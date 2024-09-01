Сухопутные войска РФ ускорили продвижение к Покровску, - британская разведка
Разведка Великобритании отмечает, что российские Сухопутные войска в течение последних семи дней ускорили продвижение к городу Покровск в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании.
"Российские Сухопутные войска в течение последних семи дней ускорили продвижение к городу Покровск на востоке Украины. Они, возможно, находятся в пределах 10 километров от окраин города. Скорость продвижения, вероятно, замедлится, когда российские сухопутные войска войдут в жилую застройку Покровска", - говорится в отчете.
Как отмечается, Покровск является ключевым логистическим центром для Донецкой области, и, если его захватят, это, вероятно, удлинит и перенаправит существующие украинские линии снабжения. Вероятно, это усложнит Вооруженным Силам Украины возможность пополнения запасов и маневрирования ресурсами на нескольких ключевых опорных пунктах между Часовым Яром и Улгедаром.
"Оперативный темп военной активности остается низким на всех других линиях фронта на востоке и юге Украины, без существенных изменений в территориальном контроле", - добавили в разведке.
Напомним, ранее издание The Telegraph писало, что россияне могут добраться до Покровска уже в середине сентября.
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"скоро славянску канец"
"Купянск подет"
"Харьков за неделю"
Хто кладе всім тим панам в штани що вони так визжать? Хто? Негайно поймать і розгамі по попі!!!
Пару його цитат "Якби я виконував все що мені наказували з генштабу то б давно здав Мколаїв"
"До чого ми дійшли за 10 років війни? Ось до чого - до радянської армії. На жаль, це факт! Це просто жахливо... Я точно не хочу, щоб моя дитина служила в цій грьобаній радянській системі!"- написав Марченко.
Але Марченко посягнув на святе дозволив публічно критикувати пузатих.... а за це одразу карають як з Куполом було так і з ним
Добридень пан Коцький
В 22-Ом с Покровска пилили на Львов на эвакуационной электричке.
Вы должны знать что, на восьмой фотографии, каждая вьетнамская сумка - это один не севший эвакуируемый. Потому что следующего автобуса может и не быть.
"Трохи підсумуємо...
На війні не буває нічого випадкового...
Як на мене, противник, цілим рядом рішень його командних срутктур різного рівня, по суті, зараз, об'єктивно надав ЗСУ шанс зупинити його ДО Покровська... й повністю "вигальмувати" його наступ на цьому операційному напрямку.
Пояснювати, в чому полягає сенс цього шансу, на мій погляд... звісно, я не буду. Лише зазначу, що він знову пов'язаний із часом...
Більш ключовим питанням, в цьому відношенні, є питання - чи скористається військово-політичне керівництво країни цим шансом в реальності, чи вважитиме його другорядним...?"
Чи всім все ясно?
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Фортеця-Херсон, Фортеця-Миколаїв, Фортеця-Запоріжжя, Фортеця-Дніпро (місто), Фортеця-Кам'янське... і так далі вверх по Дніпру (річці).
https://www.yahoo.com/news/russia-says-captured-two-more-103524937.html