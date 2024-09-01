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Новости Война
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Россияне могут добраться до Покровска уже в середине сентября, - The Telegraph

Покровськ

Российские захватчики активно продвигаются на Покровском направлении, что в Донецкой области. Оккупанты могут быть в Покровске уже в середине сентября.

Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что войска РФ медленно продвигались к Покровску с тех пор, как в феврале они захватили стратегический город Авдеевку. Однако после того, как Украина оттянула элитные подразделения с Донбасса для вторжения в Курскую область РФ, российское наступление ускорилось.

"Я никогда не видел такой скорости",- сказал изданию украинский командир подразделения воздушной разведки.

Он также рассказал, что украинским подразделениям не хватает артиллерии, снарядов и беспилотников.

"Это происходит очень быстро. И наша проблема остается неизменной: у нас недостаточно пехоты, недостаточно артиллерии и боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников. Враг развернул сильные подразделения радиоэлектронной борьбы, поэтому иногда нам приходится запускать 10, 12, 15 дронов только для того, чтобы уничтожить один танк", - сказал военный, который пообщался с журналистами.

За последние три недели россияне продвинулись минимум на пять миль(8 километров, - ред.) к городу, двигаясь вдоль железнодорожной линии, которая обеспечивает прикрытие для их пехоты.

Читайте: Армия РФ пытается окружить украинских защитников на Покровском направлении, - ISW

Издание отмечает, что Центр оборонных стратегий заявлял, что оккупанты смогут достичь Покровска до середины сентября.

The Telegraph добавляет, что Покровск является стратегическим узлом, который находится как на автомобильных, так и на железнодорожных сообщениях, которые обеспечивают поддержку украинского гарнизона, который удерживает фронт в других частях Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина перебросила на Донетчину наступательную бригаду НГУ "Кара-Даг". Это подчеркивает срочность проблем у Покровска, - Forbes

Автор: 

Донецкая область (9590) Покровск (586)


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Топ комментарии
+8
Говорити про якийсь завершений оперативний успіх ворога на Покровському напрямку передчасно. Адже він може досить скоро зійдти на ніт.
Ось думка одного із обізнананого із цією темою військового аналітика:
"Прорив рашистів у бік Покровська досі продовжується. Окупанти глибоко вклинилися на вузькій ділянці фронту, що є для них небезпечним. Наразі у них там більше проблем, ніж у ЗСУ.
По-перше, на цьому напрямку у ЗСУ збудовано систему оборони, що дає можливість тактичного відходу у певних місцях через можливі перебої із ************.
По-друге: в рашистів не укріплені фланги. Щойно брак озброєння буде усунуто, українські війська зупинять окупантів і ті опиняться в дуже плачевному становищі. Тому що вони відірвалися у бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту - 15 - 20 кілометрів, при тому, що окупанти мають непідготовлені та неукріплені фланги.
Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, російським загарбникам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів.
Тому, вже розуміючи всі ці процеси, ворожі сили не так посилено тиснуть на Покровськ, в зараз розгорнулися більше на південь, намагаються видавити українські гарнізони, щоби розширити своє вклинення.
Наразі ворог вже видавив Карлівський гарнізон, зайшовши в тил з боку Покровська. Проте, залишається ще Курахівський та Вугледарський. Але це дуже складне для рашистів завдання, бо там з усіх боків знаходяться укріпрайони.
Сирський має 1,5 - 2 тижні, допоки російські війська не розширять своє вклинення. В
ЗСУ є можливість його зрізати.".

А між тим, а рашистськтх пабліках нуртує думку щодо готування українського контрудару силами резервних 8 - 10 бригад ЗСУ (скрін-шот одного з Z-каналів - нижче).

Тож, Покровськ рашистам скоріш за все обломиться.

https://pbs.twimg.com/media/GWTnU2yXIAA2uNN?format=jpg&name=small




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01.09.2024 00:41
+7
В моєму місті кожен день привозять важких поранених такої кількості швидких які їх забирають не було давно... втрати з обох сторін зараз великі .... якщо десь здають території то не просто тому що захотілось, означає що там знищені наші лінії оборони
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01.09.2024 03:18
+6
Ну то може пора перестати дідів 50+ виловлювати і кидати на фронт без толку, а нарешті відправити бравих силовиків, поліцейських, тилових Рембо, ті то скоро русню погонять на болота, це ж люди які для того і потрібні Державі,щоб захистити її
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01.09.2024 00:45
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Правила форума Совет форумчан
Отже перш за все потрібні анти-РЕБ ракети та дрони. Захід нам трішки відсипав десь в середині кампанії, треба просити ще. Але найголовніше - робити свої, які наводяться на РЕБ.
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01.09.2024 00:29 Ответить
ох ***** собі ти іксперд
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01.09.2024 02:50 Ответить
Потрібно виготовляти беспілотники з АІ... оператор довів на певну відстань і дальше дрон сам вибирає куди атакувати і як маневрувати...

Тут мова скоріше йде про мобільні РЕБ які встановлені на танках, якщо вже будуть такі ракети то краще танк ними атакувати

Плати прискорювачі АІ зараз недорогі, 50$, споживання на рівні 17Вт... але його можна активовуати на кінцевому етапі польоту ...метрів за 600 до цілі де РЕБ ще не діє...
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01.09.2024 03:13 Ответить
Без обид, но прекращай смотреть фантастические фильмы и читать невероятные истории стартапов

Человеческий глаз хорош тем, что воспринимает аналоговый сигнал, именно поэтому ты можешь увидеть с дрона черно-белую картинку 320х240 и отличить на ней танк от сарая.

AI оперирует цифрой. Самая бычайшая камера которая позволит более менее различить очертания - 1280х720, даже при 8-битном цвете и 30FPS (что критически мало). 1280*720*16384*30 - с этого массива байтов, процессор должен будет выдрать примитивы, которые потом передаст твоему AI на обработку. Это и высокоскоростная шина (никакими USB и даже SPI тут не отделаешься), и высокоскоростной процессор и большой объем ОЗУ.

Это реально, но а) Незачем; б) 17 ваттами и 50-тью баксами ты здесь точно не отделаешься.

Гораздо проще, дешевле, но организационно почти невозможно - паять свои (!) платы телеметрии на плавающих в широком диапазоне частотах. Но для этого инженегров надо гнать не в окопы, а в лаборатории.

На данный момент даже во взрослых дронах, мы юзаем китайские платы, чья логика и топология не позволяет работать в широком диапазоне, поэтому врагу даже изучать ничо не надо - открыл алиекспресс, прочитал ТТХ первого десятка плат, сделал генератор белого шума - и вот тебе РЭБ.
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01.09.2024 06:11 Ответить
Перше як щось говорити потрібно вивчити питання ....
зараз не за комп'ютером
але можете ознайомитися з роботами студентів через запити AI racing fpv drone або AI navigate drone through the forest ... кинув одне з перших

https://youtu.be/P9ZbipO8vxM?si=w3rJQZnx48rrKRdp
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01.09.2024 08:57 Ответить
Я ж говорил, перестаньте смотреть невероятные истории успеха стартапов и студентских поделок.

Когда вы начнете изучать это все на уровне паяльника и программирования, а не ютуба - поймете, чем реальные боевые (в прямом смысле) условия отличаются от тепличных. А когда протестируете с ребятами на полигоне, то поймете почему это бесполезно.
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01.09.2024 16:10 Ответить
Ммм... наскільки ці плати сумісні з компами-надолонниками типу Raspbery, та ШІ під них? В практичному сенсі? Я ще не тестував на малині ШІ, тож в принципі нічого не можу сказати про швидкість обробки даних. Судячи з деяких https://www.youtube.com/watch?v=_aCyR8XJcws відео , погортайте з 11 хвилини, на перший погляд все гаразд. Але як воно буде на практиці невідомо. Якщо є посилання на прискорювачі ШІ сумісні з Cortex-A76, киньте посилання, цікаво буде потестувати.
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01.09.2024 06:33 Ответить
Вот это уже ближе к телу.

Но если бы вы открыли исходники их "hailo detection app", то увидели бы, что "зрением" там занимается обыкновенный opencv2, который собственно по маске и определяет вот это вот всё.

Но это не так плохо, как то, что если вы посмотрите видео внимательно, увидите как они показывают "пример", где люди ходят на пешеходном переходе.

Справа открыта консоль, в ней т.н. коэффициент совпадения.
Когда ядро opencv сравнивает массив пикселей (картинку) с введенными ранее масками, он выдает цифру, вероятность совпадения участка картинки с существующей маской.

Так вот, на видео - белый день, идеальная погода, контрастный фон (серый асфальт), а коэффициенты совпадения колеблются от 0.4 до 0.8. То есть от "маловероятно человек" до "скорее всего человек".

Экстраполируйте это на боевые условия - маскировка, вечно меняющийся динамичный фон, помехи, засветы.

Задача "ускорителя ИИ" не сделать идеально, а всего лишь разгрузить центральный процессор от математики с плавающей запятой. В общем не панацея это, и тем более малина, учитывая все её минусы )
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01.09.2024 16:28 Ответить
Алгоритми сегментації зображень уже давно пішли від openCV .... головне набрати достатньо відео для навчання і промаркувати його...

Політ через ліс там багато складних умов які є в реальній ситуації... дощ і туман зрозуміло що не пройде але хмарність, втрату сигналу воно пройде якщо будуть не криворукі data science
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01.09.2024 18:18 Ответить
Я всего лишь почитал открытый исходный код, там лапша из питона и с++. Собственно я до открытия кода знал что они дергают opencv, по причине того, что другие либы (кстати более быстродействующие) закрыты и платны.

Дело не в полете через лес. Для этого не надо ни opencv, ни data science, ни упаси боже ИИ. Это все решается банальным ра\ли\даром включая УЗ (как парктроник) и стопкой if/then/else на копеечном МК вроде stm32 или даже avr.

Как бы вас объяснить понятнее. Дело не в количестве видео и маркировках, а в том что любой парсер, включая тот что вы называете "ИИ" - всегда сравнивает по существующей маске, и только по ней.

Ну увидит этот дрон "персону", ну закроет эта персона себе лицо куском бумаги, ну перестанет быть для дрона "персоной". Человек это поймет. Парсер - никогда.

Это мы с вами говорим о тепличных условиях.

Когда включается расеянский РЭБ (не все, но большинство) - наши дроны не просто теряют управление, иначе бы это давно можно было решить трекингом по компасу и разворотом на 180 при потере сигнала.

Они выгорают, потому что на в\ч вход посылают наведенный сигнал, который по сути вызывает наведенную ЭДС. Возьмите катушку, подключите ее к щупам вольметра и проведите возле катушки массивным магнитом. Потом умножьте это значение примерно на 1000, и представьте что будет с низковольтной схемой дрона, если ОЗУ иногда выгорает даже от статики с шерстяного свитера, а microSD сыпятся от любого чиха.

Опять же, все что вы написали сделать можно. Но в боевых условиях эффективность этого всего, будет крайне низкая, и даже если Малина будет стоить 35 баксов, то дрон который эта Малина уронит - явно будет подороже.

Есть такая фишка, mil-std-810. Этот дрон, несущий взрывчатку - обязательно должен ей соответствовать хотя бы на 90%, иначе просто останется игрушкой.
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01.09.2024 19:30 Ответить
Ви відстали в алгоритмах, можна визначити людину по частині обличчя а є ще алгоритми які самі виділяють признаки притаманні допустиму танку ....

Щодо захисту від електромагнітного імпульсу то треба одівати в металічний корпус плату, фільтри на живлення та код дописати у випадку збоїв Watchdog таймер ініціює автоматичне перезавантаження
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01.09.2024 21:50 Ответить
Это все есть, только работает на высоких мощностях (в частности объемах ОЗУ) и тепличных условиях. В боевой обстановке это делать, все равно что с калаша снимать внутренности и делать боек на электромагните с батарейками.

По поводу ЭМИ - не совсем так.
Канал попадания импульса тот же самый что и попадания радиосигнала.
Вы не закроете кожухами ни антенну, ни двигатели, ни камеру.
Питание тут ни при чем, у вас с в\ч блока идет импульс ЭДС, на таких частотах и мощностях (РЭБа) катушкой индуктивности становятся сами дорожки платы.

Watchdog timer - это всего лишь участок кода, опрашивающий что-либо с определенным интервалом.
Сбой - это unhandled exception, например деление на ноль.
При наводках, у вас выбиваются электроны с p-n-переходов, ноль становится единицей, а единица нулем. Кстати чем меньше техпроцесс, тем больше и серьезнее вероятность зависания, именно поэтому в милитари мало того что используется позолоченная керамика, там еще и техпроцесс от 200нм. Так вот при наводке, у вас выбьется ВСЯ логика, даже та которая обрабатывает watchdog.

Прямо сейчас экспериментирую с ESP32 - солнечный инвертор переизобретаю. Плата стоит рядом с блоком питания 220в-24в. Иногда, когда включается блок питания (а вы знаете что при включении, высоковольтный конденсатор заряжается, потребляет ток, и вызывает искру буквально на 50 мс) - ESP-шка просто клинится. Не помогают watchdog'и, программные перезагрузки и даже сигнал RST. Только аппаратное переподключение руками.

Но мы с вами далеко зашли.

Даже если героически преодолеть все эти трудности, останется одна непреодолимая - эффективность, т.е. КПД. У снайпера принцип, одна пуля - один труп. Пуля стоит 100 гривен. У вас тоже принцип, одна пуля - один труп. Цену сложите сами
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02.09.2024 00:55 Ответить
Для навчання потрбні високі потужності....

Для деплоймента сегментації вони уже не потрбні ... той же до прикладу TI TDA4VM має достатньо для розпізнавання зображень
але є ще їх AM62Ax та AM68A і їх старший AM69A але там вже 15W і 32 TOPS які не завжди потрібно...
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02.09.2024 10:36 Ответить
С базовой обвязкой (девборда) на официальном сайте стоит $249. Пока дойдет к нам - еще в полтора раза дороже станет.

Это два выстрела с РПГ, которыми можно подбить два танка или БМП.

Никто в здравом уме не будет ставить эту игрушку в оружие
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02.09.2024 10:58 Ответить
то кіт плата хто їх використовує в готових продуктах... це для розробки і тестування ідей

АМ62 коштує 28$ АМ68 коштує в районі 65$ якщо брати оптом..
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02.09.2024 14:08 Ответить
На мою думку для розпізнавання техніки буде самого молодшого достатньо... для схеми коли оператор доводить до певної відстані на ціль де ще реб не діє, захвачує конкретний об'єкт і дальше дрон його веде сам... Це проста сегментація, і класифікація... треба пробувати але середнього точно достатньо.... А69 вже для автономних систем та і ціна там висока вище 100$

І читав вчора про орківські мобільні РЕБ що вони на техніку ліплять, там немає таких потужностей щоб спалити ЕМІ імпульсом, думаю що достатньо фільтрів на всю переферію

А щодо ЕМІ імпульса то можна робити апаратні приблуди які при перевищенні рівня сигналу на каналі антени, або переферії відправляють дрон по компасу додому
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02.09.2024 11:02 Ответить
TI TDA4VM
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01.09.2024 18:11 Ответить
Невже неможна всі підступи до Покровська замінувати?
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01.09.2024 00:39 Ответить
Нужно было раньше минировать,рыть окопы,укреплять
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01.09.2024 11:14 Ответить
Говорити про якийсь завершений оперативний успіх ворога на Покровському напрямку передчасно. Адже він може досить скоро зійдти на ніт.
Ось думка одного із обізнананого із цією темою військового аналітика:
"Прорив рашистів у бік Покровська досі продовжується. Окупанти глибоко вклинилися на вузькій ділянці фронту, що є для них небезпечним. Наразі у них там більше проблем, ніж у ЗСУ.
По-перше, на цьому напрямку у ЗСУ збудовано систему оборони, що дає можливість тактичного відходу у певних місцях через можливі перебої із ************.
По-друге: в рашистів не укріплені фланги. Щойно брак озброєння буде усунуто, українські війська зупинять окупантів і ті опиняться в дуже плачевному становищі. Тому що вони відірвалися у бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту - 15 - 20 кілометрів, при тому, що окупанти мають непідготовлені та неукріплені фланги.
Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, російським загарбникам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів.
Тому, вже розуміючи всі ці процеси, ворожі сили не так посилено тиснуть на Покровськ, в зараз розгорнулися більше на південь, намагаються видавити українські гарнізони, щоби розширити своє вклинення.
Наразі ворог вже видавив Карлівський гарнізон, зайшовши в тил з боку Покровська. Проте, залишається ще Курахівський та Вугледарський. Але це дуже складне для рашистів завдання, бо там з усіх боків знаходяться укріпрайони.
Сирський має 1,5 - 2 тижні, допоки російські війська не розширять своє вклинення. В
ЗСУ є можливість його зрізати.".

А між тим, а рашистськтх пабліках нуртує думку щодо готування українського контрудару силами резервних 8 - 10 бригад ЗСУ (скрін-шот одного з Z-каналів - нижче).

Тож, Покровськ рашистам скоріш за все обломиться.

https://pbs.twimg.com/media/GWTnU2yXIAA2uNN?format=jpg&name=small




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01.09.2024 00:41 Ответить
Ну то може пора перестати дідів 50+ виловлювати і кидати на фронт без толку, а нарешті відправити бравих силовиків, поліцейських, тилових Рембо, ті то скоро русню погонять на болота, це ж люди які для того і потрібні Державі,щоб захистити її
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01.09.2024 00:45 Ответить
Вообще если закрыть глаза на вопрос справедливости, то КАБ одинаково разорвет и деда 50+, и бравого силовика.

В ближнем бою потерь практически нет, ни у них, ни у нас. Основные потери от прилетающих железок с тротилом, а этого благодаря нашим дорогим западным партнерам, у РФ больше.
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01.09.2024 06:16 Ответить
Покровскiе ворота-24
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01.09.2024 01:00 Ответить
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01.09.2024 01:13 Ответить
В моєму місті кожен день привозять важких поранених такої кількості швидких які їх забирають не було давно... втрати з обох сторін зараз великі .... якщо десь здають території то не просто тому що захотілось, означає що там знищені наші лінії оборони
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01.09.2024 03:18 Ответить
Спочатку квіти висадили, потім пірамідки (зуби, що будуть в кінці року) замовили. Що, ще, треба?
За БК і дрони - ми 1млн дронів вже використали?
Чеські снаряди де (десь чекають влучання по складу зберігання як з урановими, чи джевелінами)?
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01.09.2024 01:18 Ответить
Знову ці "спілкування з військовими на умовах анонімності" від західної бульварної преси.
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01.09.2024 01:18 Ответить
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01.09.2024 01:52 Ответить
А як же резерв Нацгвардії?! Чи може вони хе не читають, марафон не дивляться і байдужі до публікації укрсмі
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01.09.2024 06:38 Ответить
Тіпун тобі на язик, "провидцю" закордонному.
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01.09.2024 08:58 Ответить
 
 