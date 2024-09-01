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Сухопутні війська РФ прискорили просування до Покровська, - британська розвідка

Покровськ

Розвідка Великої Британії зазначає, що російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Британії.

"Російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України. Вони, можливо, перебувають у межах 10 кілометрів від околиць міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть в житлову забудову Покровська", - йдеться у звіті.

Також читайте: Україна перекинула на Донеччину наступальну бригаду НГУ "Кара-Даг". Це підкреслює терміновість проблем біля Покровська, - Forbes

Як зазначається, Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захоплять, це, імовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання. Ймовірно, це ускладнить Збройним Силам України можливість поповнення запасів і маневрування ресурсами на кількох ключових опорних пунктах між Часовим Яром і Вулгедаром.

"Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України, без істотних змін у територіальному контролі", - додали в розвідці.

Також дивіться: Чому здають Покровськ? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph писало, що росіяни можуть дістатися Покровська вже в середині вересня.

Автор: 

Велика Британія (5569) розвідка (3858) Покровськ (618)


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Топ коментарі
+16
Треба "подякувати" президенту та його потужним менеджерам за мобілізацію ресурсів країни на боротьбу проти окупанта та за побудову фортифікацій.
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01.09.2024 15:41
+14
Дівчина плаче перед від'їздом потяга. Її близькі поки залишаються в ПокровськуДеякі пасажири не стримують сліз. Вони не знають, коли зможуть повернутися додому знову
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01.09.2024 15:34
+12
Може Сирськии ше витягне Джокера з рукава - одна надія на чудо
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01.09.2024 15:26
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Може Сирськии ше витягне Джокера з рукава - одна надія на чудо
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01.09.2024 15:26 Відповісти
Звичайно чуда не станеться, а станеться нова лінія оборони.
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01.09.2024 15:33 Відповісти
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01.09.2024 18:36 Відповісти
В свое время под Авдеевку выдвинули два джокера, 3 ОШБр и 47 ОМБр.
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01.09.2024 15:34 Відповісти
"фортееця бааахмууут".... Буде нова жаліслива пісенька, з новини назвами міст кожного дня 🤬🤡
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01.09.2024 15:35 Відповісти
Фортеця скоро в Павлограді буде
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01.09.2024 17:15 Відповісти
Півтора року тому після окупації пірожиним Бахмуту яросно кричали
"скоро славянску канец"
"Купянск подет"
"Харьков за неделю"
Хто кладе всім тим панам в штани що вони так визжать? Хто? Негайно поймать і розгамі по попі!!!
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01.09.2024 20:22 Відповісти
Витягне. Татарова відправить. І русні кінець.
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01.09.2024 16:22 Відповісти
Не джокерами, а козирними тузами в колоді ЗСУ були Залужний, Марчеко. Але де вони? Зеля відправив їх у відставку. , бо сам хотів бути джокером. З блазня джокер не зробиш?
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01.09.2024 17:03 Відповісти
Марченка зняв ще Залужний, той ніколи не вибирав слова а це еліті генеральскій не подобалось

Пару його цитат "Якби я виконував все що мені наказували з генштабу то б давно здав Мколаїв"

"До чого ми дійшли за 10 років війни? Ось до чого - до радянської армії. На жаль, це факт! Це просто жахливо... Я точно не хочу, щоб моя дитина служила в цій грьобаній радянській системі!"- написав Марченко.
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01.09.2024 17:17 Відповісти
де ти бачив генерала без мату? Тільки в кіно , може ще на ток-шоу **********
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01.09.2024 17:23 Відповісти
Я свій час з ними контактував, років 20 назад і вважаю фільм ДМБ не комедією а знятим на основі реальних подій, таких Талалаєвих море було у війську

Але Марченко посягнув на святе дозволив публічно критикувати пузатих.... а за це одразу карають як з Куполом було так і з ним
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01.09.2024 17:26 Відповісти
згоден. Мат і критіка це зовсім різне.
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01.09.2024 17:29 Відповісти
"Дєдавщіна і матєрщіна - два сталпа, на каторих зіждєцца СА".
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01.09.2024 20:12 Відповісти
Оман рулит!
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01.09.2024 15:26 Відповісти
Спасибо британской разведке, а то мы не знали.
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01.09.2024 15:29 Відповісти
Дівчина плаче перед від'їздом потяга. Її близькі поки залишаються в ПокровськуДеякі пасажири не стримують сліз. Вони не знають, коли зможуть повернутися додому знову
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01.09.2024 15:34 Відповісти
У березні 22-го ми виїхали "на 2 тижні, ну максимум на місяць..."
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01.09.2024 15:39 Відповісти
У квітні 22-го ми виїхали з Покровска назавжди.
Добридень пан Коцький
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01.09.2024 17:38 Відповісти
🙋
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01.09.2024 20:05 Відповісти
не уявляю як жити не дома. Навіть думати не хочу. Коли ******** сижу в хаті. Хай краще вмерти так, чим тинятися по всьому світу і мучатися.
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02.09.2024 00:25 Відповісти
Треба "подякувати" президенту та його потужним менеджерам за мобілізацію ресурсів країни на боротьбу проти окупанта та за побудову фортифікацій.
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01.09.2024 15:41 Відповісти
Сотні тисяч понівечених доль через одну галочку в бюлетені! Будьте прокляті, зебіли!
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01.09.2024 17:25 Відповісти
А ***** ж тут звісно ні до чого, головне-на співгромадян висратися.
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02.09.2024 08:03 Відповісти
Эт ща с Покровска на поездах, хоть и в плацкарте.
В 22-Ом с Покровска пилили на Львов на эвакуационной электричке.
Вы должны знать что, на восьмой фотографии, каждая вьетнамская сумка - это один не севший эвакуируемый. Потому что следующего автобуса может и не быть.
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01.09.2024 17:45 Відповісти
більше всього що лаптєрогих затягують у вуличні бої
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01.09.2024 15:36 Відповісти
Якщо понапиваються та почнуть воювати самі з собою - то будуть вуличні бої.
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01.09.2024 16:27 Відповісти
Нажаль,дерусифікацію Донбасу зроблять москалі,ціною життів своїх чмобіків,наших воїнів та громадян.
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01.09.2024 15:45 Відповісти
Які будуть як в Новогродівці.
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01.09.2024 15:47 Відповісти
Костянтин Машовець, на фб.

"Трохи підсумуємо...

На війні не буває нічого випадкового...

Як на мене, противник, цілим рядом рішень його командних срутктур різного рівня, по суті, зараз, об'єктивно надав ЗСУ шанс зупинити його ДО Покровська... й повністю "вигальмувати" його наступ на цьому операційному напрямку.

Пояснювати, в чому полягає сенс цього шансу, на мій погляд... звісно, я не буду. Лише зазначу, що він знову пов'язаний із часом...

Більш ключовим питанням, в цьому відношенні, є питання - чи скористається військово-політичне керівництво країни цим шансом в реальності, чи вважитиме його другорядним...?"

Чи всім все ясно?
-------------------------------------------------------------------
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01.09.2024 16:07 Відповісти
Что самое интересное, в последние несколько дней РФ на Покровск не наступает. Фокус сместился в противоположную сторону. Селидово Украинск. Вплоть до Угледара. Укрепляют фланги.
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01.09.2024 16:20 Відповісти
В нас лінія оборони по правому берегу Дніпра вже побудована?
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01.09.2024 16:24 Відповісти
Так, по Дніпру (річці) розташований ланцюг міст-фортець:
Фортеця-Херсон, Фортеця-Миколаїв, Фортеця-Запоріжжя, Фортеця-Дніпро (місто), Фортеця-Кам'янське... і так далі вверх по Дніпру (річці).
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01.09.2024 20:20 Відповісти
Може вам там видніше, ви бачите фортеці. А я, тут живучи, бачу лише зелених дібілів і ні однієї фортеці.
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01.09.2024 20:37 Відповісти
Це все воєнна таємниця
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01.09.2024 16:24 Відповісти
"зелений курський тормоз" не гальмує, рашисський вбивця на Покровськ 3,14стує...
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01.09.2024 16:40 Відповісти
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.) та балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км).
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01.09.2024 18:31 Відповісти
"Там же ж наши ж люді ж..."
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01.09.2024 20:25 Відповісти
Допомога НАТО прибула надто пізно, залишивши діри в обороні.
https://www.yahoo.com/news/russia-says-captured-two-more-103524937.html
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01.09.2024 22:27 Відповісти
Якщо допомоги буде достатньо, війна не прийде до Покровська.
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02.09.2024 22:24 Відповісти
"Війна призводить до смерті людей" - британські вчені
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01.09.2024 23:41 Відповісти
Британская разведка уже как мем про британских учёных
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02.09.2024 00:41 Відповісти
 
 