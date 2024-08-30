Чому здають Покровськ? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі ділиться думками щодо загроз, які виникають у разі окупації ворогом Покровська.

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