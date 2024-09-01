Сухопутні війська РФ прискорили просування до Покровська, - британська розвідка

Розвідка Великої Британії зазначає, що російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Британії.

"Російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України. Вони, можливо, перебувають у межах 10 кілометрів від околиць міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть в житлову забудову Покровська", - йдеться у звіті.

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Як зазначається, Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захоплять, це, імовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання. Ймовірно, це ускладнить Збройним Силам України можливість поповнення запасів і маневрування ресурсами на кількох ключових опорних пунктах між Часовим Яром і Вулгедаром.

"Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України, без істотних змін у територіальному контролі", - додали в розвідці.

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Нагадаємо, раніше видання The Telegraph писало, що росіяни можуть дістатися Покровська вже в середині вересня.