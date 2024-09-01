Россияне могут добраться до Покровска уже в середине сентября, - The Telegraph

Российские захватчики активно продвигаются на Покровском направлении, что в Донецкой области. Оккупанты могут быть в Покровске уже в середине сентября.

Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что войска РФ медленно продвигались к Покровску с тех пор, как в феврале они захватили стратегический город Авдеевку. Однако после того, как Украина оттянула элитные подразделения с Донбасса для вторжения в Курскую область РФ, российское наступление ускорилось.

"Я никогда не видел такой скорости",- сказал изданию украинский командир подразделения воздушной разведки.

Он также рассказал, что украинским подразделениям не хватает артиллерии, снарядов и беспилотников.

"Это происходит очень быстро. И наша проблема остается неизменной: у нас недостаточно пехоты, недостаточно артиллерии и боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников. Враг развернул сильные подразделения радиоэлектронной борьбы, поэтому иногда нам приходится запускать 10, 12, 15 дронов только для того, чтобы уничтожить один танк", - сказал военный, который пообщался с журналистами.

За последние три недели россияне продвинулись минимум на пять миль(8 километров, - ред.) к городу, двигаясь вдоль железнодорожной линии, которая обеспечивает прикрытие для их пехоты.

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Издание отмечает, что Центр оборонных стратегий заявлял, что оккупанты смогут достичь Покровска до середины сентября.

The Telegraph добавляет, что Покровск является стратегическим узлом, который находится как на автомобильных, так и на железнодорожных сообщениях, которые обеспечивают поддержку украинского гарнизона, который удерживает фронт в других частях Донецкой области.

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