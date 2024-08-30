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Чому здають Покровськ? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі ділиться думками щодо загроз, які виникають у разі окупації ворогом Покровська.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також читайте: Під Покровськом РФ покладе 50-60 тисяч своїх військових, як це було з Бахмутом, - Зеленський

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Покровськ (625)


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Топ коментарі
+46
Чому здають Покровськ ...? тому шо не треба було тягнути феезбешну зелену потвору за вуха , у крісло президента ... у 2019 р...!!!
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29.08.2024 21:09
+38
Є така думка: Донбас здають свідомо, а "курськ" задумали, аби відволікти увагу країни.
В результаті з "курська" відійдемо, аДонбасу вже не буде. Військова таємниця - вона така - в результаті може вилізти що завгодно, а не те, про що мріялося.
Невтаємничені громадяни можуть тільки зачудовано спостерігати і вірити керівництву.

Але коли згадуєш кому ми зараз маємо вірити - Зеленському ! - стає якось дуже недобре.
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29.08.2024 21:09
+27
Великі стратеги з Генштабу вчора здали 20 тисячне місто Новогродівку на Донеччині за два дня, фактично без бою.
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29.08.2024 21:17
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Воно із "розсміши гоміка", регоче, ще не наржалося з українців, що вмиваються кривавою юшкою
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29.08.2024 21:25 Відповісти
Великі стратеги з Генштабу вчора здали 20 тисячне місто Новогродівку на Донеччині за два дня, фактично без бою.
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29.08.2024 21:17 Відповісти
Хоча б газони покосити встигли, щоб московити не думали, що українські міста не охайні
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29.08.2024 21:26 Відповісти
Великі довбні у 2019 поставили хрест на захисті України, віддавши перевагу позору
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30.08.2024 20:44 Відповісти
Вас там не було. Тому і здали.
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30.08.2024 20:54 Відповісти
А тебе чого не було?
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30.08.2024 22:41 Відповісти
Ото дивина. А моє 20-тисячне містечко 24.2.2022 (за 35км від кордону) навіть і не здавалось, орки о 14.30 самі увійшли бо навкруги на десятки км не було підлеглих отого хорошого воєнного-диссертанта.
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31.08.2024 13:32 Відповісти
Операція" Трест-2"???
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01.09.2024 06:58 Відповісти
"Чому здають Покровськ?"
Не "чому", а "для чого".
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29.08.2024 21:04 Відповісти
Тут і до ворожки не ходи - після Покровська фортифікаціі кінчаються - Дніпро надіявся шо Донбас встоіть - там багато міст і містечок а це теж укріпраиони - але посипались
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29.08.2024 21:06 Відповісти
Чекаємо, на особисте керування ситуацією, отим СРАТЬєхам, з приблуд95!! Мабуть, десь на під'їзді, уже і каламойша з шуфричем ….
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29.08.2024 21:07 Відповісти
Чому здають Покровськ ...? тому шо не треба було тягнути феезбешну зелену потвору за вуха , у крісло президента ... у 2019 р...!!!
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29.08.2024 21:09 Відповісти
Є така думка: Донбас здають свідомо, а "курськ" задумали, аби відволікти увагу країни.
В результаті з "курська" відійдемо, аДонбасу вже не буде. Військова таємниця - вона така - в результаті може вилізти що завгодно, а не те, про що мріялося.
Невтаємничені громадяни можуть тільки зачудовано спостерігати і вірити керівництву.

Але коли згадуєш кому ми зараз маємо вірити - Зеленському ! - стає якось дуже недобре.
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29.08.2024 21:09 Відповісти
А якби не відволікли увагу, то що б було?
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30.08.2024 20:59 Відповісти
Цє є ФАКТ ! ЗДАЮТЬ , як обіцяв зеленогнійний «ДАГАВАРІМСЯ ПААСЕРЕДІНЕ « , хоча воно мислило здати всю Україну і сидіти , як лукаш вічно , але щось пішло не так, а Самє Залужний і дурачка в Кремлі ПОРНОШУт пробачення на колінах просив у кадирова , захищаючи консельері ТАТАРОВА , воно навіть здрефіло сказати слово «вбивав кадирівців» , образивши цілий народ чеченців ,аби не ТЕРРОРИСТА КАДИРОВА! Татаров агент паРаші вбивав Майданівців , а не РАШИСТІВ ! ЗЕБАНДА не митьем , так катаньем руйнує і здає Україну і тільки ……… розмірковують що воно робє ? АБО КРОТИ ДУУУЖЄ глибоко законспіровані !
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31.08.2024 15:18 Відповісти
"Ждем пользователя Бутусов+" а тут уже настрочили)
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29.08.2024 21:09 Відповісти
?
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29.08.2024 21:14 Відповісти
Все, уже на 30 перенесли.
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29.08.2024 21:28 Відповісти
здається лінія вже десь проведена пуйлом та Заходом, можливо по річці Дніпро. "партнери" тормозитимуть допомогу, доки не втратимо, а потім як германію або корею поділять. ****...
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29.08.2024 21:10 Відповісти
Цє робє твій зелений ФСБшний спрут ,а не Захід !
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31.08.2024 15:21 Відповісти
не ідеалізуй Захід. там теж лайна вистача, дивись хоча б на угрів, словаків, польщу. а шо зєля може бути замішний - я не спорю.
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31.08.2024 15:30 Відповісти
Сьогодні тут було два анонси на які можна звернути увагу. Перший це аналіз Генерала США про цілі ЗСУ на Курщині, ціна цієї операції. Досить чітко і зрозуміло. Тільки час може дати позитивний результат для України. Інший анонс про Генерала Сирського на цій ділянці фронту. Може досить аналізувати те,що не можна проаналізувати. Це війна, забагато факторів перебігу подій
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29.08.2024 21:11 Відповісти
забагато факторів перебігу подій

забагато Штірліців у керівництві України
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29.08.2024 21:16 Відповісти
Гнида тут - зелена. А ви як себе почуваєте одразу під двома акаунтами і за двома проксі?
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30.08.2024 20:58 Відповісти
Оман?
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29.08.2024 21:11 Відповісти
Оманський план був виконаний ще на початку війни ,це здача півдня ,сухопутний шлях до Криму.
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29.08.2024 21:32 Відповісти
Безугла пише, що коли каци приходять в наші окопи, там вже нікого нема, всі здриснули...
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29.08.2024 21:18 Відповісти
Цьому сприяє декілька факторів.
1. Очевидно, що на сьогодні найкращі та найбоєздатніші бригади та підрозділи перекинуті в Курську область. Тому залишаються боронити Донеччину меньш боєздатні, або нещодавно створені бригади, які не мають ще бойового досвіду.
2. Нинішня система комплектації ЗСУ сприяє невмотивованості бійців та небоєздатності новостворених підрозділів.
Багато стариків за 50 років. І це вже зрозуміло, що вони фізично не можуть стримувати ворога, бо ледве самі пересуваються, купа хронічних хворіб в цьому віці, слабка реакція, зір, слух, ітд.
Тому і відступають військові.
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29.08.2024 21:27 Відповісти
Ви забули написати, про причини невмотивованості бійців і неготовності нових бригад, Та головне, ви забули написати про відповідальність Зеленського за те, що так сталося.
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30.08.2024 21:02 Відповісти
бригады сформированы с бусифицированных, и поэтому немотивированных бойцов, их просто на фарш отправляют
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31.08.2024 06:40 Відповісти
Верховного хоч раз у чомусь звинуватила?
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30.08.2024 21:01 Відповісти
А що Скабєжва каже?
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30.08.2024 21:07 Відповісти
А що ви хотіли з людей яких за руки та за ноги пхали в буси, потім 5 хв влк на якому раптово виліковуються від всіх хронічних хворіб і 1.5 місяці учебки ... коли тупий совок 3 місяці готував

Потім їх кидають в посадки без якоїсь нормальної розвідки, координації та прикриття і коли починають прилітати каби та снаряди вони тікають....

Як не крути ні одна країна з таким управлінням військами ніколи війну не вигравала... хіба совок шляхом міліонних втрат іто там більше відіграла роль лендлізу і оборонки в 3 зміни
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30.08.2024 21:18 Відповісти
всі на цензорі сидять
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31.08.2024 01:40 Відповісти
Воно, у 2019 казало що є ваш вирок. Маєте , шо маєте, а воно робе злив по договорняках.
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29.08.2024 21:19 Відповісти
Кожен зайвий день із зелуподєрьмаком -неповоротна катастрофа...
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29.08.2024 21:27 Відповісти
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29.08.2024 21:20 Відповісти
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29.08.2024 21:24 Відповісти
Зелені покидьки на чолі з каzапським агентом Сирським здають Донбас каzапам.
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29.08.2024 21:21 Відповісти
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
7 год
Рівно 7 років тому президент Порошенко відкривав нові школи в Покровську та Часовому Яру.

Тоді це називалось "наживання на війні", "здача Донбасу", та "зрадницькі Мінські".
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29.08.2024 21:26 Відповісти
Ніхто ніякий Покровськ не здає, всі кацапські війська будуть знищені і Донбас буде звільнений в найближчому часі під час контрнаступу ВСУ!
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29.08.2024 21:30 Відповісти
І зроблять це патріотично налаштовані німецькі заробітчани)
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29.08.2024 21:32 Відповісти
😀😀😀далбайоб, або на зарплаті...
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31.08.2024 05:53 Відповісти
ККак Вы это видите...? Выбивать с каждого населённого пункта, каждого дома, каждого подвала.....
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31.08.2024 07:56 Відповісти
От,а як? Як інакше? 30 років жили-не тужили,то по указці керівництва,то за гречку,то по приколу голосували,-повні владні кабінети ж2и і кацапні,і вони будуть турбуватись за нашу країну?
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30.08.2024 20:52 Відповісти
Проанализировал Безуглую от души. Ситуация).
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30.08.2024 21:08 Відповісти
Чому? А тому що в окопах нікого, іде тотальна травля ТЦК, проте в Інеті одні Македонські та Савойські..
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30.08.2024 21:12 Відповісти
самих тцк є 100 тис ... можуть оперативно піти в окопи та зупинити наступ...

Та і взагалі питання до того де 1.3 млн армія яка отримує зарплати.... а на донецькому напрямку тільки 300 тис і немає де взяти резерв для них
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30.08.2024 21:22 Відповісти
Да не сдают Покровск---кацапы с мая на востоке прут, каждые сутки двое откусывая по 3-5 сел и по 5 км по сей день. Там контрактники, почти по собственному желанию почти все. Сразу печатал, кацапы очень угадали когда зеков кидали с 22 г в бой, всю шваль выбили, зоны прочистили, переформировались, а союзники у них настоящие. У нас наоборот пошло---добровольцы и патриоты первый год держали фронт, но погибали тоже и много, а замена была всё хуже. Оружие, ленд лизы фуфловые и прочая комедь запада свела на нет удачи наши. Сто раз напоминал---военным методом мы эту войну никогда не выиграем! Только уступки относительно логичные. Надо было сразу донбаласт на карту ставить, а юг выпросить. За крым забыть. И помним финский опыт и не только. Думаете Молдова мечтает отобрать пмр? Да нахер надо то болото! Там шваль и биомусор. По настоящему нас подставил запад коллективный, именно подставил. кацапы враги, захватчики---тут всё ясно и понятно как белое и чёрное. А запад? Завтра мы этого козыря лишимся на переговорах. Уступать будет нечего. А востановить статус страны с яо могут только смелые у власти. Хотя бы обьявить о выходе или денонсировать Будапешт 94! И смотреть реакцию. Но вот сделать яо---совсем другое дело. Носитель уже есть на 500км. Уран тоже. И мозги последние хоть и старые ещё есть, на принцип склепают. Мы потеряли почти всё, что бздеть? Иран и пуздро не бздели. Пока никто не напал на упоротых. Должны же мы хоть раз дверями хлопнуть---за собою закрывая?! Можно смеятся с этих слов, но кто посмеётся с тех кого потеряли за эти 10 лет!? Назову и здесь цифру , да запросто пол миллиона---500 000 тыс чел, и почти все мужчины---ну как пять нолей---впечатляют?
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30.08.2024 21:39 Відповісти
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30.08.2024 21:40 Відповісти
Здають же не тільки Покровськ, ця обрізана худоба торгує всією Україною.Просто покупці та плата різні.
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30.08.2024 21:44 Відповісти
Не пам'ятаю такого, все було об'єктивно. Тоді авакян переметнувся.
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31.08.2024 04:02 Відповісти
діджі алі та ціі
я вам тута те хто лібо здесь, а хто лібо тут!
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30.08.2024 23:42 Відповісти
Залужний звільннив ив харківську область і Херсон, зеленський звільнив Залужного. Треба міняти Сирського поки не піздно, за пів року армія і фронт сипляться на очах.
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31.08.2024 03:59 Відповісти
Потрібно судити ЗЕленого бобіка, поки країна ще ціла!
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31.08.2024 07:23 Відповісти
Мгм...
П'яту частину України втратили.
Потім прокинулись та заговорили про Покровськ.
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31.08.2024 07:20 Відповісти
А залишається лише одне, підніматись на всенародне повстання проти злочинної знрайки зелених бандитів! Бо інакше сьогодні Донбас, завтра Запоріжжя, після завтр Харкі, а потім Вінниця, Хмельницький, Одесу, Житомир, Суми, Чернігів, Київ! Чи Ви думали у "зе" буде по іншому?! Ні! спецоперація по вживленню резидентів російської ФСБ в Україні блискавично відбулась в 2019 році, а ці так звані прострочені, "легетивні" вже засиділись і затримались. Гнати козлів в шию, а потім судити за злочини перед Україною!!!!
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31.08.2024 08:04 Відповісти
Никто его не сдает, просто новые украинские части тупо бегут с позиций,просто тупо бегут не вступая даже в бой, многие украинские чмобики просто плачут приходя в часть.И как вы хотите держать позиции,. К сожалению это массовое явление, за оставление позиций и не желание служить, пока никого не наказывают .Нас спасает только одно , в России тоже особо никто не хочет воевать, а так бы уже кацапы были б возле Днепра
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31.08.2024 08:09 Відповісти
Тобто всемогутнє ЦРУ та розвідки ЄС ні сном ні духом що надають зброю в тч Патріоти та мільярди агенту ФСБ? Ну-ну.
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31.08.2024 08:21 Відповісти
Не треба вигадувати колесо👈
Покровськ, Маріуполь. Донецьк, Дебальцеве, Іловайськ... це все результат дій і змови так зв. "укро. еліти" . олігархів( олігофренів) - вони після двох Майданів перелякалися і влаштували разом з путіним війну в Україні, щоб народ не зміг їх відсторонити від влади, і тому вони та їх шістки не збираються наносити по рашкі рішучи удари (тактика: крок вперед - два назад, імітація). 👈
Поки ці олігархи та їх шістки при владі - українців чекає тотальне винищення.
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31.08.2024 09:50 Відповісти
Арестович, звісно, ще той "палководєц", але здачі останніх місяців заставляють шукати причини та зміни дій ЗСУ. https://t.me/O_Arestovich_official/6132 Телеграм , https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81/897917255528699/?mibextid=WC7FNe&rdid=ueoO4s5WMJmpYutY фейсбук . - текст)
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31.08.2024 10:59 Відповісти
Некоторое время мы еще брали лучшей тактической выучкой.

У россиян такая манера применять войска, что они просто не успевали получить тактический опыт - погибали.

Но потом произошли три чудовищные по своей глупости и последствиям наши ошибки.

1. Дивизии и армии так и не были созданы.
Созданы армейские корпуса, но по принципу - плохо, мало недостаточно.
Да и набираться им опыта командования с набитием шишек - не меньше года .
Наши верхние генералы привыкли кивать на НАТО, но в армии США - дивизии и полевые армии, в армии Турции - дивизии и полевые армии, в армии Франции - дивизии, армия Израиля - дивизии.
У меня есть предположение, что наши верхние генералы просто не хотят иметь средний генеральский состав, касту, которая не даст им заниматься микроменеджментом (вмешиваться в дела отдельного взвода) и не дадут проводить мясные штурмы/обороны - основной способ действий, принятый, увы, в ЗСУ.

2. Отсутствие надлежащего темпа мобилизации в течение критических семи (!) месяцев.
Отсутствие новых людей в войсках заставило нас стачивать старые, сложенные боевые организмы.

3. Вместо того, чтобы приоритетно пополнять мобилизованными, вооружением и военной техникой старые бригады, начали бездумное производство новых.

Результат: - тактический уровень мы провалили, оперативного - не приобрели.
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31.08.2024 11:00 Відповісти
Як голосував Покровськ в 2019. І не кажіть, що люди самі це собі не обирали.
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31.08.2024 12:39 Відповісти
Боже. яка дитяча наївність!!! Комбінаторами--сруликами--задіяна система. військової загрози " ПЕРЕТОНІТ ". яка дозволяє :
а) незмінно. без виборів. залишатися при владі ;
б) спокійно доїти (мільярдну гумдопомоу ).як США так і ситу Європу.
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31.08.2024 13:21 Відповісти
Ти ще Безуглу з автоматом в бій не посілала.
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01.09.2024 13:54 Відповісти
 
 