Почему сдают Покровск? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире делится мыслями относительно угроз, возникающих в случае оккупации врагом Покровска.
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+46 Luiza
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+38 Пересічний українець #452786
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Не "чому", а "для чого".
В результаті з "курська" відійдемо, аДонбасу вже не буде. Військова таємниця - вона така - в результаті може вилізти що завгодно, а не те, про що мріялося.
Невтаємничені громадяни можуть тільки зачудовано спостерігати і вірити керівництву.
Але коли згадуєш кому ми зараз маємо вірити - Зеленському ! - стає якось дуже недобре.
забагато Штірліців у керівництві України
1. Очевидно, що на сьогодні найкращі та найбоєздатніші бригади та підрозділи перекинуті в Курську область. Тому залишаються боронити Донеччину меньш боєздатні, або нещодавно створені бригади, які не мають ще бойового досвіду.
2. Нинішня система комплектації ЗСУ сприяє невмотивованості бійців та небоєздатності новостворених підрозділів.
Багато стариків за 50 років. І це вже зрозуміло, що вони фізично не можуть стримувати ворога, бо ледве самі пересуваються, купа хронічних хворіб в цьому віці, слабка реакція, зір, слух, ітд.
Тому і відступають військові.
Потім їх кидають в посадки без якоїсь нормальної розвідки, координації та прикриття і коли починають прилітати каби та снаряди вони тікають....
Як не крути ні одна країна з таким управлінням військами ніколи війну не вигравала... хіба совок шляхом міліонних втрат іто там більше відіграла роль лендлізу і оборонки в 3 зміни
@prozapas77
·
7 год
Рівно 7 років тому президент Порошенко відкривав нові школи в Покровську та Часовому Яру.
Тоді це називалось "наживання на війні", "здача Донбасу", та "зрадницькі Мінські".
Та і взагалі питання до того де 1.3 млн армія яка отримує зарплати.... а на донецькому напрямку тільки 300 тис і немає де взяти резерв для них
я вам тута те хто лібо здесь, а хто лібо тут!
П'яту частину України втратили.
Потім прокинулись та заговорили про Покровськ.
Покровськ, Маріуполь. Донецьк, Дебальцеве, Іловайськ... це все результат дій і змови так зв. "укро. еліти" . олігархів( олігофренів) - вони після двох Майданів перелякалися і влаштували разом з путіним війну в Україні, щоб народ не зміг їх відсторонити від влади, і тому вони та їх шістки не збираються наносити по рашкі рішучи удари (тактика: крок вперед - два назад, імітація). 👈
Поки ці олігархи та їх шістки при владі - українців чекає тотальне винищення.
У россиян такая манера применять войска, что они просто не успевали получить тактический опыт - погибали.
Но потом произошли три чудовищные по своей глупости и последствиям наши ошибки.
1. Дивизии и армии так и не были созданы.
Созданы армейские корпуса, но по принципу - плохо, мало недостаточно.
Да и набираться им опыта командования с набитием шишек - не меньше года .
Наши верхние генералы привыкли кивать на НАТО, но в армии США - дивизии и полевые армии, в армии Турции - дивизии и полевые армии, в армии Франции - дивизии, армия Израиля - дивизии.
У меня есть предположение, что наши верхние генералы просто не хотят иметь средний генеральский состав, касту, которая не даст им заниматься микроменеджментом (вмешиваться в дела отдельного взвода) и не дадут проводить мясные штурмы/обороны - основной способ действий, принятый, увы, в ЗСУ.
2. Отсутствие надлежащего темпа мобилизации в течение критических семи (!) месяцев.
Отсутствие новых людей в войсках заставило нас стачивать старые, сложенные боевые организмы.
3. Вместо того, чтобы приоритетно пополнять мобилизованными, вооружением и военной техникой старые бригады, начали бездумное производство новых.
Результат: - тактический уровень мы провалили, оперативного - не приобрели.
а) незмінно. без виборів. залишатися при владі ;
б) спокійно доїти (мільярдну гумдопомоу ).як США так і ситу Європу.