - 15 - 20 кілометрів, при тому, що окупанти мають непідготовлені та неукріплені фланги.
Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, російським загарбникам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів.
Тому, вже розуміючи всі ці процеси, вони не так посилено тиснуть на Покровськ, в зараз розгорнулися більше на південь, намагаються видавити українські гарнізони, щоби розширити своє вклинення.
Тож, вже видавив Карлівський гарнізон, зайшовши в тил з боку Покровська, а залишається ще Курахівський та Вугледарський. Але це дуже складне для рашистів завдання, бо там з усіх боків знаходяться укріпрайони.
Сирський має 1,5 - 2 тижні, допоки російські війська не розширять своє вклинення. В
ЗСУ є можливість його зрізати.".
А між тим, якщо Вас не переконує українське джерелоа, то наведу думку з одного із рашистських зет-каналів щодо готування українського контрудару силами резервних 8 - 10 бригад ЗСУ (світлина - нижче).
Тож, не сумуйте. Все буде добре!
01.09.2024 бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг" танковим пострілом знищують ворожий БТР-82А з штурмовою групою рашистів в районі звлізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження .