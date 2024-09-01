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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сухопутные войска РФ ускорили продвижение к Покровску, - британская разведка

Покровськ

Разведка Великобритании отмечает, что российские Сухопутные войска в течение последних семи дней ускорили продвижение к городу Покровск в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании.

"Российские Сухопутные войска в течение последних семи дней ускорили продвижение к городу Покровск на востоке Украины. Они, возможно, находятся в пределах 10 километров от окраин города. Скорость продвижения, вероятно, замедлится, когда российские сухопутные войска войдут в жилую застройку Покровска", - говорится в отчете.

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Как отмечается, Покровск является ключевым логистическим центром для Донецкой области, и, если его захватят, это, вероятно, удлинит и перенаправит существующие украинские линии снабжения. Вероятно, это усложнит Вооруженным Силам Украины возможность пополнения запасов и маневрирования ресурсами на нескольких ключевых опорных пунктах между Часовым Яром и Улгедаром.

"Оперативный темп военной активности остается низким на всех других линиях фронта на востоке и юге Украины, без существенных изменений в территориальном контроле", - добавили в разведке.

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Напомним, ранее издание The Telegraph писало, что россияне могут добраться до Покровска уже в середине сентября.

Автор: 

Великобритания (4946) разведка (4171) Покровск (586)


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Топ комментарии
+16
Треба "подякувати" президенту та його потужним менеджерам за мобілізацію ресурсів країни на боротьбу проти окупанта та за побудову фортифікацій.
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01.09.2024 15:41
+14
Дівчина плаче перед від'їздом потяга. Її близькі поки залишаються в ПокровськуДеякі пасажири не стримують сліз. Вони не знають, коли зможуть повернутися додому знову
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01.09.2024 15:34
+12
Може Сирськии ше витягне Джокера з рукава - одна надія на чудо
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01.09.2024 15:26
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Може Сирськии ше витягне Джокера з рукава - одна надія на чудо
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01.09.2024 15:26 Ответить
Звичайно чуда не станеться, а станеться нова лінія оборони.
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01.09.2024 15:33 Ответить
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01.09.2024 18:36 Ответить
В свое время под Авдеевку выдвинули два джокера, 3 ОШБр и 47 ОМБр.
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01.09.2024 15:34 Ответить
"фортееця бааахмууут".... Буде нова жаліслива пісенька, з новини назвами міст кожного дня 🤬🤡
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01.09.2024 15:35 Ответить
Фортеця скоро в Павлограді буде
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01.09.2024 17:15 Ответить
Півтора року тому після окупації пірожиним Бахмуту яросно кричали
"скоро славянску канец"
"Купянск подет"
"Харьков за неделю"
Хто кладе всім тим панам в штани що вони так визжать? Хто? Негайно поймать і розгамі по попі!!!
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01.09.2024 20:22 Ответить
Витягне. Татарова відправить. І русні кінець.
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01.09.2024 16:22 Ответить
Не джокерами, а козирними тузами в колоді ЗСУ були Залужний, Марчеко. Але де вони? Зеля відправив їх у відставку. , бо сам хотів бути джокером. З блазня джокер не зробиш?
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01.09.2024 17:03 Ответить
Марченка зняв ще Залужний, той ніколи не вибирав слова а це еліті генеральскій не подобалось

Пару його цитат "Якби я виконував все що мені наказували з генштабу то б давно здав Мколаїв"

"До чого ми дійшли за 10 років війни? Ось до чого - до радянської армії. На жаль, це факт! Це просто жахливо... Я точно не хочу, щоб моя дитина служила в цій грьобаній радянській системі!"- написав Марченко.
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01.09.2024 17:17 Ответить
де ти бачив генерала без мату? Тільки в кіно , може ще на ток-шоу **********
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01.09.2024 17:23 Ответить
Я свій час з ними контактував, років 20 назад і вважаю фільм ДМБ не комедією а знятим на основі реальних подій, таких Талалаєвих море було у війську

Але Марченко посягнув на святе дозволив публічно критикувати пузатих.... а за це одразу карають як з Куполом було так і з ним
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01.09.2024 17:26 Ответить
згоден. Мат і критіка це зовсім різне.
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01.09.2024 17:29 Ответить
"Дєдавщіна і матєрщіна - два сталпа, на каторих зіждєцца СА".
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01.09.2024 20:12 Ответить
Оман рулит!
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01.09.2024 15:26 Ответить
Спасибо британской разведке, а то мы не знали.
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01.09.2024 15:29 Ответить
Дівчина плаче перед від'їздом потяга. Її близькі поки залишаються в ПокровськуДеякі пасажири не стримують сліз. Вони не знають, коли зможуть повернутися додому знову
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01.09.2024 15:34 Ответить
У березні 22-го ми виїхали "на 2 тижні, ну максимум на місяць..."
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01.09.2024 15:39 Ответить
У квітні 22-го ми виїхали з Покровска назавжди.
Добридень пан Коцький
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01.09.2024 17:38 Ответить
🙋
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01.09.2024 20:05 Ответить
не уявляю як жити не дома. Навіть думати не хочу. Коли ******** сижу в хаті. Хай краще вмерти так, чим тинятися по всьому світу і мучатися.
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02.09.2024 00:25 Ответить
Треба "подякувати" президенту та його потужним менеджерам за мобілізацію ресурсів країни на боротьбу проти окупанта та за побудову фортифікацій.
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01.09.2024 15:41 Ответить
Сотні тисяч понівечених доль через одну галочку в бюлетені! Будьте прокляті, зебіли!
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01.09.2024 17:25 Ответить
А ***** ж тут звісно ні до чого, головне-на співгромадян висратися.
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02.09.2024 08:03 Ответить
Эт ща с Покровска на поездах, хоть и в плацкарте.
В 22-Ом с Покровска пилили на Львов на эвакуационной электричке.
Вы должны знать что, на восьмой фотографии, каждая вьетнамская сумка - это один не севший эвакуируемый. Потому что следующего автобуса может и не быть.
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01.09.2024 17:45 Ответить
більше всього що лаптєрогих затягують у вуличні бої
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01.09.2024 15:36 Ответить
Якщо понапиваються та почнуть воювати самі з собою - то будуть вуличні бої.
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01.09.2024 16:27 Ответить
Нажаль,дерусифікацію Донбасу зроблять москалі,ціною життів своїх чмобіків,наших воїнів та громадян.
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01.09.2024 15:45 Ответить
Які будуть як в Новогродівці.
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01.09.2024 15:47 Ответить
Костянтин Машовець, на фб.

"Трохи підсумуємо...

На війні не буває нічого випадкового...

Як на мене, противник, цілим рядом рішень його командних срутктур різного рівня, по суті, зараз, об'єктивно надав ЗСУ шанс зупинити його ДО Покровська... й повністю "вигальмувати" його наступ на цьому операційному напрямку.

Пояснювати, в чому полягає сенс цього шансу, на мій погляд... звісно, я не буду. Лише зазначу, що він знову пов'язаний із часом...

Більш ключовим питанням, в цьому відношенні, є питання - чи скористається військово-політичне керівництво країни цим шансом в реальності, чи вважитиме його другорядним...?"

Чи всім все ясно?
-------------------------------------------------------------------
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01.09.2024 16:07 Ответить
Что самое интересное, в последние несколько дней РФ на Покровск не наступает. Фокус сместился в противоположную сторону. Селидово Украинск. Вплоть до Угледара. Укрепляют фланги.
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01.09.2024 16:20 Ответить
В нас лінія оборони по правому берегу Дніпра вже побудована?
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01.09.2024 16:24 Ответить
Так, по Дніпру (річці) розташований ланцюг міст-фортець:
Фортеця-Херсон, Фортеця-Миколаїв, Фортеця-Запоріжжя, Фортеця-Дніпро (місто), Фортеця-Кам'янське... і так далі вверх по Дніпру (річці).
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01.09.2024 20:20 Ответить
Може вам там видніше, ви бачите фортеці. А я, тут живучи, бачу лише зелених дібілів і ні однієї фортеці.
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01.09.2024 20:37 Ответить
Це все воєнна таємниця
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01.09.2024 16:24 Ответить
"зелений курський тормоз" не гальмує, рашисський вбивця на Покровськ 3,14стує...
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01.09.2024 16:40 Ответить
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.) та балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км).
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01.09.2024 18:31 Ответить
"Там же ж наши ж люді ж..."
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01.09.2024 20:25 Ответить
Допомога НАТО прибула надто пізно, залишивши діри в обороні.
https://www.yahoo.com/news/russia-says-captured-two-more-103524937.html
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01.09.2024 22:27 Ответить
Якщо допомоги буде достатньо, війна не прийде до Покровська.
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02.09.2024 22:24 Ответить
"Війна призводить до смерті людей" - британські вчені
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01.09.2024 23:41 Ответить
Британская разведка уже как мем про британских учёных
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02.09.2024 00:41 Ответить
 
 