Росіяни можуть дістатися Покровська вже в середині вересня, - The Telegraph
Російські загарбники активно просуваються на Покровському напрямку, що на Донеччині. Окупанти можуть бути у Покровську вже в середині вересня.
Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що війська РФ повільно просувалися до Покровська відтоді, як у лютому вони захопили стратегічне місто Авдіївку. Однак після того, як Україна відтягнула елітні підрозділи з Донбасу для вторгнення у Курську область РФ, російський наступ прискорився.
"Я ніколи не бачив такої швидкості",- сказав виданню український командир підрозділу повітряної розвідки.
Він також розповів, що українським підрозділам не вистачає артилерії, снарядів та безпілотників.
"Це відбувається дуже швидко. І наша проблема залишається незмінною: у нас недостатньо піхоти, недостатньо артилерії та боєприпасів. У нас недостатньо безпілотників. Ворог розгорнув сильні підрозділи радіоелектронної боротьби, тому іноді нам доводиться запускати 10, 12, 15 дронів лише для того, щоб знищити один танк", - сказав військовий, який поспілкувався з журналістами.
За останні три тижні росіяни просунулися щонайменше на п’ять миль (8 кілометрів, - ред.) до міста, рухаючись уздовж залізничної лінії, яка забезпечує прикриття для їхньої піхоти.
Видання зазначає, що Центр оборонних стратегій заявляв, що окупанти зможуть досягти Покровська до середини вересня.
The Telegraph додає, що Покровськ є стратегічним вузлом, який знаходиться як на автомобільних, так і на залізничних сполученнях, які забезпечують підтримку українського гарнізону, який утримує фронт в інших частинах Донецької області.
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Тут мова скоріше йде про мобільні РЕБ які встановлені на танках, якщо вже будуть такі ракети то краще танк ними атакувати
Плати прискорювачі АІ зараз недорогі, 50$, споживання на рівні 17Вт... але його можна активовуати на кінцевому етапі польоту ...метрів за 600 до цілі де РЕБ ще не діє...
Человеческий глаз хорош тем, что воспринимает аналоговый сигнал, именно поэтому ты можешь увидеть с дрона черно-белую картинку 320х240 и отличить на ней танк от сарая.
AI оперирует цифрой. Самая бычайшая камера которая позволит более менее различить очертания - 1280х720, даже при 8-битном цвете и 30FPS (что критически мало). 1280*720*16384*30 - с этого массива байтов, процессор должен будет выдрать примитивы, которые потом передаст твоему AI на обработку. Это и высокоскоростная шина (никакими USB и даже SPI тут не отделаешься), и высокоскоростной процессор и большой объем ОЗУ.
Это реально, но а) Незачем; б) 17 ваттами и 50-тью баксами ты здесь точно не отделаешься.
Гораздо проще, дешевле, но организационно почти невозможно - паять свои (!) платы телеметрии на плавающих в широком диапазоне частотах. Но для этого инженегров надо гнать не в окопы, а в лаборатории.
На данный момент даже во взрослых дронах, мы юзаем китайские платы, чья логика и топология не позволяет работать в широком диапазоне, поэтому врагу даже изучать ничо не надо - открыл алиекспресс, прочитал ТТХ первого десятка плат, сделал генератор белого шума - и вот тебе РЭБ.
зараз не за комп'ютером
але можете ознайомитися з роботами студентів через запити AI racing fpv drone або AI navigate drone through the forest ... кинув одне з перших
https://youtu.be/P9ZbipO8vxM?si=w3rJQZnx48rrKRdp
Когда вы начнете изучать это все на уровне паяльника и программирования, а не ютуба - поймете, чем реальные боевые (в прямом смысле) условия отличаются от тепличных. А когда протестируете с ребятами на полигоне, то поймете почему это бесполезно.
Но если бы вы открыли исходники их "hailo detection app", то увидели бы, что "зрением" там занимается обыкновенный opencv2, который собственно по маске и определяет вот это вот всё.
Но это не так плохо, как то, что если вы посмотрите видео внимательно, увидите как они показывают "пример", где люди ходят на пешеходном переходе.
Справа открыта консоль, в ней т.н. коэффициент совпадения.
Когда ядро opencv сравнивает массив пикселей (картинку) с введенными ранее масками, он выдает цифру, вероятность совпадения участка картинки с существующей маской.
Так вот, на видео - белый день, идеальная погода, контрастный фон (серый асфальт), а коэффициенты совпадения колеблются от 0.4 до 0.8. То есть от "маловероятно человек" до "скорее всего человек".
Экстраполируйте это на боевые условия - маскировка, вечно меняющийся динамичный фон, помехи, засветы.
Задача "ускорителя ИИ" не сделать идеально, а всего лишь разгрузить центральный процессор от математики с плавающей запятой. В общем не панацея это, и тем более малина, учитывая все её минусы )
Політ через ліс там багато складних умов які є в реальній ситуації... дощ і туман зрозуміло що не пройде але хмарність, втрату сигналу воно пройде якщо будуть не криворукі data science
Дело не в полете через лес. Для этого не надо ни opencv, ни data science, ни упаси боже ИИ. Это все решается банальным ра\ли\даром включая УЗ (как парктроник) и стопкой if/then/else на копеечном МК вроде stm32 или даже avr.
Как бы вас объяснить понятнее. Дело не в количестве видео и маркировках, а в том что любой парсер, включая тот что вы называете "ИИ" - всегда сравнивает по существующей маске, и только по ней.
Ну увидит этот дрон "персону", ну закроет эта персона себе лицо куском бумаги, ну перестанет быть для дрона "персоной". Человек это поймет. Парсер - никогда.
Это мы с вами говорим о тепличных условиях.
Когда включается расеянский РЭБ (не все, но большинство) - наши дроны не просто теряют управление, иначе бы это давно можно было решить трекингом по компасу и разворотом на 180 при потере сигнала.
Они выгорают, потому что на в\ч вход посылают наведенный сигнал, который по сути вызывает наведенную ЭДС. Возьмите катушку, подключите ее к щупам вольметра и проведите возле катушки массивным магнитом. Потом умножьте это значение примерно на 1000, и представьте что будет с низковольтной схемой дрона, если ОЗУ иногда выгорает даже от статики с шерстяного свитера, а microSD сыпятся от любого чиха.
Опять же, все что вы написали сделать можно. Но в боевых условиях эффективность этого всего, будет крайне низкая, и даже если Малина будет стоить 35 баксов, то дрон который эта Малина уронит - явно будет подороже.
Есть такая фишка, mil-std-810. Этот дрон, несущий взрывчатку - обязательно должен ей соответствовать хотя бы на 90%, иначе просто останется игрушкой.
Щодо захисту від електромагнітного імпульсу то треба одівати в металічний корпус плату, фільтри на живлення та код дописати у випадку збоїв Watchdog таймер ініціює автоматичне перезавантаження
По поводу ЭМИ - не совсем так.
Канал попадания импульса тот же самый что и попадания радиосигнала.
Вы не закроете кожухами ни антенну, ни двигатели, ни камеру.
Питание тут ни при чем, у вас с в\ч блока идет импульс ЭДС, на таких частотах и мощностях (РЭБа) катушкой индуктивности становятся сами дорожки платы.
Watchdog timer - это всего лишь участок кода, опрашивающий что-либо с определенным интервалом.
Сбой - это unhandled exception, например деление на ноль.
При наводках, у вас выбиваются электроны с p-n-переходов, ноль становится единицей, а единица нулем. Кстати чем меньше техпроцесс, тем больше и серьезнее вероятность зависания, именно поэтому в милитари мало того что используется позолоченная керамика, там еще и техпроцесс от 200нм. Так вот при наводке, у вас выбьется ВСЯ логика, даже та которая обрабатывает watchdog.
Прямо сейчас экспериментирую с ESP32 - солнечный инвертор переизобретаю. Плата стоит рядом с блоком питания 220в-24в. Иногда, когда включается блок питания (а вы знаете что при включении, высоковольтный конденсатор заряжается, потребляет ток, и вызывает искру буквально на 50 мс) - ESP-шка просто клинится. Не помогают watchdog'и, программные перезагрузки и даже сигнал RST. Только аппаратное переподключение руками.
Но мы с вами далеко зашли.
Даже если героически преодолеть все эти трудности, останется одна непреодолимая - эффективность, т.е. КПД. У снайпера принцип, одна пуля - один труп. Пуля стоит 100 гривен. У вас тоже принцип, одна пуля - один труп. Цену сложите сами
Для деплоймента сегментації вони уже не потрбні ... той же до прикладу TI TDA4VM має достатньо для розпізнавання зображень
але є ще їх AM62Ax та AM68A і їх старший AM69A але там вже 15W і 32 TOPS які не завжди потрібно...
Это два выстрела с РПГ, которыми можно подбить два танка или БМП.
Никто в здравом уме не будет ставить эту игрушку в оружие
АМ62 коштує 28$ АМ68 коштує в районі 65$ якщо брати оптом..
І читав вчора про орківські мобільні РЕБ що вони на техніку ліплять, там немає таких потужностей щоб спалити ЕМІ імпульсом, думаю що достатньо фільтрів на всю переферію
А щодо ЕМІ імпульса то можна робити апаратні приблуди які при перевищенні рівня сигналу на каналі антени, або переферії відправляють дрон по компасу додому
Ось думка одного із обізнананого із цією темою військового аналітика:
"Прорив рашистів у бік Покровська досі продовжується. Окупанти глибоко вклинилися на вузькій ділянці фронту, що є для них небезпечним. Наразі у них там більше проблем, ніж у ЗСУ.
По-перше, на цьому напрямку у ЗСУ збудовано систему оборони, що дає можливість тактичного відходу у певних місцях через можливі перебої із ************.
По-друге: в рашистів не укріплені фланги. Щойно брак озброєння буде усунуто, українські війська зупинять окупантів і ті опиняться в дуже плачевному становищі. Тому що вони відірвалися у бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту - 15 - 20 кілометрів, при тому, що окупанти мають непідготовлені та неукріплені фланги.
Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, російським загарбникам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів.
Тому, вже розуміючи всі ці процеси, ворожі сили не так посилено тиснуть на Покровськ, в зараз розгорнулися більше на південь, намагаються видавити українські гарнізони, щоби розширити своє вклинення.
Наразі ворог вже видавив Карлівський гарнізон, зайшовши в тил з боку Покровська. Проте, залишається ще Курахівський та Вугледарський. Але це дуже складне для рашистів завдання, бо там з усіх боків знаходяться укріпрайони.
Сирський має 1,5 - 2 тижні, допоки російські війська не розширять своє вклинення. В
ЗСУ є можливість його зрізати.".
А між тим, а рашистськтх пабліках нуртує думку щодо готування українського контрудару силами резервних 8 - 10 бригад ЗСУ (скрін-шот одного з Z-каналів - нижче).
Тож, Покровськ рашистам скоріш за все обломиться.
https://pbs.twimg.com/media/GWTnU2yXIAA2uNN?format=jpg&name=small
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В ближнем бою потерь практически нет, ни у них, ни у нас. Основные потери от прилетающих железок с тротилом, а этого благодаря нашим дорогим западным партнерам, у РФ больше.
За БК і дрони - ми 1млн дронів вже використали?
Чеські снаряди де (десь чекають влучання по складу зберігання як з урановими, чи джевелінами)?