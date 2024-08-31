На фоне растущей активности российских войск в районе Покровска, Украина решила перебросить одну из своих немногих наступательных бригад, "Кара-Даг", для усиления обороны этого стратегического направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Перемещение бригады с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомое поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском", - говорится в материале.

Российские пропагандисты предполагают, что у ВСУ еще есть около пяти хорошо оснащенных бригад в резерве. Как утверждают российские пропагандисты, возможно, Украина планирует использовать эти резервы в другом районе для достижения решающего удара до того, как фронт на Донбассе будет полностью уничтожен.

Этим другим районом может быть Курск, где украинское наступление уже четвертую неделю не демонстрирует признаков остановки.

"Усиливая силы в Курской области и уменьшая их в Покровске, украинские лидеры рискуют, считая, что потенциальные выгоды от внезапного вторжения на севере могут иметь большее значение для исхода войны, чем возможные потери на востоке. Это очень рискованная стратегия", - добавляют в Forbes.

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Что известно о бригаде "Кара-Даг"?

Бригада "Кара-Даг", которая является одним из наступательных подразделений Национальной гвардии и была создана в 2014 году, ранее участвовала в боях возле Мелитополя в начале полномасштабного конфликта.

В течение двух лет она преимущественно оставалась в этом же районе, но сейчас ее перебросили на восток, где идут самые ожесточенные бои.