Сухопутні війська РФ прискорили просування до Покровська, - британська розвідка
Розвідка Великої Британії зазначає, що російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ у Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Британії.
"Російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України. Вони, можливо, перебувають у межах 10 кілометрів від околиць міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть в житлову забудову Покровська", - йдеться у звіті.
Як зазначається, Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захоплять, це, імовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання. Ймовірно, це ускладнить Збройним Силам України можливість поповнення запасів і маневрування ресурсами на кількох ключових опорних пунктах між Часовим Яром і Вулгедаром.
"Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України, без істотних змін у територіальному контролі", - додали в розвідці.
Нагадаємо, раніше видання The Telegraph писало, що росіяни можуть дістатися Покровська вже в середині вересня.
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"скоро славянску канец"
"Купянск подет"
"Харьков за неделю"
Хто кладе всім тим панам в штани що вони так визжать? Хто? Негайно поймать і розгамі по попі!!!
Пару його цитат "Якби я виконував все що мені наказували з генштабу то б давно здав Мколаїв"
"До чого ми дійшли за 10 років війни? Ось до чого - до радянської армії. На жаль, це факт! Це просто жахливо... Я точно не хочу, щоб моя дитина служила в цій грьобаній радянській системі!"- написав Марченко.
Але Марченко посягнув на святе дозволив публічно критикувати пузатих.... а за це одразу карають як з Куполом було так і з ним
Добридень пан Коцький
В 22-Ом с Покровска пилили на Львов на эвакуационной электричке.
Вы должны знать что, на восьмой фотографии, каждая вьетнамская сумка - это один не севший эвакуируемый. Потому что следующего автобуса может и не быть.
"Трохи підсумуємо...
На війні не буває нічого випадкового...
Як на мене, противник, цілим рядом рішень його командних срутктур різного рівня, по суті, зараз, об'єктивно надав ЗСУ шанс зупинити його ДО Покровська... й повністю "вигальмувати" його наступ на цьому операційному напрямку.
Пояснювати, в чому полягає сенс цього шансу, на мій погляд... звісно, я не буду. Лише зазначу, що він знову пов'язаний із часом...
Більш ключовим питанням, в цьому відношенні, є питання - чи скористається військово-політичне керівництво країни цим шансом в реальності, чи вважитиме його другорядним...?"
Чи всім все ясно?
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Фортеця-Херсон, Фортеця-Миколаїв, Фортеця-Запоріжжя, Фортеця-Дніпро (місто), Фортеця-Кам'янське... і так далі вверх по Дніпру (річці).
https://www.yahoo.com/news/russia-says-captured-two-more-103524937.html