Сухопутные войска РФ ускорили продвижение к Покровску, - британская разведка

Разведка Великобритании отмечает, что российские Сухопутные войска в течение последних семи дней ускорили продвижение к городу Покровск в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании.

"Российские Сухопутные войска в течение последних семи дней ускорили продвижение к городу Покровск на востоке Украины. Они, возможно, находятся в пределах 10 километров от окраин города. Скорость продвижения, вероятно, замедлится, когда российские сухопутные войска войдут в жилую застройку Покровска", - говорится в отчете.

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Как отмечается, Покровск является ключевым логистическим центром для Донецкой области, и, если его захватят, это, вероятно, удлинит и перенаправит существующие украинские линии снабжения. Вероятно, это усложнит Вооруженным Силам Украины возможность пополнения запасов и маневрирования ресурсами на нескольких ключевых опорных пунктах между Часовым Яром и Улгедаром.

"Оперативный темп военной активности остается низким на всех других линиях фронта на востоке и юге Украины, без существенных изменений в территориальном контроле", - добавили в разведке.

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Напомним, ранее издание The Telegraph писало, что россияне могут добраться до Покровска уже в середине сентября.