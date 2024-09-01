Росіяни можуть дістатися Покровська вже в середині вересня, - The Telegraph

Російські загарбники активно просуваються на Покровському напрямку, що на Донеччині. Окупанти можуть бути у Покровську вже в середині вересня.

Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що війська РФ повільно просувалися до Покровська відтоді, як у лютому вони захопили стратегічне місто Авдіївку. Однак після того, як Україна відтягнула елітні підрозділи з Донбасу для вторгнення у Курську область РФ, російський наступ прискорився.

"Я ніколи не бачив такої швидкості",- сказав виданню український командир підрозділу повітряної розвідки.

Він також розповів, що українським підрозділам не вистачає артилерії, снарядів та безпілотників.

"Це відбувається дуже швидко. І наша проблема залишається незмінною: у нас недостатньо піхоти, недостатньо артилерії та боєприпасів. У нас недостатньо безпілотників. Ворог розгорнув сильні підрозділи радіоелектронної боротьби, тому іноді нам доводиться запускати 10, 12, 15 дронів лише для того, щоб знищити один танк", - сказав військовий, який поспілкувався з журналістами.

За останні три тижні росіяни просунулися щонайменше на п’ять миль (8 кілометрів, - ред.) до міста, рухаючись уздовж залізничної лінії, яка забезпечує прикриття для їхньої піхоти.

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Видання зазначає, що Центр оборонних стратегій заявляв, що окупанти зможуть досягти Покровська до середини вересня.

The Telegraph додає, що Покровськ є стратегічним вузлом, який знаходиться як на автомобільних, так і на залізничних сполученнях, які забезпечують підтримку українського гарнізону, який утримує фронт в інших частинах Донецької області.

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