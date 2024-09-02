Из Покровска ежедневно эвакуируют две тысячи жителей, половина уже уехала, - ГВА

Ежедневно из Покровска Донецкой области эвакуируется около 2 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные по состоянию на утро 2 сентября в комментарии "Радіо Свобода" озвучил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, детей в городе осталось 1365, в целом в громаде, куда входит два города (Покровск и Родинское) и 39 сел - 2279 детей. Из населенных пунктов громады, расположенных у линии фронта, эвакуировали всех детей. Сергей Добряк добавил, что продолжается принудительная эвакуация детей с родителями.

"На сегодня на утро в Покровске остается чуть более 30 тысяч жителей. В громаде - это два города и 39 сел - 42 тысячи. Мы принудительно эвакуируем детей не со всей громады. Это только из двух городов и 12 сел, то есть из 14 населенных пунктов. Остальные остаются. Детей из сел, приближенных к линии фронта, уже вывезли", - сказал Добряк.

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По словам начальника Покровской ВОА, темпы эвакуации возросли. Если две недели назад из района выезжало по 600 человек ежедневно, то сейчас - около двух тысяч в сутки.

"Сейчас занимаемся городом Покровском и городом Родинским. Продолжается эвакуация очень нормальными темпами", - отметил Сергей Добряк.

Отметим, что со 2 сентября в Покровске прекращают работу банки, будут работать только банкоматы, сообщили в Донецкой областной военной администрации. Это касается и других служб, которые предоставляют услуги населению. Сейчас в районе продолжается продленный комендантский час - люди могут свободно передвигаться по городу только с 11:00 до 15:00. Но, по словам начальника Покровского районного управления полиции Станислава Загурского, если люди эвакуируются или едут собственным транспортом, чтобы вывезти свои вещи, то их пропускают и во время действия комендантского часа.

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Как утверждает разведка Британии, сухопутные войска РФ ускорили продвижение к Покровску. По данным Forbes, Украина перебросила в Донецкую область наступательную бригаду НГУ "Кара-Даг". Это подчеркивает срочность проблем возле Покровска.