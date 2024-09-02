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Из Покровска ежедневно эвакуируют две тысячи жителей, половина уже уехала, - ГВА

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

Ежедневно из Покровска Донецкой области эвакуируется около 2 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные по состоянию на утро 2 сентября в комментарии "Радіо Свобода" озвучил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, детей в городе осталось 1365, в целом в громаде, куда входит два города (Покровск и Родинское) и 39 сел - 2279 детей. Из населенных пунктов громады, расположенных у линии фронта, эвакуировали всех детей. Сергей Добряк добавил, что продолжается принудительная эвакуация детей с родителями.

"На сегодня на утро в Покровске остается чуть более 30 тысяч жителей. В громаде - это два города и 39 сел - 42 тысячи. Мы принудительно эвакуируем детей не со всей громады. Это только из двух городов и 12 сел, то есть из 14 населенных пунктов. Остальные остаются. Детей из сел, приближенных к линии фронта, уже вывезли", - сказал Добряк.

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По словам начальника Покровской ВОА, темпы эвакуации возросли. Если две недели назад из района выезжало по 600 человек ежедневно, то сейчас - около двух тысяч в сутки.

"Сейчас занимаемся городом Покровском и городом Родинским. Продолжается эвакуация очень нормальными темпами", - отметил Сергей Добряк.

Отметим, что со 2 сентября в Покровске прекращают работу банки, будут работать только банкоматы, сообщили в Донецкой областной военной администрации. Это касается и других служб, которые предоставляют услуги населению. Сейчас в районе продолжается продленный комендантский час - люди могут свободно передвигаться по городу только с 11:00 до 15:00. Но, по словам начальника Покровского районного управления полиции Станислава Загурского, если люди эвакуируются или едут собственным транспортом, чтобы вывезти свои вещи, то их пропускают и во время действия комендантского часа.

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Как утверждает разведка Британии, сухопутные войска РФ ускорили продвижение к Покровску. По данным Forbes, Украина перебросила в Донецкую область наступательную бригаду НГУ "Кара-Даг". Это подчеркивает срочность проблем возле Покровска.

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эвакуация (2069) Донецкая область (9590) Покровск (586)


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Ціна курського рейду.
Пуйло мислить так: спочатку Покровськ і вихід на Дніпро,а потім "курськ",адже сказав же зе,що йому курська земля непотрібна.
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02.09.2024 10:46 Ответить
Покровськ важливий логістичний центр на Донеччині, Сирський зокрема, і уряд загалом, повинні це розуміти, одже розуміють, Покровськ не повинен стати ареною вуличних боїв, всі можливі для цього резерви потрібні, щоб знищувати ворога на відстані від міста, яка зараз від нього складає начебто 10-11 км.
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02.09.2024 10:47 Ответить
А зроблять навпаки,по бахмутськи: запеклі вуличні,поки касапи не зруйнують дотла і залишуть місто.
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02.09.2024 12:07 Ответить
А у 2019 році 90% проголосували за "какую разницу", за "країну в смартфоні" і черги поляків на кордоні, щоб потрапити до нас на роботу...,
Діти не поїхали, вони геть побігли з України разом з мамами і на сьогодні це вже буде до 10 мільйонів. А вчителі, дуже їм дякуємо за вибір, бо впевнений, що дуже бажали отримувати 4 штуки баксів, допомогли шахраям зробити нас разом, сьогодні отримують мізер і багато хто залишився без роботи. А обдурені, знесилені(на сьогодні ними є Покровці, завтра можуть бути інші), в них немає вибору квартири в міській зоні чи за містом, а що попало, щоб вижити. Все, що нажили за роки свого життя залишають, беруть одну валізу, документи і у невідомість...
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02.09.2024 10:57 Ответить
Поліція судді прокурори ТЦК вже взяла свої автомати та кинулась в окопи, захищати місто. Давно хлопці рвались, але кабмін не дозволяв. Нарешті нагода відірватись по повній! Бий окупанта!
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02.09.2024 10:58 Ответить
Сподіваюсь що там побудовані заздалегідь надійний рубежі і замінованого по 5 мін на метр.
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02.09.2024 11:41 Ответить
До Дніпра немає сенсу їхати. Хоча насправді так в більшості і відбувається...
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02.09.2024 12:08 Ответить
покровські мусора вже прилаштовані в Дніпрі?
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02.09.2024 13:10 Ответить
 
 